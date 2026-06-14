మోదీని విమర్శించే నెపంతో ప్రజల విజయాలను రాహుల్ తక్కువ చేసి మాట్లాడుతున్నారు: నిర్మల సీతారామన్
భారతదేశానికి ఎలాంటి సంక్షోభం లేదు- కానీ రాహుల్ ప్రజల్లో భయాలు సృష్టిస్తున్నారు- కాంగ్రెస్ అగ్రనేతపై మండిపడిన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్
Published : June 14, 2026 at 1:33 PM IST
Nirmala Sitharaman Slams Rahul : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని విమర్శించే క్రమంలో రాహుల్ గాంధీ దేశం, ప్రజలు సాధించిన విజయాలను తక్కువ చేసి మాట్లాడుతున్నారని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. కేంద్రంలో ఎన్డీయే ప్రభుత్వం 12 ఏళ్ల పాలన పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా బెంగళూరులో నిర్వహించిన వికసిత్ భారత్ సంకల్ప సమావేశంలో నిర్మలా పాల్గొన్నారు. దేశంలో ఎలాంటి సంక్షోభం లేకపోయినా, రాహుల్ ఊహాజనిత భయాలను సృష్టిస్తున్నారని ఆమె మండిపడ్డారు. లోక్సభలో మాట్లాడిన ప్రతిసారీ దేశంలో అన్ని వ్యవస్థలూ కుప్పకూలిపోయినట్లు చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తుంటారని విమర్శించారు. కరోనా, పశ్చిమాసియా సంక్షోభం వంటి సవాళ్లు ఎదురైనా భారత్ అద్భుతమైన ప్రగతిని సాధించిందని నిర్మలా తెలిపారు. కొద్ది వారాల్లో దేశంలో పెద్ద విపత్తు సంభవించనుందని రాహుల్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యాల్లో వాస్తవం లేదన్నారు. రాహుల్ చెబుతున్న దానికి భిన్నంగా భారత్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా దూసుకుపోతోందని చెప్పారు. జీడీపీ గణాంకాలే అందుకు నిదర్శనమని తెలిపారు. పశ్చిమాసియా సంక్షోభంతో చమురు సరఫరాలో అస్థిరత నెలకొన్నా, ప్రధాని మోదీ తీసుకున్న వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో దేశంలో ఇంధన సరఫరాకు ఆటంకాలు ఏర్పడలేదని నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడించారు.