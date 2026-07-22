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విద్యార్థుల సమస్యలను జాతీయ దృష్టికి తీసుకురావడానికే నిరసనలు చేపట్టాం: రాహుల్

ప్రధానమంత్రి నివాసం ఎదుట కాంగ్రెస్ చేపట్టిన నిరసనకు గల కారణాలను వెల్లడించిన రాహుల్​ గాంధీ- విద్యార్థుల సమస్యపై చర్చ జరపడానికి ప్రభుత్వానికి ఆసక్తి లేదని ఆరోపణ

Rahul Gandhi About Protest
Leader of the Opposition of Lok Sabha Rahul Gandhi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 8:12 AM IST

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Rahul Gandhi About Protest : ప్రధానమంత్రి నివాసం ఎదుట కాంగ్రెస్ చేపట్టిన నిరసనకు గల కారణాలను లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ వెల్లడించారు. హింసాత్మకంగా మారిన జులై 20న జరిగిన పార్లమెంట్​ మార్చ్​ ఘటనలపై చర్చకు ప్రభుత్వం స్పష్టంగా ఆసక్తి చూపడం లేదని ఆరోపించారు. అందుకే విద్యార్థుల సమస్యలను జాతీయ స్థాయిలో ప్రస్తావించేందుకు ప్రధానమంత్రి నివాసం ముందు నిరసన చేపట్టాలని కాంగ్రెస్ నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే తాను మంగళవారం ఉదయం లోక్​సభ స్పీకర్​ ఓం బిర్లాను కలిసినట్లు ఆయన తెలిపారు.

"విద్యార్థులకు జరిగిన దానిపై చర్చించేందుకు మాకు అనుమతి ఇవ్వాలని లోక్​సభ స్పీకర్​ను కోరాను. దీనికి ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలని ఆయన అన్నారు. చర్చ జరపడానికి ప్రభుత్వానికి ఆసక్తి లేదని స్పష్టమైంది. అందుకే మేము ప్రధానమంత్రి ఇంటి ముందు నిరసన తెలిపి, విద్యార్థుల సమస్యలను జాతీయ దృష్టికి తీసుకురావాలని నిర్ణయించుకున్నాం."
- రాహుల్​ గాంధీ, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు

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RAHUL GANDHI ON PARLIAMENT MARCH
RAHUL GANDHI ON STUDENTS PROTEST
RAHUL GANDHI ABOUT PROTEST

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