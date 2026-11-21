కల్తీ మద్యం మరణాలు ప్రమాదం కాదు- బీజేపీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య ఫలితం- రాహుల్ గాంధీ ఫైర్!
Rahul Gandhi Manipur Toxic Liquor : మణిపూర్లోని చందేల్ జిల్లాలో కల్తీ మద్యం సేవించి 15మంది మృతి చెందిన ఘటనపై లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
Published : November 21, 2026 at 8:20 PM IST
మణిపూర్లోని చందేల్ జిల్లాలో కల్తీ మద్యం సేవించి పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషాద ఘటనపై లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ శనివారం తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. ఇది కేవలం ఒక ప్రమాదం కాదని, రాష్ట్రంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP) ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ దారుణం జరిగిందని ఆయన ఆరోపించారు. విషపూరిత మద్యం కారణంగా పలువురు మరణించారన్న వార్త తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని అన్నారు.
ప్రభుత్వం ఇంకా నిద్రపోతోంది: రాహుల్ గాంధీ
సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన రాహుల్ గాంధీ- మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. 'మణిపూర్లో కల్తీ మద్యం తాగి పలువురు మరణించారన్న వార్త తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది. ఇది ప్రమాదం కాదు. బీజేపీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య ఫలితం. మొదట హింసాకాండ వందలాది ఇళ్లను సర్వనాశనం చేసింది. ఇప్పుడు కల్తీ మద్యం వాటిని నాశనం చేస్తోంది. అయినా ప్రభుత్వం ఇంకా నిద్రపోతూనే ఉంది. ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన వారిపై తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. బాధిత కుటుంబాలకు ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా పూర్తి మద్దతు, న్యాయ పరిహారం అందించాలి' అని రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్ చేశారు.
15 మంది మృతి, 150 మందికిపైగా ఆస్పత్రిలో చికిత్స
చందేల్ జిల్లాలోని చక్పి కరోంగ్, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో స్థానికంగా తయారు చేసిన నాటుసారాను సేవించడం వల్ల ఈ విషాదం జరిగింది. మద్యంలో విషపూరితమైన మెథనాల్ కలవడం వల్లే ఈ మరణాలు సంభవించినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ మెథనాల్ విషప్రయోగానికి సంబంధించిన లక్షణాలే కనిపించినట్లు తెలుస్తోంది. స్థానికంగా తయారు చేసిన మద్యంలో ఈ విషపూరిత రసాయనం కలిసి ఉండొచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. గత 2- 3 రోజులుగా ఈ ఘటన వెలుగులోకి రాగా, ఇప్పటివరకు కనీసం 15 మంది మరణించినట్లు నిర్ధరణ అయింది. ఇంఫాల్లోని షిజా ఆస్పత్రిలో సుమారు 150 మందికిపైగా చేరారు. వీరికి టెస్టులు చేసి చికిత్స అందిస్తున్నారు. బబినా ఆస్పత్రిలో కూడా మరికొందరు చికిత్స పొందుతున్నట్లు చందేల్ జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయానికి చెందిన సుమిల్ లాంఘు తెలిపారు. బాధితుల్లో ఎక్కువగా మధ్యవయస్కులు, యువకులు ఉన్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఆస్పత్రుల్లో బాధితుల్ని పరామర్శించిన సీఎం ఖేమ్చంద్ సింగ్
మరోవైపు మణిపూర్ ముఖ్యమంత్రి యుమ్నామ్ ఖేమ్చంద్ సింగ్ శుక్రవారం ఇంఫాల్లోని షిజా, బబినా ఆస్పత్రులను సందర్శించి బాధితుల్ని పరామర్శించారు. బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని సమీక్షించారు. రోగులకు సాధ్యమైనంత రీతిలో అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందించాలని వైద్య అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే ప్రత్యేక వైద్య బృందాన్ని, అత్యవసర మందుల్ని చందేల్ జిల్లాకు పంపించారు. ఈ ఘటనపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నత స్థాయి విచారణకు ఆదేశించిందని, దోషులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు. బాధితులకు ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని ముఖ్యమంత్రి భరోసా ఇవ్వడంపై స్థానికులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు అనుమానాస్పదంగా ఉండే నాటుసారాను తాగొద్దని, అక్రమ మద్యం తయారీ కేంద్రాలపై సమాచారం ఇవ్వాలని చందేల్ జిల్లా యంత్రాంగం ప్రజలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
అక్రమ మద్యం తయారీపై దర్యాప్తు
మద్యం కల్తీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, విషపూరిత పదార్థం అసలు ఎక్కడ కలిసింది? దాని సరఫరా వెనుక ఎవరున్నారు? అనే అంశాలపై విచారణ జరగాల్సి ఉంది. మెథనాల్ కలిసిన మద్యం ప్రాణాంతకంగా మారే ప్రమాదం ఉన్నందున అనుమానాస్పద మద్యాన్ని సేవించవద్దని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. బాధితులకు వైద్య సహాయం అందించడంతో పాటు ఘటనకు కారణమైన వారిని గుర్తించి చర్యలు తీసుకోవడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది.
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