'ఆ వీఐపీ ఎవరనే ప్రశ్న ఇప్పటికీ మిగిలే ఉంది'- అంకిత కేసులో రాష్ట్రపతి ముర్ముకు రాహుల్ లేఖ
దుష్యంత్ గౌతమ్ను సిక్కిం గవర్నర్గా నియమించడంపై లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు లేఖ రాశారు.
Published : October 15, 2026 at 11:02 PM IST
Rahul Gandhi Letter to President Murmu : రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ లేఖ రాశారు. దుష్యంత్ గౌతమ్ను సిక్కిం గవర్నర్గా నియమించడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. 2022లో జరిగిన అంకితా భండారి హత్య కేసులో సీబీఐ దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు సిక్కిం గవర్నర్గా దుష్యంత్ గౌతమ్ నియామకాన్ని నిలిపివేసి, ఆయన పదవీ స్వీకారాన్ని వాయిదా వేసేలా ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాలని కోరారు. ఈ ఘటన జరిగి నాలుగేళ్లు గడుస్తున్నా, ఇందులో ప్రమేయం ఉన్న VIP ఎవరనే ప్రశ్నకు ఇంకా సమాధానం దొరకలేదని ఆరోపించారు. CBI విచారణ చాలా నెమ్మదిగా సాగుతోందని ఆయన విమర్శించారు. 2022 సెప్టెంబర్ 18న అంకితా భండారి హత్యకు గురైనప్పుడు ఆమె వయస్సు 19 ఏళ్లని రాహుల్ గుర్తు చేశారు.
"19 ఏళ్ల అంకితా భండారి ఒక వీఐపీ కోసం తన ఆత్మగౌరవాన్ని పణంగా పెట్టడానికి నిరాకరించినందుకు హత్యకు గురైంది. నాలుగేళ్లు గడిచినా, సీబీఐ విచారణ మందకొడిగా సాగుతుండటంతో, ఆ వీఐపీ ఎవరు? అనే ప్రశ్న ఇప్పటికీ మిగిలే ఉంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఉత్తరాఖండ్ వ్యాప్తంగా జరిగిన నిరసనల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కేసును సీబీఐకి అప్పగించింది. దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోంది. అంకిత భండారీ హత్య కేసుతో దుష్యంత్ గౌతమ్కు సంబంధం ఉందనే ఆరోపణలున్నాయి. కానీ ఆయన్నే రాష్ట్ర గవర్నర్గా నియమించడం దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ నియామకంతో మహిళల భద్రతపై పట్టింపులేదని ప్రధాని మోదీ నిరూపించారు. ఈ నియామకాన్ని పునఃపరిశీలించాలని ప్రభుత్వానికి సూచించాలి. ఈ నేరంతో ఆ వ్యక్తికి సంబంధం ఉందని అంకిత కుటుంబంతో సహా చాలా మంది ఆరోపించారు. ఆ వీఐపీ ఎవరో తేల్చేందుకు సీబీఐ దర్యాప్తు జరుగుతోంది, కానీ అది చాలా నెమ్మదిగా సాగుతోంది. మీరు భారత ప్రభుత్వానికి రాజ్యాంగబద్ధ అధిపతి అయినట్లే, గవర్నర్ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాజ్యాంగబద్ధ అధిపతి. ఒక వ్యక్తి ఈ పదవిలో ఉన్నంత కాలం వారిపై ఎలాంటి క్రిమినల్ విచారణను ప్రారంభించలేరు లేదా కొనసాగించలేరు. ఫలితంగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి ఇలాంటి పదవిలో నియమితులైతే సీబీఐ పరిధికి రాకుండా చేస్తోంది. గవర్నర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత, ఆయనపై ఎటువంటి క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉండదు. దీంతో ఎటువంటి విచారణా ఫలితం (చర్య) లేని దర్యాప్తు కేవలం నామమాత్రంగా అవుతుంది. ఒక గవర్నర్కు తన రాష్ట్ర ప్రజల నమ్మకం ఉండాలి. కానీ ఇంతటి అనుమానాలకు తావిచ్చే వ్యక్తిని ప్రజలు ఎలా నమ్మగలరు?"
---రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
राष्ट्रपति महोदया, 19 साल की अंकिता भंडारी ने एक VIP के लिए अपनी गरिमा से समझौता करने से इनकार किया, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। चार साल बाद भी CBI की धीमी जांच के चलते यह सवाल बना हुआ है कि वो VIP कौन था। अंकिता के परिवार समेत कई लोग मानते हैं कि दुष्यंत गौतम इस मामले से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी सिक्किम के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति से मैं स्तब्ध हूं। राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति की सलाह देकर प्रधानमंत्री मोदी ने साबित किया है कि महिलाओं की सुरक्षा की उन्हें बिल्कुल परवाह ही नहीं है। मैं आपसे अपील करता हूं कि सरकार को इस नियुक्ति पर पुनर्विचार करने और जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को पदभार न देने की सलाह दें। अंकिता के माता-पिता की न्याय की उम्मीद मत टूटने दीजिए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 15, 2026
సుప్రీం పర్యవేక్షణలో విచారణ జరగాలని అంకిత తండ్రి డిమాండ్
మరోవైపు అంకిత తండ్రి సైతం విచారణ తీరుపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తన కుమార్తె 2022 సెప్టెంబర్ 18న హత్యకు గురైందని, దాదాపు నాలుగేళ్లు గడుస్తున్నా ఈ కేసులో అనేక ప్రశ్నలకు ఇంకా సమాధానాలు దొరకలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దర్యాప్తు ప్రక్రియపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేసిన ఆయన, అంకితకు సంబంధించిన కొన్ని చాట్లు, ప్రధాన నిందితుడు పుల్కిత్ ఆర్యకు చెందిన పాత మొబైల్ ఫోన్లోని కీలక సమాచారంపై సరైన విచారణ జరగలేదని ఆరోపించారు. సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తి పర్యవేక్షణలో సీబీఐ విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. రిసార్ట్ను ఏ ఆదేశాల మేరకు కూల్చివేశారో దర్యాప్తు చేయాలని కోరారు. అలాగే ప్రధాన నిందితుడు పుల్కిత్ ఆర్య పాత మొబైల్ ఫోన్ను సాంకేతిక విశ్లేషణకు పంపి అందులోని కీలక సమాచారాన్ని సేకరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. సీబీఐ విచారణ స్వతంత్రంగా, సమర్థవంతంగా సాగాలని కోరారు.
ఉత్తరాఖండ్లోని ఓ రిసార్ట్లో పనిచేసిన అంకితా భండారీ 2022 సెప్టెంబర్ 18న హత్యకు గురయ్యారు. ఆమె మృతదేహాన్ని అదే నెల 24న చిల్లా కాలువలో గుర్తించారు. ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. ఈ కేసులో రిసార్ట్ యజమాని పుల్కిత్ ఆర్యతో పాటు సిబ్బంది సౌరభ్ భాస్కర్, అంకిత్ గుప్తాలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పుల్కిత్ ఆర్య బహిష్కృత బీజేపీ నేత వినోద్ ఆర్య కుమారుడు. హత్య, సాక్ష్యాల ధ్వంసం తదితర అభియోగాలపై కోట్ద్వార్లోని అదనపు జిల్లా న్యాయమూర్తి రీనా నేగి 2025 మే 30న ముగ్గురికీ జీవిత ఖైదు విధించారు.
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