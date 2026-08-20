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'30 కఠిన నిబంధనలు, డ్రోన్లకు అనుమతి లేదు'- రాహుల్ గాంధీ కార్యక్రమంపై పోలీసుల ఆంక్షలు

ఒకవేళ ఏదైనా అవాంఛనీయ ఘటన జరిగి శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తితే దానికి నిర్వాహకులే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని పోలీసుల స్పష్టం

Rahul Gandhi Chhatra ki Goonj
రాహుల్ గాంధీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 1:25 PM IST

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Rahul Gandhi Chhatra ki Goonj : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆగస్టు 22న పుణెలో నిర్వహించనున్న 'ఛాత్రోన్ కీ గూంజ్' (విద్యార్థుల గొంతుక) కార్యక్రమానికి పోలీసులు 30 షరతులతో అనుమతి మంజూరు చేశారు. ఇందులో భాగంగా అభ్యంతరకర బ్యానర్లు లేదా చిత్రాలను నిషేధించడంతో పాటు, మతపరమైన మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా చూసుకోవాలని నిర్వాహకులకు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమానికి పోలీసులు అనుమతి మంజూరు చేశారని, వారు విధించిన అన్ని షరతులను నిర్వాహకులు పాటిస్తారని మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడు మోహన్ జోషి తెలిపారు. అనుమతి మంజూరు చేసేటప్పుడు పోలీసులు మొత్తం 30 షరతులను విధించారని ఆయన వెల్లడించారు. విద్య, భద్రత, సమానత్వం, పోటీ పరీక్షలు, కెరీర్ అవకాశాల వంటి అంశాలపై చర్చించేందుకు ఉద్దేశించిన ఈ 'ఛాత్రోన్ కీ గూంజ్' కార్యక్రమాల్లో దీనిని ప్రత్యేకంగా మహిళా విద్యార్థుల కోసం మాత్రమే ఏర్పాటు చేశారు.

బుధవారం జారీ చేసిన అనుమతి ఉత్తర్వుల ప్రకారం, ఈ కార్యక్రమం నగరంలోని ఆర్టీఓ చౌక్ సమీపంలో ఉన్న ఎస్‌ఎస్‌పీఎంఎస్ (SSPMS) కళాశాల మైదానంలో సాయంత్రం 4.30 నుంచి రాత్రి 9.30 గంటల వరకు జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమానికి 8,000 నుంచి 10,000 మంది ప్రజలు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. పోలీసులు విధించిన 30 షరతుల్లో ఎటువంటి అభ్యంతరకర చిత్రాలు లేదా బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేయకూడదని నిర్వాహకులకు సూచించారు. ఒకవేళ ఏదైనా అవాంఛనీయ ఘటన జరిగి శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తితే దానికి నిర్వాహకులే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని ఆ ఉత్తర్వు పేర్కొంది.

ప్రధాన వేదిక ముందు "డి-కార్డన్" రక్షణ బారికేడ్ ఉండాలని నిర్వాహకులను ఆదేశించారు. తగిన భద్రత, పురుషులు, మహిళలకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు, తగినన్ని ప్రవేశ, నిష్క్రమణ ద్వారాలు, తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, అగ్నిమాపక భద్రతా పరికరాలు, పార్కింగ్ సదుపాయాలను కల్పించాలని కూడా పోలీసులు నిర్వాహకులను కోరారు. మహిళా గార్డులతో సహా ప్రైవేట్ భద్రతా సిబ్బందిని నియమించాలని తెలిపారు. అలాగే వాలంటీర్లను, ముఖ్యంగా మహిళా వాలంటీర్లను పెద్ద సంఖ్యలో వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమ వేదిక మొత్తాన్ని కవర్ చేసేలా సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి, పగలు- రాత్రి వేళల్లో వాటిని పని చేసేలా ఉంచాలని ఆదేశించారు. అనుమతించిన శబ్ద స్థాయిలపై సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు, శబ్ద కాలుష్య (నియంత్రణ) నిబంధనలు- 2000, పర్యావరణ (పరిరక్షణ) చట్టం- 1986లోని నిబంధనలను పాటించాలని నిర్వాహకులకు సూచించారు.

ఇంకా వేదిక వద్ద ఫోటోగ్రఫీ కోసం డ్రోన్‌లు, అలాగే ఆకాశంలోకి ప్రసరించే అధిక తీవ్రత గల బీమ్ లైట్ల వాడకాన్ని పోలీసులు నిషేధించారు. ఎయిర్‌పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, CISF నిబంధనలను పాటించడం తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించారు. అలాగే, పోలీసు, వైద్య, అగ్నిమాపక సేవలకు అత్యవసర ప్రవేశ మార్గాలు అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని నిర్వాహకులను ఆదేశించారు. కార్యక్రమానికి ముందు నిర్వాహకులు అగ్నిమాపక, ట్రాఫిక్ విభాగాల నుంచి అధికారిక నిరభ్యంతర పత్రాలను (NOCలు) పొందాలని తెలిపారు. శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగించే ఏదైనా చట్టవిరుద్ధమైన కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తే ఈ అనుమతిని ఎప్పుడైనా రద్దు చేయవచ్చని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.

పండుగలు, కాంగ్రెస్ కార్యక్రమం నేపథ్యంలో పోలీసులు మంగళవారం నుంచి ఆగస్టు 31 వరకు పూణె అంతటా 14 రోజుల పాటు నిషేధాజ్ఞలు విధించారు. ఈ నిషేధాజ్ఞల వల్ల బహిరంగ సభలు, దిష్టిబొమ్మల దహనంపై ఆంక్షలు విధించారు. అయితే, ఈ నిర్ణయంపై కాంగ్రెస్ నాయకుడు పవన్ ఖేఢా తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. మహారాష్ట్ర పోలీస్ చట్టం కింద ఆంక్షలు విధించడానికి రాబోయే పండుగలు, నిరసనల భద్రతను పోలీసులు కారణంగా చూపినప్పటికీ, రాహుల్​ గాంధీ కార్యక్రమానికి అంతరాయం కలిగించడానికే ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారని ఆరోపించారు.

రాహుల్ గాంధీ కార్యక్రమంపై ఫడణవీస్ ఫైర్​
ఇదిలా ఉండగా, రాహుల్ గాంధీ 'ఛత్రోన్ కీ గూంజ్' కార్యక్రమాన్ని ఒక 'నియంత్రిత ఏకపక్ష ప్రసంగం'గా అభివర్ణించారు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్​. ఒక నిర్దిష్ట భావజాలానికి చెందిన వారు మాత్రమే పాల్గొనేలా, ఎంపిక చేసిన కొద్దిమందితోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థి సమాజంతో జరిపే నిజమైన సంభాషణకు ఉండాల్సిన పారదర్శకత కొరవడిందని పేర్కొన్నారు. తమ కార్యక్రమాల్లో 'వందేమాతరం' గేయంలోని మొదటి రెండు చరణాలను మాత్రమే పాడాలన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయంపై ఫడణవీస్​ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఈ చర్యను రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని అభివర్ణించారు.

"యువతతో మమేకమవ్వడాన్ని నేను స్వాగతిస్తాను. అయితే, ఆయన విద్యార్థి సమాజంతో బహిరంగంగా, అన్ని వర్గాల వారితో సంభాషించి ఉంటే అది నిజంగా అర్థవంతంగా ఉండేది. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, కాంగ్రెస్ నాయకులు నిర్వహిస్తున్న విద్యాసంస్థలకు చెందిన సొంత మహిళా విద్యార్థులను మాత్రమే నమోదు చేసుకుని, వారినే ఈ కార్యక్రమానికి తీసుకురావాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. నమోదు చేసుకున్న విద్యార్థులకు మాత్రమే ప్రవేశం కల్పిస్తున్నారు. తమ భావజాలానికి అనుగుణంగా ఉన్నవారు మాత్రమే పాల్గొనేలా చూసేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా నియంత్రిత వాతావరణంలో నిర్వహిస్తున్నారు. కాబట్టి, దీనికి 'ఛాత్రోన్ కీ గూంజ్' (విద్యార్థుల గొంతుక) అని పేరు పెట్టినప్పటికీ, వాస్తవానికి ఇది కాంగ్రెస్ మార్గాల ద్వారా ఎంపిక చేసిన వ్యక్తులతో జరిపే ఏకపక్ష ప్రసంగం మాత్రమే." అని ఫడణవీస్​ అన్నారు.

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