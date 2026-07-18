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మన విద్యా విధానాన్ని సమూలంగా ప్రక్షాళన చేయాలి: రాహుల్​ గాంధీ

విద్యార్థులు ఒత్తిడికి గురికాకుండా భద్రతతో పరీక్షలు రాసేలా వ్యవస్థలో మార్పులు- తల్లిదండ్రుల త్యాగానికి తగిన ఫలితం దక్కేలా ఉండాలన్న రాహుల్​ గాంధీ

Rahul Gandhi On Paper Leak
Rahul Gandhi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 1:06 PM IST

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Rahul Gandhi On Paper Leak : ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీల కారణంగా అనేక కుటుంబాలు తీవ్ర వేదనకు గురయ్యాయని, విద్యార్థులకు భద్రత, తల్లిదండ్రులకు న్యాయం జరిగేలా దేశంలోని పరీక్షా వ్యవస్థను పూర్తిగా పునర్నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉందని లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు, కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. శనివారం ఎక్స్ వేదికగా చేసిన పోస్టులో నీట్ పేపర్ లీక్ వివాదం అనంతరం ఆత్మహత్య చేసుకుందని ఆరోపణలు ఉన్న విద్యార్థిని రియా తండ్రి రాజేశ్‌తో జరిగిన సంభాషణను గుర్తు చేసుకున్నారు. తన కుమార్తెను కోల్పోయిన బాధతో రాజేశ్ తీవ్రంగా కుంగిపోయారని, ఆ వేదన ప్రతి ఒక్కరినీ కలచివేసిందని పేర్కొన్నారు.

"ఇది కేవలం ఒక కుటుంబం విషాదం మాత్రమే కాదు. ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలు ఎన్నో కుటుంబాల నుంచి వారి పిల్లలను దూరం చేశాయి. ప్రతి పేరు వెనుక ఒక తల్లి, ఒక తండ్రి ఉంటారు. వారికి ఇప్పుడు రేపటి రోజు లేకుండా పోయింది" అని రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. విద్యార్థులు ఒత్తిడికి గురికాకుండా భద్రతతో పరీక్షలు రాసేలా, తల్లిదండ్రుల త్యాగానికి తగిన ఫలితం దక్కేలా వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తీసుకురావాలని ఆయన కోరారు. తల్లిదండ్రులకు వారి త్యాగానికి ప్రతిఫలంగా విజయమే దక్కాలి కానీ కన్నీళ్లు కాదు" అని రాహుల్ గాంధీ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

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RAHUL GANDHI DEMANDS OVERHAUL
CONGRESS REBUILD EDUCATION SYSTEM
RAHUL GANDHI ON PAPER LEAK

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