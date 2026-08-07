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E20 పెట్రోల్​ చాలా పెద్ద సమస్య- ఇది ప్రజల వాహనాలను నాశనం చేస్తోంది: రాహుల్

ఈ 20 పెట్రోల్‌కు వ్యతిరేకంగా ఆందోళనకు సిద్ధమవుతున్న కాంగ్రెస్‌- వాహనాలు నాశనమవుతున్నాయని రాహుల్ మండిపాటు- ప్రజల డబ్బును కేంద్రప్రభుత్వం లూటీ చేస్తోందని విమర్శలు

Rahul Gandhi on E20 Petrol
Rahul Gandhi on E20 Petrol (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 9:45 PM IST

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Rahul Gandhi on E20 Petrol : ఈ20 పెట్రోల్‌కు వ్యతిరేకంగా విపక్షాల ఆందోళన ఉద్ధృతమవుతోంది. ఇది చాలా పెద్ద సమస్య అని లోక్‌సభలో ప్రతిపక్షనేత రాహుల్‌గాంధీ ఆరోపించారు. ఇథనాల్‌ కలిసిన పెట్రోల్‌ ప్రజల జేబులకు చిల్లులు వేయడంతోపాటు వాహనాలను నాశనం చేస్తోందని విమర్శించారు. "దాల్ మే కుచ్ కాలా హై" (ఏదో అనుమానాస్పదంగా ఉంది) అనే హిందీ సామెతను ప్రస్తావించారు. దేశవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో అవినీతి జరుగుతోందని రాహుల్‌ ఆరోపించారు. ఎక్స్‌లో ఓ వీడియోను షేర్‌ చేసిన రాహుల్‌గాంధీ, కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. దేశంలో ఎక్కడ చూసినా అవినీతి రాజ్యమేలుతోందన్నారు. ప్రజల వాహనాలను నాశనం చేయటమే కాకుండా వారినుంచి నేరుగా దోచుకుంటున్న E-20 ఇంధన వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దఎత్తున పోరాటం చేస్తుందని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు.

పరిపాలనా సమస్యలు, అవినీతి కేసుల సంఖ్య అధికంగా ఉన్నందున, రాజకీయ ప్రచారాలు సమస్యలకు ఒక నిర్దిష్ట క్రమంలో ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని రాహుల్ అన్నారు. "ఇది క్రమపద్ధతికి సంబంధించిన విషయం. ఏ ప్రచారంలోనైనా, మనం పనుల క్రమాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి. ప్రస్తుతం మన సమస్య ఏమిటంటే, అవినీతి ఎంతగా పెరిగిపోయిందంటే, మనం క్రమబద్ధీకరించాల్సిన సమస్యల జాబితా చాలా పెద్దదిగా ఉంది" అని గాంధీ అన్నారు. ఈ 20 ఇంధన విధానాన్ని పరిష్కరించడానికి తమ ప్రాధాన్య జాబితాలో పైకి తీసుకువస్తున్నట్లు ఆయన సంకేతం ఇచ్చారు. "బాధ పడకండి మేము ఈ సమస్యను భారీ స్థాయిలో చేపట్టబోతున్నాం. ఎందుకంటే ఇది ప్రజల కార్లను నాశనం చేస్తోంది. ప్రజల స్కూటర్లను నాశనం చేస్తోంది. ప్రజల జీవితాలను నాశనం చేస్తోంది" అని ఆయన అన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 20 శాతం ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్‌ను విడుదల చేయడంపై కొనసాగుతున్న వివాదం మధ్య ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఎలాంటి ముప్పు లేదని కేంద్రం స్పష్టం
మరోవైపు 20శాతం ఇథనాల్ కలిపిన ఇంధనమైన E20 పెట్రోల్ వల్ల ఇంజిన్‌కు విస్తృత నష్టం లేదా అసాధారణ తుప్పు పడుతుందనడానికి ఆధారాలు ఏవీ లేవని కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆటోమోటివ్ సంస్థలు స్పష్టం చేశాయి. మైలేజీ తగ్గడం, విడిభాగాల అరుగుదలపై సోషల్ మీడియాలో ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో, అనుకూలమైన వాహనాలకు ఈ ఇంధనం సురక్షితమేనని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఎలాంటి వ్యవస్థాగత వైఫల్యాలు లేకుండా 3 కోట్లకు పైగా కార్లు, 20 కోట్ల ద్విచక్ర వాహనాలు ఈ మిశ్రమ ఇంధనంతో నడిచాయని పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. కొన్ని పాత లేదా ఆప్టిమైజ్ చేయని ఇంజిన్లలో ఇంధన సామర్థ్యంలో 3% నుంచి 5% వరకు స్వల్ప తగ్గుదల ఉందని అధికారులు అంగీకరించారు.

కేవలం నాలుగు కల్తీ కేసులు మాత్రమే వచ్చాయి : పూరి
ఇదిలా ఉండగా, ఈ 20 పెట్రోల్​పై కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి శుక్రవారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. జూలై 28న ఒక పారిశ్రామిక సంస్థ లేఖ రాసిన తర్వాత లేవనెత్తిన ఆందోళనలకు స్పందిస్తూ, వాస్తవానికి రెండు వారాల ముందే విస్తృతమైన పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయని తెలిపారు. ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ప్రత్యేక పరీక్షా బృందాలను ఉపయోగించి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పెట్రోల్ స్టేషన్ల నుంచి ప్రతిరోజూ సుమారు 2,000 నమూనాలను సేకరిస్తున్నాయని తెలిపారు. రోజుకు ఆరు నుంచి ఏడు కోట్ల మంది వినియోగదారులకు సేవలు అందిస్తున్న భారత్​లోని 1,07,000 రిటైల్ ఔట్‌లెట్లలో కేవలం నాలుగు కల్తీ కేసులు మాత్రమే వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. కానీ, కొన్ని వర్గాలు ఈ ఫలితాలను సందర్భం లేకుండా ప్రదర్శిస్తున్నాయని సూచించారు. భారతదేశ రిటైల్ ఇంధన నెట్‌వర్క్ 2014లో 52,000 ఔట్‌లెట్ల నుంచి నేడు సుమారు 1,07,000కు విస్తరించిందని చెప్పారు.

వంటగ్యాస్‌పై సుంకం విధించే అవకాశం ఉందంటూ వస్తున్న వదంతులను ఆయన తోసిపుచ్చారు. ప్రస్తుతానికి ప్రభుత్వం అలాంటి ప్రతిపాదనను పరిశీలించడం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఏడో సీఐఐ అంతర్జాతీయ ఇంధన సదస్సులో మాట్లాడిన పూరి ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. "ఎవరో రాస్తారు, వదంతులు వ్యాప్తి చేస్తారు. ఆ తర్వాత నన్ను స్పందించమని అడుగుతారు. ఇది సరికాదు. ఇది న్యాయం కాదు. మీ దగ్గర ఏదైనా పక్కా సమాచారం ఉంటే, నాకు చెప్పండి. కానీ నాకు అలాంటి ప్రతిపాదన గురించి తెలియదు." అని పూరి అన్నారు.

ఇటీవలి ప్రపంచ అంతరాయాల సమయంలో కూడా భారతదేశ ఇంధన రిటైల్ నెట్‌వర్క్ పూర్తిగా నిలకడగా ఉందన్నారు. దీనికి వైవిధ్యభరితమైన ముడి చమురు సేకరణ, పటిష్టమైన మౌలిక సదుపాయాలు, విశ్వసనీయమైన అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాలు, సాంకేతిక ఉన్నతీకరణలు, వ్యూహాత్మక నిల్వలే కారణమన్నారు. భారతదేశం ప్రస్తుతం సుమారు 74 రోజుల రిజర్వ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని తెలిపారు. భారతదేశం ఇప్పుడు ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద ఇంధన వినియోగదారు, దిగుమతిదారుగా అలాగే నాల్గో అతిపెద్ద రిఫైనర్‌గా ఉందన్నారు. ఇంధన డిమాండ్ ప్రపంచ సగటు కంటే సుమారు మూడు రెట్లు వేగంగా పెరుగుతోందని పూరి పేర్కొన్నారు.

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