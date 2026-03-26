రాహుల్ గాంధీ మైండ్ హైజాక్- పార్లమెంటుకు టీ షర్ట్లో రావడమేంటి?: రిజిజు
సోమ్నాథ్ స్పీకర్ అయ్యాక డ్రెస్సింగ్ను మార్చేశారు- రాహుల్ విపక్ష నేత అయినా టీ షర్ట్లోనే సభకు వస్తున్నారు-కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు విమర్శలు
Published : March 26, 2026 at 7:33 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 8:17 PM IST
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మైండ్ను ఆయన సలహాదారులు హైజాక్ చేశారని కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు విమర్శించారు. ఆ సలహాదారులు చెప్పిందే పార్లమెంటులో రాహుల్ మాట్లాడుతుంటారని ఆయన పేర్కొన్నారు. రాహుల్కు డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ లేదని, లోక్సభ విపక్ష నేత హోదాకు తగిన డ్రెస్తో పార్లమెంటుకు హుందాగా వస్తే బాగుంటుందని రిజిజు సూచించారు. టీ షర్ట్పై తనకు అభ్యంతరం లేదని, కానీ విపక్ష నేత హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి దాన్ని ధరించి లోక్సభకు రావడమే సబబుగా అనిపించడం లేదన్నారు. గురువారం రోజు ఓ మీడియా సంస్థ నిర్వహించిన సదస్సు వేదికగా కిరణ్ రిజిజు ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సోమ్నాథ్ స్పీకర్ అయ్యాక డ్రెస్సింగ్ను మార్చేశారు
"లోక్సభ స్పీకర్ కావడానికి ముందు సీనియర్ కమ్యూనిస్టు నేత సోమ్నాథ్ ఛటర్జీ ఒక లూజ్ షర్ట్, సాధారణ చెప్పులతో సభకు వచ్చేవారు. కానీ లోక్సభ స్పీకర్ అయ్యాక, ఆ హోదాకు తగిన డీసెంట్ డ్రెస్తో సభకు సోమ్నాథ్ వచ్చారు. అందుకే స్పీకర్ కుర్చీలో ఆయన హుందాగా కనిపించేవారు. ఇక ఇదే సమయంలో రాహుల్ గాంధీ విపక్ష నేతగా ఎన్నికైనా టీ షర్ట్లోనే లోక్సభకు వస్తున్నారు. ఈవిధమైన డ్రెస్సింగ్ అనేది ఆ హోదాలో ఉన్నవారికి కరెక్టు కాదు. నేను రాహుల్ గాంధీని గౌరవించకపోవచ్చు. కానీ ఆయన హోదాను గౌరవించాల్సి ఉంటుంది. అందుకే రాహుల్ గాంధీ కాస్త మంచి డ్రెస్సింగ్ సెన్స్తో వ్యవహరించాలని చాలామంది భావిస్తుంటారు" అని కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు పేర్కొన్నారు.
అడ్వైజర్లు చెప్పినవన్నీ రాహుల్ మాట్లాడుతున్నారు
"కేంద్ర ప్రభుత్వం సాధించే ప్రతీ విజయాన్ని, ఘనతను ప్రశ్నించడాన్ని రాహుల్ గాంధీ పనిగా పెట్టుకున్నారు. లోక్సభలో మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన నియమ నిబంధనలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ రూల్స్ను పాటించడం చాలా అవసరం. కానీ రాహుల్ గాంధీ ఆయన అడ్వైజర్లు చెప్పినవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు. అంతకుముందు బీజేపీ విపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఇలా వ్యవహరించలేదు. మా పార్టీ విపక్ష హోదాలోనూ రూల్స్ను పాటించింది. లిమిట్స్ను ఎన్నడూ క్రాస్ చేయలేదు. ప్రధాని మోదీ పేదల కోసం పని చేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారతదేశ ప్రతిష్ఠను పెంచుతున్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో విమర్శలు చేయడం ముఖ్యమే, కానీ విశ్వసనీయత అనేది అంతకంటే ముఖ్యమైంది" అని కేంద్ర మంత్రి చెప్పారు.
అఖిలపక్ష భేటీలో విపక్షాలు పరిపక్వతను చూపాయి
"ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియా యుద్ధం జరుగుతున్న వేళ మా ప్రభుత్వం భారతదేశ ప్రయోజనాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టతకు ప్రాధాన్యతను ఇస్తోంది. బహిరంగంగా భారతదేశ అధికార, విపక్షాల మధ్య వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి. కానీ పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై బుధవారం నిర్వహించిన అఖిలపక్ష సమావేశంలో అన్ని పార్టీలు అత్యంత పరిపక్వతతో వ్యవహరించాయి. విపక్ష నేతలు వ్యక్తం చేసిన పలు ఆందోళనలకు, ప్రభుత్వం సమాధానాలను ఇచ్చింది. సవాళ్లతో కూడిన ఈ పరిస్థితుల్లో దేశం కోసం ఐక్యంగా నిలవాలని అధికార, విపక్షాలు నిర్ణయించాయి. టీఎంసీ మినహా అన్ని పార్టీలు అఖిలపక్ష భేటీకి హాజరయ్యాయి. కీలకమైన ఈ సమావేశానికి టీఎంసీ హాజరుకాకపోవడం విచారకరం. ప్రస్తుత సంక్షోభ పరిస్థితుల్లోనూ భారత్ స్థిరంగా, గౌరవప్రదంగా, సన్నద్ధంగా ఉంది. పశ్చిమాసియాలోని అన్ని దేశాలతోనూ భారత్ సత్సంబంధాలను కలిగి ఉంది. భారత్ స్వతంత్రంగా, స్వేచ్ఛగా, బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తోంది. దేశం కోసం అవసరమైన అన్ని నిర్ణయాలను ఎప్పటికప్పుడు తీసుకుంటోంది. ప్రతిపక్షాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగాలి అనేది మా ప్రభుత్వం ఉద్దేశం. మా ప్రభుత్వానికి ఎల్లప్పుడూ దేశమే ఫస్ట్. దేశ ప్రయోజనాలే మాకు పరమావధి" అని కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు.