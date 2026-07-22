విద్యార్థుల సమస్యలను జాతీయ దృష్టికి తీసుకురావడానికే నిరసనలు చేపట్టాం: రాహుల్
ప్రధానమంత్రి నివాసం ఎదుట కాంగ్రెస్ చేపట్టిన నిరసనకు గల కారణాలను వెల్లడించిన రాహుల్ గాంధీ- విద్యార్థుల సమస్యపై చర్చ జరపడానికి ప్రభుత్వానికి ఆసక్తి లేదని ఆరోపణ
Published : July 22, 2026 at 8:12 AM IST
Rahul Gandhi About Protest : ప్రధానమంత్రి నివాసం ఎదుట కాంగ్రెస్ చేపట్టిన నిరసనకు గల కారణాలను లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ వెల్లడించారు. హింసాత్మకంగా మారిన జులై 20న జరిగిన పార్లమెంట్ మార్చ్ ఘటనలపై చర్చకు ప్రభుత్వం స్పష్టంగా ఆసక్తి చూపడం లేదని ఆరోపించారు. అందుకే విద్యార్థుల సమస్యలను జాతీయ స్థాయిలో ప్రస్తావించేందుకు ప్రధానమంత్రి నివాసం ముందు నిరసన చేపట్టాలని కాంగ్రెస్ నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే తాను మంగళవారం ఉదయం లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాను కలిసినట్లు ఆయన తెలిపారు.
"విద్యార్థులకు జరిగిన దానిపై చర్చించేందుకు మాకు అనుమతి ఇవ్వాలని లోక్సభ స్పీకర్ను కోరాను. దీనికి ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలని ఆయన అన్నారు. చర్చ జరపడానికి ప్రభుత్వానికి ఆసక్తి లేదని స్పష్టమైంది. అందుకే మేము ప్రధానమంత్రి ఇంటి ముందు నిరసన తెలిపి, విద్యార్థుల సమస్యలను జాతీయ దృష్టికి తీసుకురావాలని నిర్ణయించుకున్నాం."
- రాహుల్ గాంధీ, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు