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'బీజేపీ, ఓట్ చోరీ ఆయోగ్ వ్యూహాలు మార్చుకుంటూనే ఉంటాయ్​'- మహారాష్ట్ర SIRపై రాహుల్ ఆరోపణలు

ఎస్‌ఐఆర్‌ తర్వాత మహారాష్ట్ర ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో 2.06 కోట్ల మంది పేర్లు గల్లంతు- బీజేపీ, ఓట్ చోరీ ఆయోగ్ వ్యూహాలు మార్చుకుంటూనే ఉంటాయని రాహుల్ విమర్శ

Rahul Gandhi On BJP
రాహుల్ గాంధీ ఫైల్ ఫొటో (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2026 at 4:45 PM IST

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Rahul Gandhi On BJP : మహారాష్ట్రలో ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా సవరణ (SIR) తర్వాత భారీ సంఖ్యలో ఓటర్ల పేర్లు ముసాయిదా జాబితాలో కనిపించకపోవడంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్​సభా ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మండిపడ్డారు. ఎన్నికల సంఘం, భారతీయ జనతా పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఏకంగా 2.06 కోట్లకుపైగా ఓటర్ల పేర్లు ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా నుంచి గల్లంతయ్యాయని పేర్కొంటూ ఎన్నికల సంఘాన్ని వ్యంగ్యంగా ఓట్​ చోరీ ఆయోగ్​గా అభివర్ణించారు. బీజేపీ, ఓట్ చోరీ ఆయోగ్ తమ వ్యూహాలను మార్చుకుంటూనే ఉంటాయని, అయితే వారి లక్ష్యం ఒకటేనని, ఏదో ఒకటి చేసి మళ్లీ బీజేపీని గెలిపించడమేనని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో మంగళవారం పోస్ట్ పెట్టారు.

"బీజేపీ, ఓట్ చోరీ ఆయోగ్ తమ వ్యూహాలను మార్చుకుంటూనే ఉంటాయి. ఇకపై కూడా మార్చుకుంటాయి. కానీ వారి లక్ష్యం మాత్రం ఒక్కటే. ఏమైనా చేసి బీజేపీని గెలిపించడం, భారత ప్రజాస్వామ్యానికి ముగింపు పలకడం. మహారాష్ట్రలో 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల నుంచి అసెంబ్లీ ఎన్నికల మధ్య ఒక్కసారిగా 39 లక్షల మంది కొత్త ఓటర్లు చేరారు. అప్పుడే నేను ఇది ఓట్ల దోపిడీ అని చెప్పాను. ఇప్పటికీ అదే చెబుతున్నాను"
-- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత

మహారాష్ట్రలో ఏం జరిగింది?
మహారాష్ట్రలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియ అనంతరం ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సోమవారం వెల్లడించారు. ఆ జాబితాలో గతంలో ఉన్న ఓటర్లలో 2,06,88,487 మంది పేర్లు చోటు చేసుకోలేదు. ఇది గత ఓటర్ల సంఖ్యలో సుమారు 21.14 శాతం. ముసాయిదా జాబితాలో ప్రస్తుతం 7.71 కోట్లకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరిలో 3.95 కోట్ల మంది పురుషులు, 3.75 కోట్ల మంది మహిళలు, 3,087 మంది థర్డ్ జెండర్ ఓటర్లు ఉన్నారు. SIRకు ముందు మహారాష్ట్రలో మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య సుమారు 9.78 కోట్లుగా ఉంది. అయితే ఓటర్ల పేర్లు తొలగించడంపై కాంగ్రెస్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తోంది.

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