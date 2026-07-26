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'విద్యార్థులపై జరిగిన క్రూరమైన దాడికి బాధ్యులెవరు?'- అమిత్‌ షాకు రాహుల్‌ గాంధీ లేఖ

జులై 20న నిరసనల్లో విద్యార్థులపై జరిగిన పోలీసు చర్యపై కేంద్ర హోంమంత్రికి రాహుల్‌ గాంధీ లేఖ- పెల్లెట్‌ గన్స్‌ వినియోగానికి అనుమతి ఇచ్చింది ఎవరో వెల్లడించాలని డిమాండ్‌

Rahul Gandhi Letter To Amit Shah
Leader of Opposition in the Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 12:25 PM IST

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Rahul Gandhi Letter To Amit Shah : దిల్లీలో జులై 20న శాంతియుతంగా నిరసన చేపట్టిన విద్యార్థులపై జరిగిన పోలీసుల చర్యల గురించి కేంద్రంపై లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా స్పందించారు. నిరసనకారులపై జరిగిన అమానుష దాడికి బాధ్యులెవరో వెల్లడించాలని అన్నారు. పెల్లెట్​ గన్స్ వంటి ప్రాణాంతక ఆయుధాల వినియోగానికి ఎవరు అనుమతి ఇచ్చారో సమాధానం చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు శనివారం అమిత్​షాకు లేఖ రాశారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో శాంతియుత నిరసన ప్రతి పౌరుడి హక్కని, అలాంటి నిరసనకారుల భద్రతను కాపాడుతూ వారి సమస్యలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని రాహుల్‌ గాంధీ పేర్కొన్నారు.

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RAHUL GANDHI LETTER TO AMIT SHAH

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