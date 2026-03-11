పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలపై కాంగ్రెస్ రాజకీయం చేస్తోంది: మోదీ
కేరళలో పర్యటిస్తోన్న ప్రధాని మోదీ- పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులపై కాంగ్రెస్ రాజకీయం చేస్తోందంటూ వ్యాఖ్య
Published : March 11, 2026 at 4:16 PM IST
PM Modi Slams Congress: కేరళ పర్యటన సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులపై కాంగ్రెస్ రాజకీయం చస్తోందని మండిపడ్డారు. దేశంలో జరగుతున్న అభివృద్ధి గురించి వారికి తెలియడం లేదన్నారు. ఒకవైపు, బీజేపీ-ఎన్డీఏ దేశాన్ని 'ఆత్మనిర్భర్'గా మార్చడానికి అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తుంటే, కాంగ్రెస్ దాని మిత్రపక్షాలు ఆత్మనిర్భర భారత్ అభియాన్ను అపహాస్యం చేయడంలో బిజీగా ఉన్నాయన్నారు. వారు దేశాన్ని విదేశాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడేలా చేశారని కాంగ్రెస్ను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్, విపక్షాలు కలిసి అసత్యాలను ప్రచారం చేయడంలో నిమగ్నమై ఉన్నారన్నారు. కేరళలో పర్యటించిన ప్రధాని ఎర్నాకుళంలో 10 వేల కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. కొచ్చి రిఫైనరీలో 5 వేల 500 కోట్లతో నిర్మించనున్న పాలీప్రొఫైలిన్ యూనిట్కు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటుచేసిన సభలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారు.
#WATCH | Kochi, Kerala | Prime Minister Narendra Modi says, " work is underway at many levels to strengthen the fisherman community. fisherman cooperative societies and fishery farmer producer organizations are being provided with funds worth lakhs of crores of rupees. we also… pic.twitter.com/4xcHybaJls— ANI (@ANI) March 11, 2026
యుద్ధ సమయంలో కూడా, కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు భయాందోళనలు సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయని ధ్వజమెత్తారు. మరోవైపు, కృత్రిమ మేధస్సు, సాంకేతికతకు కేరళను కేంద్ర బిందువుగా మార్చడానికి బీజేపీ కృషి చేస్తుందని మోదీ అన్నారు. నేటి భారతదేశం తన పౌరులను వేరే చోట చిక్కుకుపోనివ్వదని, గల్ఫ్ ప్రాంతంలో చిక్కుకున్న భారతీయులకు అన్ని రకాల సహాయం అందించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని మోదీ పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియాలో చిక్కుకున్న భారతీయులను సురక్షితంగా స్వదేశానికి తీసుకొచ్చే బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వానిదేనని చెప్పారు. ఆయా దేశాల్లోని భారత రాయబార కార్యాలయాలు బాధితులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు చేస్తూ వారికి సాయం చేస్తున్నాయని వెల్లడించారు.
STORY | Change in name of state to Keralam, a joyful moment for Malayali brothers: PM Modi— Press Trust of India (@PTI_News) March 11, 2026
Prime Minister Narendra Modi on Wednesday said the change of name of the state from Kerala to Keralam by the Centre was a joyful moment for " malayali" brothers.
read |… https://t.co/JpBUml1CXo
"గల్ఫ్లోని మిత్రదేశాల ప్రభుత్వాలు మన పౌరులను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాయి. నేను ఆయా దేశాలకు ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను. ఆ దేశాల్లోని మన రాయబార కార్యాలయాలు, మిషన్లు వారికి నిరంతరం సహాయం అందిస్తున్నాయి. ఎవరికైనా ఆహారం కావాలన్నా, వైద్య సాయం కావాలన్నా, నివాసానికి సాయం కావాలన్నా, చట్టపరమైన సాయం కావాలన్నా అందిస్తున్నాం. కానీ ఇంతపెద్ద సంక్షోభంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయాలు చేయడం దురదృష్టకరం. మన ప్రజలు తీవ్ర సంక్షోభంలో చిక్కుకుపోతే ఈ వ్యక్తులు (కాంగ్రెస్ నేతలు) మోదీని తిట్టడానికి రీల్స్ చేస్తున్నారు"
- ప్రధాని మోదీ
దేశాన్ని ఆత్మనిర్భర్ భారత్గా తీర్చిదిద్దడంలో పెట్రోలియం రంగం విస్తరణ అత్యంత కీలకమని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో కూడా ఈ రంగం ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుందని తెలిపారు. కొచ్చి రిఫైనరీలో ప్రారంభించిన పాలీప్రొపిలిన్ యూనిట్ ప్రతి సంవత్సరం సుమారు నాలుగు లక్షల టన్నుల పాలీప్రొపిలిన్ ఉత్పత్తి చేయగలదని ప్రధాని తెలిపారు. ఈ ఉత్పత్తి ద్వారా ప్యాకేజింగ్, టెక్స్టైల్, ఆటోమొబైల్, మెడికల్ పరికరాలు వంటి అనేక పరిశ్రమలకు ముడి పదార్థం అందుబాటులోకి వస్తుందని చెప్పారు. దీంతో దేశీయ తయారీ రంగానికి మరింత ఊతం లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Ernakulam, Keralam | Prime Minister Narendra Modi says, " on one hand, the bjp-nda is working tirelessly to make the country 'atmnirbhar'. meanwhile, the congress and the left are busy mocking the atmanirbhar bharat abhiyan... they have made the country increasingly… pic.twitter.com/MdZVBsgxU8— ANI (@ANI) March 11, 2026