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విజయ్ కాదు- రాహుల్ గాంధీనే ఇండియా కూటమి ప్రధాని అభ్యర్థి: కేసీ వేణుగోపాల్

2029 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమికి రాహుల్ గాంధీనే నాయకత్వం వహిస్తారని కేసీ వేణుగోపాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు- తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌ని కూటమి ప్రధాని అభ్యర్థిగా ప్రతిపాదించలేదని స్పష్టం- కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు

INDIA alliance 2029 polls
రాహుల్ గాంధీ- విజయ్ (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2026 at 8:34 PM IST

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Rahul Gandhi INDIA Bloc 2029 : కొద్ది రోజులుగా ఇండియా కూటమి ప్రధాని అభ్యర్థికి సంబంధించి పలు ఊహాగానాలు వస్తున్న వేళ ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు కేసీ వేణుగోపాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2029 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమికి (INDIA Bloc) కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీనే నాయకత్వం వహిస్తారని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆదివారం రోజు నిర్వహించిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో కేసీ వేణుగోపాల్ ఇలా వ్యాఖ్యానించారు. ఇదే సమయంలో టీవీకే పార్టీ తమ నాయకుడు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. విజయ్ జోసెఫ్‌ను ఇండియా కూటమి తరఫున ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రతిపాదించిందన్న వార్తలను వేణుగోపాల్ ఖండించారు. టీవీకే అలాంటి డిమాండ్ ఏం చేయలేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎవరూ ఇలాంటి గందరగోళ పరిస్థితుల్ని సృష్టించవద్దని, ఇండియా కూటమి ముఖచిత్రంగా రాహుల్ గాంధీనే ఉంటారని, ఆయన నాయకత్వంలోనే ఎన్నికలకు వెళ్లనున్నట్లు వెల్లడించారు.

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