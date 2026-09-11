ETV Bharat / bharat

యువత నిజాయతీగా కష్టపడుతున్నప్పటికీ, ఈ వ్యవస్థ వారిని నిరాశపరుస్తోంది : రాహుల్​ గాంధీ

విద్యా వ్యవస్థలో జరుగుతున్న పేపర్​లీక్​, అధిక ఫీజుల గురించి ఎక్స్​ వేదికగా రాహుల్​ విమర్శలు- వ్యవస్థను మార్చాలంటే ప్రతి విద్యార్థి స్వరాన్ని వినడం అత్యవసరమన్న ప్రతిపక్షనేత

Rahul Gandhi Education System
కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2026 at 3:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Gandhi Education System : భారత విద్యావ్యవస్థపై కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. లక్షలాది మంది యువత నిజాయతీగా కష్టపడుతున్నప్పటికీ, ఈ వ్యవస్థ వారిని నిరాశపరుస్తోందని మండిపడ్డారు. వ్యవస్థలోని వైఫల్యాలను ప్రతిరోజూ అనుభవిస్తున్న విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల గొంతును వినడం ద్వారానే ఈ వ్యవస్థను బాగు చేయడం సాధ్యమవుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. విద్యా వ్యవస్థలో జరుగుతున్న పేపర్ లీకులు, అధిక ఫీజులు, శిథిలావస్థకు చేరుతున్న మౌలిక సదుపాయాల గురించి శుక్రవారం ఎక్స్​ వేదికగా ఆయన తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.

"భారత విద్యా వ్యవస్థ ఏ తరాన్ని అయితే ఉన్నత స్థాయికి తీసుకురావాలో అనుకుంటుందో, అదే తరాన్ని విఫలం చేస్తోంది. అయితే, ప్రతిరోజూ దాని వైఫల్యాలను అనుభవిస్తున్న వారి మాటలు వినడం వల్లే ఆ సమస్యను సరిద్దిదడం సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి, విద్యా వ్యవస్థపై మీరు ఎందుకు ఆశ కోల్పోయారు? విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు మీ అనుభవాలను నాతో పంచుకోండి."
- రాహుల్​ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత

విద్యావ్యవస్థలో లోపాలకు సంబంధించిన అనుభవాలను తనతో పంచుకోవాలని రాహుల్​ ఒక ఆన్‌లైన్ లింక్‌ను షేర్ చేశారు. అందరం కలిసి మళ్లీ ఆశలను చిగురింపజేద్దామని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. కాగా, విద్యార్థుల సమస్యలను తెలుసుకోవడానికి నిర్వహించనున్న ఛాత్రోం కీ గూంజ్​ కార్యక్రమాన్ని ఈ నెల 19న మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇందౌర్‌లో జరగనుంది. వ్యవస్థను మార్చాలంటే ప్రతి విద్యార్థి స్వరాన్ని వినడం అత్యవసరమని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. గాంధీ కోటా, దేహ్రాదూన్, ప్రయాగ్‌రాజ్, పుణెలో నాలుగు సమావేశాలను నిర్వహించారు. ఆగస్టు 22న పుణెలో జరిగిన చివరి కార్యక్రమం ప్రత్యేకంగా విద్యార్థినుల కోసం నిర్వహించారు.

TAGGED:

RAHUL GANDHI ON YOUNG GENERATION
RAHUL GANDHI SLAMS GOVT
CONGRESS TARGET EDUCATION SYSTEM
CONGRESS SLAMS INDAIN EDUCATION
RAHUL GANDHI EDUCATION SYSTEM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.