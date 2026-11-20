రాజీపడిన ప్రధాని ఆ వేదికపై ఎప్పటికీ కూర్చోలేరు : మోదీపై రాహుల్ ఫైర్
Rahul Gandhi Slams Pm Modi : కాంగ్రెస్ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంటే చైనాలో జరిగిన త్రైపాక్షిక భేటీలో భారత ప్రధాని పాల్గొనేవారని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు.
Published : November 20, 2026 at 10:06 AM IST
కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. అమెరికా, చైనా, రష్యా దేశాధినేతల త్రైపాక్షిక సమావేశానుద్దేశించి ప్రధాని మోదీపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఒకవేళ కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉండి ఉంటే, ఆ త్రైపాక్షిక సమావేశ వేదికపై భారత ప్రధాని కూడా కూర్చుని ఉండేవారని తెలిపారు. రాజీపడిన ప్రధాని ఈ వేదికపై ఎప్పటికీ కూర్చోలేరని నరేంద్ర మోదీపై విరుచుకుపడ్డారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో పుతిన్, జిన్పింగ్, ట్రంప్ త్రైపాక్షిక భేటీలో పాల్గొన్న ఫొటోను రాహుల్ గాంధీ పోస్ట్ చేశారు.
If Congress were in power, India's Prime Minister would be sitting at this table. A compromised PM can never sit at this table. https://t.co/EpGZVnJPYq— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 20, 2026