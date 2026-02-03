లోక్సభలో నా హక్కును హరిస్తున్నారు- ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో ఇలా జరిగింది'- స్పీకర్కు రాహుల్ లేఖ
లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు లేఖ రాసిన రాహుల్ గాంధీ
Published : February 3, 2026 at 7:22 PM IST
Rahul Gandhi Letter to Loksabha Speaker : లోక్సభలో మాట్లాడేందుకు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా తనకు వచ్చిన హక్కును హరిస్తున్నారని ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై ప్రతిపక్ష నాయకుడు మాట్లాడకుండా స్పీకర్ అడ్డుకున్నారని విమర్శించారు. ఈ మేరకు లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు లేఖ రాసిన రాహుల్, పార్లమెంటరీ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా ఇలా జరిగిందని చెప్పారు. ఇది మన ప్రజాస్వామ్యానికి మచ్చని, దీనికి వ్యతిరేకంగా నిరసనను తెలియజేస్తున్నానని లేఖలో పేర్కొన్నారు. జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన అంశంపై లోక్సభలో తనను మాట్లాడకుండా అడ్డుకోవడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రయత్నించారని దుయ్యబట్టారు.
Lok Sabha LoP Rahul Gandhi writes to Speaker Om Birla alleging that he was denied his democratic right to speak in Lok Sabha. pic.twitter.com/qt4vbzuUsx— Press Trust of India (@PTI_News) February 3, 2026