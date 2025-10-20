ETV Bharat / bharat

'రాహుల్​ గాంధీ త్వరగా పెళ్లి చేసుకోండి- మీ స్వీట్ల ఆర్డర్​ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం'

దిల్లీలోని ఘంటేవాలా స్వీట్​ షాపు సందర్శించిన రాహుల్ గాంధీ- స్వయంగా లడ్డూ, జాంగ్రీ తయారీ

Rahul Gandhi Marriage
Congress MP Rahul Gandhi (X / @RahulGandhi))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 20, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Gandhi Marriage : లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్​ గాంధీ త్వరగా పెళ్లి చేసుకోవాలని దిల్లీలోని ప్రసిద్ధ ఘంటేవాలా స్వీట్ షాపు యజమాని సుశాంత్ జైన్ కోరారు. రాహుల్ పెళ్లి స్వీట్ల ఆర్డర్​ కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపారు. దీపావళి సందర్భంగా ఘంటేవాలా స్వీట్ షాపును రాహుల్ గాంధీ సందర్శించారు. ఆ సమయంలో రాహుల్​ను పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరినట్లు దుకాణ యజమాని సుశాంత్ జైన్​ మీడియాతో మాట్లాడుతూ తెలిపారు.

"రాహుల్​ గాంధీ తన ఇంటికీ, స్నేహితులకీ, బంధువులకీ స్వీట్లు కొనాలని చెప్పారు. నేను సర్‌, మీకు స్వాగతం, ఇది మీ స్వంత షాప్‌లాంటిదే’ అన్నాను. ఆయన నేనే స్వయంగా స్వీట్లు తయారు చేసి, రుచి కూడా చూస్తా అని చెప్పారు. రాహుల్ తండ్రి రాజీవ్ గాంధీకి ఇమర్తి(జాంగ్రీ) అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే నేను ఆయనను ఇమర్తి చేయమని చెప్పగానే. ఆయన చేశారు. అలాగే ఆయనకు ఇష్టమైన లడ్డూలు చేయండి అని చెప్పగా, అది కూడా చేశారు. దేశంలో ఆయనను మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్​ అని అంటున్నారని చెప్పా. మేం మీ ముత్తాత, అమ్మమ్మ, తండ్రి, సోదరి అందరికీ స్వీట్స్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు మేము మీ వివాహం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం. మీ పెళ్లి స్వీట్స్​ ఆర్డర్​ కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని చెప్పా' అని సుశాంత్ జైన్ తెలిపారు.

అంతకుముందు ఘంటేవాలా స్వీట్​షాపు సందర్శించిన రాహుల్ గాంధీ లడ్డూ, ఇమర్తి తయారు చేశారు. అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఆ అనుభవాన్ని ఎక్స్​ వేదికగా పంచుకున్నారు. 'పాత దిల్లీలోని చారిత్రాత్మకమైన ఘంటేవాలా స్వీట్‌ షాప్‌లో నేను ఇమర్తీ, బేసన్‌ లడ్డూలు చేయడానికి ప్రయత్నించాను. శతాబ్దాల నాటి ఈ ప్రసిద్ధ దుకాణపు తీపి ఇప్పటికీ అదే రీతిలో ఉంది. స్వచ్ఛమైనది, సాంప్రదాయమైనది, హృదయాన్ని తాకేది. దీపావళి నిజమైన తీపి ప్లేట్‌లో ఉన్న స్వీట్లలోనే కాదు, మన సంబంధాల్లో, మన సమాజంలో ఉంది' అని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. అలాగే మీ దీపావళిని ఎలా జరుపుకుంటున్నారు? దానిని ప్రత్యేకంగా ఎలా చేస్తున్నారో మా అందరికీ చెప్పండి అని పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చారు.

గతంలో కూడా తన పెళ్లి విషయంలో కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ సరదా వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ఓటర్‌ అధికార్‌ యాత్ర'లో భాగంగా బిహార్‌లోని అరారియాలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్‌, రాహుల్‌ గాంధీ మధ్య పెళ్లి సంభాషణ సాగింది. తేజస్వీ మాట్లాడుతూ కేంద్రమంత్రి, ఎల్‌జేపీ(రామ్‌విలాస్‌) నేత చిరాగ్‌ పాసవాన్‌ ఇక పెళ్లి చేసుకోవాలంటూ సూచించారు. ఈ క్రమంలోనే పక్కనే కూర్చున్న రాహుల్‌ గాంధీ వెంటనే మైక్‌ అందుకుని 'ఈ సూచన నాకూ వర్తిస్తుంది' అని వ్యాఖ్యానించారు. 'ఇదే విషయాన్ని మా నాన్న ఎప్పటినుంచో చెబుతున్నారు కదా' అని తేజస్వీ బదులిచ్చారు. 'అవును దీనిపై ఆయనతో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి' అని రాహుల్‌ బదులిచ్చారు. ఈ సరదా సంభాషణతో అక్కడ నవ్వులు విరబూశాయి.

TAGGED:

RAHUL GANDHI MARRIAGE
SWEET SHOP OWNER ON RAHUL MARRIAGE
RAHUL GANDHI MAKING SWEETS
RAHUL GANDHI MARRIAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.