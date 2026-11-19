భారత్ 'సైడ్ ప్లేయర్' కాకూడదు, ప్రపంచాన్నినడిపించే శక్తి కావాలి: రాహుల్ గాంధీ
Rahul gandhi on foreign policy: ప్రపంచ వ్యవహారాల్లో భారత్ చురుగ్గా పాల్గొనాలని, వ్యక్తిగత స్నేహాలు కాకుండా దేశ ప్రయోజనాలే ముఖ్యమని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. పాక్ ఉగ్రవాదాన్ని ఆపితేనే శాంతి చర్చలని అన్నారు.
Published : November 19, 2026 at 8:41 PM IST
ప్రపంచ వ్యవహారాల్లో భారత్ చురుకైన పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం ఉందని, ప్రస్తుతం ఒక సైడ్ ప్లేయర్గా మారిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోందని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. బుధవారం చికాగో విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థులతో పాల్గొన్న ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ విదేశాంగ విధానం, అంతర్జాతీయ సంబంధాలపై తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చల్లో పాకిస్థాన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుండగా, ఆ దేశాలతో సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ భారత్ కేవలం చూస్తూ ఉండిపోవడం తనను తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. భారత్ తన పరిమాణానికి తగ్గట్టుగా ప్రపంచ వేదికపై తన గళాన్ని వినిపించాలని స్పష్టం చేశారు.
అలీనోద్యమ స్పూర్తి ముందుకు సాగాలి
స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తొలినాళ్లలో భారత్ అలీనోద్యమానికి నాయకత్వం వహించి ప్రపంచంలో ఒక ప్రత్యేక గౌరవాన్ని, స్థాయిని సంపాదించుకుందని రాహుల్ గాంధీ గుర్తు చేశారు. దిల్లీ మళ్లీ ప్రపంచ వేదికపై ఆ స్థాయి గళాన్ని తిరిగి పొందాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏర్పడిన భద్రతా వ్యవస్థను కేవలం పాశ్చాత్య నాగరికత నిర్మించిందని, అయితే భవిష్యత్ ప్రపంచ వ్యవస్థను ఏ ఒక్క నాగరికత నిర్మించలేదని ఆయన విశ్లేషించారు. అమెరికా, చైనా, భారత్, రష్యా వంటి వివధ నాగరికతల భాగస్వామ్యాలతోనే రాబోయే ప్రపంచ వ్యవస్థ రూపుదిద్దుకుంటుందని రాహుల్ అభిప్రాయపడ్డారు.
వ్యక్తిగత స్నేహాలతో భౌగోళిక రాజకీయాలు నడవవు
ప్రొఫెసర్ రాబర్ట్ పేస్ మధ్యవర్తిత్వం వహించిన ఈ చర్చలో, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అనుసరిస్తున్న విదేశాంగ విధానంపై రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు చేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ వంటి ప్రపంచ నేతలతో ఉన్న వ్యక్తిగత సంబంధాల ఆధారంగా విదేశాంగ విధానం నడుస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. భౌగోళిక రాజకీయాల్లో వ్యక్తిగత స్నేహాలకు ప్రాధాన్యత ఉండదని, ఒక దేశాధినేత ఒక వ్యవస్థకు, ఆర్థిక విధానానికి నాయకత్వం వహిస్తారని చెప్పారు. వారు మనల్ని ఇష్టపడపతున్నారా లేదా అనే దానికంటే దేశ ప్రయోజనాల ఆధారంగానే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని వివరించారు. మోదీతో గానీ, ఇతర నేతలతో గానీ స్నేహంగా ఉండటంలో తనకు అభ్యంతరం లేదని, కానీ ఏం జరుగుతోంది, మన స్థానం ఎక్కడ ఉంది అనేది అర్థం చేసుకోవవడమే ముఖ్యమని అన్నారు.
ఉగ్రవాదాన్ని ఆపితేనే పాకిస్థాన్తో చర్చలు
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఓ పాకిస్థానీ ప్రతినిధి అడిగిన ప్రశ్నకు రాహుల్ గాంధీ స్పష్టమైన సమాధానమిస్తూ రాహ