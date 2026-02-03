ETV Bharat / bharat

లోక్​సభలో నా హక్కును హరిస్తున్నారు- ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో ఇలా జరిగింది'- స్పీకర్​కు రాహుల్‌ లేఖ

లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు లేఖ రాసిన రాహుల్ గాంధీ

Rahul Gandhi Letter to Loksabha Speaker
Rahul Gandhi Letter to Loksabha Speaker (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 3, 2026 at 7:22 PM IST

Rahul Gandhi Letter to Loksabha Speaker : లోక్​సభలో మాట్లాడేందుకు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా తనకు వచ్చిన హక్కును హరిస్తున్నారని ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై ప్రతిపక్ష నాయకుడు మాట్లాడకుండా స్పీకర్​ అడ్డుకున్నారని విమర్శించారు. ఈ మేరకు లోక్​సభ స్పీకర్​ ఓం బిర్లాకు లేఖ రాసిన రాహుల్​, పార్లమెంటరీ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా ఇలా జరిగిందని చెప్పారు. ఇది మన ప్రజాస్వామ్యానికి మచ్చని, దీనికి వ్యతిరేకంగా నిరసనను తెలియజేస్తున్నానని లేఖలో పేర్కొన్నారు. జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన అంశంపై లోక్‌సభలో తనను మాట్లాడకుండా అడ్డుకోవడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రయత్నించారని దుయ్యబట్టారు.

