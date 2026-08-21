పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద రాహుల్ గాంధీ మెరుపు ధర్నా- వారిపై FIR నమోదు చేయాలని డిమాండ్
ఈ నెల 17న మెయిల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేసినా కనీసం పట్టించుకోలేదన్న రాహుల్- ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసే వరకు తాను ఇక్కడి నుంచి కదిలేది లేదని వెల్లడి
Published : August 21, 2026 at 1:16 PM IST
Rahul Gandhi seeks FIR : లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ దిల్లీలో మరోసారి ధర్నాకు దిగారు. పెల్లెట్ గన్ బాధితురాలైన ఒక విద్యార్థినితో కలిసి కన్నాట్ ప్లేస్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లిన ఆయన, ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తొలుత మందిర్ మార్గ్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లారు. ఆ తర్వాత పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్లో డీసీపీని కలిసి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని కోరారు. అయితే, రాహుల్ డిమాండ్ను పోలీసులు తిరస్కరించారు. ఈ నెల 17న మెయిల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేసినా కనీసం పట్టించుకోలేదని రాహుల్ తెలిపారు. దర్యాప్తు అధికారి పేరు, ఫోన్ నంబర్ కూడా ఇవ్వడం లేదని పోలీసుల తీరుపై రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసే వరకు తాను ఇక్కడి నుంచి కదిలేది లేదని తేల్చిచెప్పిన రాహుల్ గాంధీ, దిల్లీ సెంట్రల్ డీసీపీ కార్యాలయం బయట బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు.
VIDEO | Delhi: Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi sits on dharna at Parliament Street police station, demands registration of FIR over pellet injuries during July 20 protest.#RahulGandhi— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ETNtIehkMk