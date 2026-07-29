'పార్లమెంట్లో రాహుల్ గాంధీ దుర్భాషలాడుతున్నారు'- కాంగ్రెస్ అగ్రనేతపై కిరణ్ రిజిజు ఫైర్
లోక్సభలో విపక్షనేత రాహుల్ గాంధీపై కేంద్రమంత్రి రిజిజు విమర్శలు- పార్లమెంట్లో రాహుల్ అభ్యంతరకర భాషను వాడుతున్నారని మండిపాటు
Published : July 29, 2026 at 12:42 PM IST
Kiren Rijiju On Rahul Gandhi : పోటీ పరీక్షలలో పారదర్శకతను నిర్ధారించాలని విద్యార్థుల నుంచి వచ్చిన విస్తృత డిమాండ్ల మేరకు ప్రభుత్వం 'యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లు'ను తీసుకువచ్చిందని కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు. ఈ బిల్లులోని వాస్తవ అంశాలు, వివరాల గురించి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంట్లో బుధవారం చేసే ప్రసంగంలో కనీసం ఐదు నిమిషాలైనా కేటాయించాలని కోరారు. పార్లమెంట్ గౌరవ మర్యాదలకు భంగం కలిగించేలా రాహుల్ ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధమైన, దూషణలతో కూడిన భాషను సభలో వాడుతున్నారని ఆరోపించారు. అలాగే పార్లమెంట్ కార్యకలాపాల సమయంలో ప్రతిపక్షం అనుసరిస్తున్న విధానాన్ని తప్పుపట్టారు. ఈ మేరకు కిరణ్ రిజిజు పార్లమెంట్ వెలుపల విలేకర్లతో వ్యాఖ్యానించారు.
VIDEO | Delhi: Union Minister Kiren Rijiju says, "We expect Rahul Gandhi and other Opposition leaders to speak on the Bill. Such an important Bill is being discussed, but they are trying to divert attention by talking about unrelated issues and politicising the debate. This is a… pic.twitter.com/BoEEXe9HBJ— Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2026