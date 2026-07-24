'విద్యార్థులను హెచ్చరించే ధైర్యమా?- యూనివర్సిటీలపై రాహుల్ ఫైర్
విద్యార్థులను హెచ్చరించడానికి విశ్వవిద్యాలయాలకు ఎంత ధైర్యమని రాహుల్ ప్రశ్న- ఇది ప్రజాస్వామ్య హక్కులను అణచివేసే ప్రయత్నమని వెల్లడి
Published : July 24, 2026 at 2:05 PM IST
Rahul Gandhi Slams Universities : నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై సీజేపీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఆందోళనలకు దూరంగా ఉండాలని పలు విశ్వవిద్యాలయాలు విద్యార్థులను హెచ్చరించడంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దేశంలో జరుగుతున్న తప్పులను ప్రశ్నించడం విద్యార్థుల ప్రజాస్వామ్య హక్కు అని పేర్కొన్న ఆయన, ఆందోళనల్లో పాల్గొనవద్దని విద్యార్థులను హెచ్చరించడానికి విశ్వవిద్యాలయాలకు ఎంత ధైర్యమని ప్రశ్నించారు. ప్రజాస్వామ్య హక్కులను అణచివేసే ప్రయత్నాలు సరికావని, ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్న విద్యాసంస్థలు తగిన సమయంలో ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాల్సి వస్తుందని రాహుల్ గాంధీ హెచ్చరించారు.