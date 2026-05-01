సిలిండర్ల ధరలు పెరుగుతాయని నేను ముందే చెప్పాను : రాహుల్ గాంధీ
ఎన్నికల తర్వాత దేశీయ ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లకు గురయ్యే అవకాశం ఉందని రాహుల్ గాంధీ వెల్లడి
Published : May 1, 2026 at 4:31 PM IST
Rahul Gandhi on LPG Price Hike : వాణిజ్య LPG సిలిండర్ల ధరల పెంపు నేపథ్యంలో కేంద్రంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ విరుచుకుపడ్డారు. ఈ పెంపును తాను ముందే ఊహించానని అన్నారు. ఎన్నికల తర్వాత దేశీయ ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లకు గురయ్యే అవకాశం ఉందని ఆరోపించారు. ఫిబ్రవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు ధరలు రూ. 1,380 పెరిగాయని, ఇది కేవలం మూడు నెలల్లోనే 81శాతం పెరిగిందని పేర్కొన్నారు. ఈ ధరల పెంపు ప్రభావం టీ స్టాల్స్, దాబాలు, హోటళ్లు, బేకరీలు, స్వీట్ షాపుల వంటి చిన్న వ్యాపారాలపై పడుతుందని అన్నారు. అలాగే గృహ ఖర్చులు కూడా ప్రభావితం అవుతాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది ఎన్నికల బిల్లు అంటూ కేంద్రంపై విమర్శలు గుప్పించిన ఆయన, గ్యాస్ తర్వాత పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని రాహుల్ గాంధీ హెచ్చరించారు.
"నేను ముందే చెప్పాను ఎన్నికల తర్వాత ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లకు గురవుతుంది. ఈ రోజు వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రు. 993 పెరిగింది. ఒకే రోజులో జరిగిన అత్యంత భారీ పెరుగుదల ఇది. ఇది కచ్చితంగా ఎన్నికల బిల్లు. ఫిబ్రవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు రూ. 1,380 పెరుగింది. కేవలం 3 నెలల్లోనే ఏకంగా 81శాతం పెరుగుదల. టీ స్టాల్, దాబా, హోటల్, బేకరీ, స్వీట్ షాపు ఇలా అందరి వంటగదులపైనా భారం పెరిగింది. ఇది మీ భోజనం (మీ ప్లేట్) పైనా ప్రభావం చూపుతుంది. మొదట గ్యాస్పై దెబ్బ, తర్వాతి దెబ్బ పెట్రోల్, డీజల్పై పడుతుంది."
--రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
कह दिया था - चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 1, 2026
आज कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹993 महंगा। एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। यह चुनावी बिल है।
फरवरी से अब तक: ₹1,380 की बढ़ोतरी - सिर्फ़ 3 महीनों में 81% का इज़ाफ़ा।
चायवाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई - हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा। और…
కాగా, త్వరలోనే పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరలను పెరుగుతాయని కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ మంగళవారం అన్నారు. బంగాల్లో పోలింగ్ బుధవారంతో ముగుస్తుండటం, అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరి, తమిళనాడులో ఇప్పటికే పోలింగ్ పూర్తయిపోవడంతో మోదీ ప్రభుత్వం త్వరలోనే పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరలను పెంచుతుందన్నారు. ప్రజలు పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. "ఎన్నికల ఉపశమనం ముగిసింది. ద్రవ్యోల్బణ తాపం వచ్చేస్తోంది! ఏప్రిల్ 29 తర్వాత జాగ్రత్త పెట్రోల్, డీజిల్, అన్నీ ఖరీదవుతాయి. చమురు ధరలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, మోదీ ప్రభుత్వం లాభాలను తన జేబులో వేసుకుంది. ఇప్పుడు ధరలు పెరిగాయి కాబట్టి, ఆ భారాన్ని మీపై మోపుతుంది. ధరలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు దోచుకునే ప్రభుత్వం, ద్రవ్యోల్బణ తీవ్రతను మాత్రం ప్రజలే భరించేలా వదిలేస్తుంది." అని రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
ప్రభుత్వం ఓటర్లను మోసం చేస్తోంది : డీకే శివకుమార్
ఇదిలా ఉండగా, వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరల పెంపుపై కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రభుత్వం ఓటర్లను మోసం చేస్తోందని, సామాన్యుడిపై భారం మోపుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. ఎన్నికల తర్వాత ఈ చర్య ఊహించినదేనని, ఇది ప్రజలకు వెన్నుపోటు అని శివకుమార్ అభిప్రాయపడ్డారు. "ఇది సామాన్యుడిని, హోటళ్లను ప్రభావితం చేస్తుంది. వారు (బీజేపీ) ఈ దేశ ఓటర్లను మోసం చేశారు. ఎన్నికల తర్వాత వారు ఇలా చేస్తారని మాకు తెలుసు. ఇది ప్రజలకు వెన్నుపోటు పొడవడమే. మేము దీనిని ఖండిస్తున్నాం. ధరల పెంపును వెనక్కి తీసుకునేలా ఆందోళన చేస్తాం" అని అన్నారు.
కార్మికులకు మోదీ ఇచ్చిన బహుమతి : బృందా కారత్
మరోవైపు వాణిజ్య సిలిండర్ల ధరల పెంపు నిర్ణయాన్ని సీపీఐ(ఎం) నాయకురాలు బృందా కారత్ తప్పుబట్టారు. అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రజలకు ఇచ్చిన బహుమతిగా అభివర్ణించారు. "కార్మిక దినోత్సవం రోజు ఇది కార్మికులకు మోదీ ఇచ్చిన బహుమతి. కార్మికుల వేతనాల్లో ఎలాంటి పెరుగుదల లేకుండా ఎల్పీజీ ధర రూ. 3000కు చేరడం దేశంలోని లక్షలాది మంది పేదల జీవితాలపై ప్రభావం చూపబోతోంది. మోదీజీ సబ్సిడీల విషయంలో భారీగా వెచ్చిస్తున్నారు. ఇది కేవలం అంబానీ, అదానీల కోసమేనా లేక సామాన్య ప్రజల కోసమా?" అని ఆమె అన్నారు.
