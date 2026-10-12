'SIRపై స్టే విధించాలి, అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలి'- సుప్రీంకు రాహుల్ 10 విజ్ఞప్తులు ఇవే
సర్ ప్రక్రియను దేశవ్యాప్తంగా తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని సుప్రీం కోర్టుకు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. నిబంధనల ఉల్లంఘనకు బాధ్యులైన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా కాంగ్రెస్ న్యాయ బృందం పిటిషన్లో కోరింది.
Published : October 12, 2026 at 10:28 PM IST
Rahul Gandhi Supreme Court Petition : లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి నేతలు అక్టోబర్ 12న సాయంత్రం సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. భారత ఎన్నికల సంఘం చేపడుతున్న ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియకు వ్యతిరేకంగా పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ సూచనల మేరకు అడ్వకేట్ ఎస్. ప్రసన్న ద్వారా దాఖలైన ఈ పిటిషన్లో 'రాహుల్ గాంధీ వర్సెస్ భారత ఎన్నికల సంఘం' కేసుగా సుప్రీం కోర్టు వెబ్సైట్లో నమోదైంది. రాహుల్ గాంధీ సాయంత్రం సుప్రీం కోర్టుకు చేరుకోగా, అంతకంటే కాస్త ముందుగానే కాంగ్రెస్ లీగల్ టీమ్ (కాంగ్రెస్ న్యాయ బృందం) ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే సహా ఇండియా కూటమి సీనియర్ నేతలు, మాజీ ముఖ్యమంత్రులు అఖిలేష్ యాదవ్, మమతా బెనర్జీ సహా తేజస్వీ యాదవ్, సుప్రియా సూలే ఇలా మొత్తం 11 మంది ప్రతిపక్ష అగ్రనేతలు భాగస్వాములుగా ఉన్న ఈ పిటిషన్లో సుప్రీం కోర్టుకు 10 కీలక విజ్ఞప్తులు చేశారు. ఇందులో సర్ ప్రక్రియపై తాత్కాలిక స్టే విధించడం సహా బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవడం వంటి డిమాండ్లు ఉన్నాయి. 10 కీలక విజ్ఞప్తులు ఇవే!
- సర్కు సంబంధించిన పూర్తి రికార్డులు సమర్పించాలి- వివాదాస్పద సర్ ప్రక్రియ నిర్ణయానికి సంబంధించిన పూర్తి ఫైళ్లు, సమావేశాల వివరాలు, సంబంధించిన రికార్డులు, అభ్యంతరాల రికార్డులు, ECINET, ERONET యాక్సెస్ లాగ్లను సుప్రీం కోర్టుకు సమర్పించేలా ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించాలి.
- సర్ నిర్ణయాల రాజ్యాంగ బద్ధతను పరిశీలించాలి- రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 324, 1995 నాటి శేషన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా తీర్పు ఆధారంగా సర్ నిర్ణయాలు చట్టబద్ధంగా జరిగాయో లేదో పరిశీలించాలి. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా తీసుకున్న నిర్ణయాలను రద్దు చేయాలి.
- బాధ్యులైన అధికారులపై చర్యలు- ఓటరు జాబితా సవరణలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన, అక్రమాలకు పాల్పడిన అధికారులపై ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం 1950 (సెక్షన్ 32) కింద తగిన విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి.
- ఫిర్యాదులపై నిర్ణయం తీసుకోవడం- ఈ పిటిషన్లో లేవనెత్తిన ఫిర్యాదులపై ఎన్నికల సంఘం చట్టబద్ధంగా నిర్ణయం తీసుకునేలా ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలి.
- ఆన్లైన్ ఫామ్- 6 నిబంధనల సవరణ- నిబంధనలు పాటించకుండా ఆన్లైన్ ఫామ్- 6 లో చేసిన మార్పుల్ని నిలిపివేసి, 1960 రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎలక్టర్స్ రూల్స్ ప్రకారం మార్పులు పాటించేలా ఆదేశించాలి.
- స్వతంత్ర కమిటీతో విచారణ, ఆడిట్- సుప్రీం కోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలో సాంకేతిక నిపుణులు, ప్రముఖ పౌరులతో కూడిన ఒక స్వతంత్ర కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ కమిటీ ద్వారా సర్లో జరిగిన ఓట్ల తొలగింపులపై విచారణ, ECINET, ERONET డేటాబేస్ యాక్సెస్ పరిశీలన, ఈవీఎంల వినియోగం, వాటి నిర్మాణంపై అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ప్రకారం ఆడిట్ జరగాలి. \
- తొలగించిన ఓటర్ల వివరాలు బహిర్గతం చేయాలి- సర్ ప్రక్రియలో తొలగించిన ప్రతీ ఒటరు పేరు, తొలగించడానికి గల కారణాలు, లింగం, వయస్సుల వారీగా వివరాల్ని బూత్ల వారీగా పబ్లిక్ డొమైన్లో అందుబాటులో ఉంచాలి. అనర్హంగా తొలగించిన వారిని మళ్లీ ఓటర్ల జాబితాలో చేర్చేందుకు సమర్థవంతమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలి.
- నోటీసు, విచారణ లేకుండా ఓట్ల తొలగింపు నిషేధం- చట్టబద్ధంగా నోటీసులు ఇవ్వకుండా, ఓటరుకు వివరణ ఇచ్చుకునే అవకాశం కల్పించకుండా ఏ ఒక్కరి ఓటును కూడా తొలగించకూడదు. త్వరలో ఎన్నికలు జరగనున్న పంజాబ్, ఇతర రాష్ట్రాల్లో అర్హులైన వారికి కటాఫ్ తేదీ వరకు ఓటరు నమోదుకు అవకాశం కల్పించాలి.
- సర్ ప్రక్రియపై స్టే- ఈ పిటిషన్పై సుప్రీం కోర్టు తుది నిర్ణయం తీసుకునే వరకు ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న సర్ ప్రక్రియను తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఆదేశిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలి.
- ఎన్నికల పారదర్శకతకు ఉత్తర్వులు- ఎన్నికల ప్రక్రియ సమగ్రతను కాపాడటానికి, పారదర్శకంగా ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి, అర్హులైన ప్రతి పౌరుడి ఓటు హక్కును రక్షించడానికి అవసరమైన ఇతర అదనపు ఆదేశాలను కూడా సుప్రీం కోర్టు జారీ చేయాలి.