హరియాణాలో ఓటు చోరీ అవాస్తవం- రాహుల్ నాయకుడిగా ఉన్నంత కాలం కాంగ్రెస్ గెలవదు : కిరణ్ రిజిజు
రాహుల్ గాంధీ ఓట్ చోరీ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన బీజేపీ
Published : November 5, 2025 at 3:37 PM IST|
Updated : November 5, 2025 at 3:55 PM IST
Kiren Rijiju On Rahul Gandhi Vote Chori : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ హరియాణా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓట్ల చోరీ జరిగిదంటూ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలను బీజేపీ తిరస్కరించింది. రాహుల్ గాంధీ అర్ధం లేని మాటలు మాట్లాడుతున్నారని, అవన్నీ అవాస్తవాలు అని కేంద్రమంత్రి కిరణ్ రిజిజు అన్నారు. వారి వైఫల్యాలను దాచుకోవడానకే ఇలాంటివి తప్పుడు వాదనలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కించపరచడానికే ఎన్నికల కమిషన్పై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారని తెలిపారు. రాహుల్ నాయకుడిగా ఉన్నంత కాలం కాంగ్రెస్ గెలవదని సొంత పార్టీ నేతలే చెబుతున్నారని అన్నారు. బీజేపీ, ఈసీ కలిసి ఓట్లు చోరీకి పాల్పడ్డారంటూ రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలు చేసిన కొద్ది గంటలకే కిరణ్ రిజిజు ఈ విధంగా స్పందించారు.
ఓటింగ్, ఓటర్లతో సమస్య ఉంటే వారు ఎన్నికల కమిషన్, తర్వాత కోర్టుకు అప్పీల్ చేయాలి. కానీ వారు అలా చేయడం లేదు. కేవలం ప్రెస్ మీటింగ్ మాత్రమే నిర్వహిస్తున్నారు. మన సంస్థలను, ప్రజాస్వామ్యాన్ని అవమానిస్తున్నారు. రాహుల్ గాంధీ తన వైఫల్యాలను దాచి పెట్టడానికే ప్రెస్ మీటింగ్ ఉద్దేశం. బిహార్లో గురువారం పోలింగ్ ఉంది. ఇంకా హరియాణా గురించి కథలు పంచుకుంటున్నారు. బిహార్లో కాంగ్రెస్కు ఏం మిగలలేదని, హరియాణా సమస్యను లేవతనెత్తడం ద్వారా దృష్టిని మళ్లించడానికి ప్రయత్నిస్తోన్నట్లు ఉంది. ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఆయన తీవ్రమైన సమస్యలపై మాట్లాడాలి. ఇలాంటి అంశాలపై సమయం వృథా చేయకూడదని నేను ఆయనకు సలహా ఇస్తాను
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference over Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's Haryana vote theft claim, Union Minister Kiren Rijiju (@KirenRijiju) says, " rahul gandhi addressed the press to hide his failures. there will be polling in bihar (tomorrow), however, he… pic.twitter.com/JHOl5lcqwr— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2025
హరియాణా ఎన్నికల్లో బ్రెజిల్కు చెందిన ఓ మోడల్కు కూడా 22 ఓట్లు ఉన్నాయంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కిరణ్ రిజిజు మండిపడ్డారు. 'రాహుల్ ఒక విదేశీ మహిళ పేరు కూడా ప్రస్తావించారు. ఎన్నికల సమయంలో ఆయన విదేశాలకు వెళతారు. పార్లమెంట్ సమావేశాల జరగుతున్న సమయంలో కూడా ఆయన కంబోడియా, థాయిలాండ్ వంటి ప్రదేశాలను రహస్యంగా సందర్శిస్తారు. ఇప్పుడు, బిహార్ ఎన్నికల సమయంలో, ఆయన కొలంబియాకు వెళ్లారు. ఇలా విదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు, అక్కడి నుంచి కొన్ని ఆలోచనలను తీసుకొస్తారు. వాటిని తన బృందానికి ఇస్తే వారు ఈ నిరాధారమైన కథనాలను సిద్ధం చేస్తారు. అందరి సమయాన్ని వృథా చేస్తారు. ఎన్నికల సయమంలో ప్రజల మధ్య ఉండరు. తన పార్టీ ఓడిపోయిన తర్వాత మాత్రం ఏడుస్తున్నారు' అని కిరణ్ రిజిజు వ్యంగంగా మాట్లాడారు
కాంగ్రెస్ గెలవదని సొంత పార్టీ నేతలే చెప్పారు : కిరణ్ రిజిజు
'రాహుల్ గాంధీ అణు బాంబు పేలుతుందని అంటున్నారు. కానీ ఆయన అణు బాంబు ఎప్పుడూ ఎందుకు పేలదు? ఆయన ఏ విషయాన్ని కూడా సీరియస్గా తీసుకోరు. హరియాణాలో కాంగ్రెస్ గెలవదని ఎన్నికలు సమయంలో సొంత పార్టీ నాయకురాలు కుమారి సెల్జా అన్నారు. కేవలం మూడు రోజుల క్రితం, హరియాణాకు చెందిన ఒక మాజీ మంత్రి కాంగ్రెస్కు రాజీనామా చేసి, సొంతపార్టీనే గెలవదని ప్రటకన చేశారు. సొంత నాయకులే కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నందున హరియాణా కాంగ్రెస్ అధిపతి రావు నరేంద్ర సింగ్ కూడా పార్టీ పరిధిలో సమన్వయం లేదని అన్నారు. వారు ఇలా ఎలా గెలవగలరు? వారి సొంత నాయకులు తమ వల్లే ఓడిపోతున్నామని ఒప్పుకున్నప్పుడు రాహుల్ గాంధీ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను ఎవరు నమ్ముతారు? పదే పదే ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా వారు ఎటువంటి గుణపాఠాలు నేర్చుకోరు. చాలా మంది కాంగ్రెస్ నాయకులు మమ్మల్ని ప్రైవేట్గా కలిసి నిరాశను వ్యక్తం పరిచారు. రాహుల్ గాంధీ తమ నాయకుడిగా ఉన్నంత కాలం కాంగ్రెస్ గెలవలేదని అంటున్నారు' కిరణ్ రిజిజు అన్నారు.
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, Union Minister Kiren Rijiju said, “Rahul Gandhi says that the atom bomb is going to explode, but why doesn’t his atom bomb ever explode? He doesn’t take any subject seriously and even says that a hydrogen bomb will explode... In… pic.twitter.com/hArrPvIvUg— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2025
హరియాణాలో 25 లక్షల ఓట్లు చోరీ- లేదంటే మేమే గెలిచే వాళ్లం : రాహుల్ గాంధీ
'భారత సైన్యాన్ని రాజకీయాల్లోకి లాగొద్దు'- రాహుల్ గాంధీకి రాజ్నాథ్ కౌంటర్