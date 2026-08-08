దేశానికి యువతే అతిపెద్ద బలం- వారి సామర్థ్యానికి ప్రపంచంలో సాటి లేదు: రాహుల్
భారత్కు యువతే అతిపెద్ద బలమని రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలు- ఉద్యోగాల కొరత, పేపర్ లీక్స్పై తీవ్ర ఆందోళన- యువత ద్వేషం, హింసకు దూరంగా ఉండి ప్రేమతో వ్యవస్థను మార్చాలని పిలుపునిచ్చిన కాంగ్రెస్ నేత
Published : August 8, 2026 at 9:57 PM IST
Rahul Gandhi on Indian Youth : భారతదేశానికి యువతే అతిపెద్ద బలమని, ప్రపంచంలోనే భారత యువత సామర్థ్యానికి సాటి లేదని కాంగ్రెస్ నేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. దేశంలో సుమారు 40 కోట్ల మంది యువత ఉండగా వారే అతిపెద్ద బలమని ఉద్ఘాటించారు. అమెరికా, చైనా, రష్యా వంటి దేశాల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నప్పటికీ, 21వ శతాబ్దంలో భారత యువత సామర్థ్యం వాటన్నింటికంటే గొప్పదని పేర్కొన్నారు. ప్రయాగ్ రాజ్లోని కేపీ గ్రౌండ్లో శనివారం నిర్వహించిన ఛాత్రోం కీ గూంజ్ (విద్యార్థుల గర్జన) కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, పోటీ పరీక్షల అభ్యర్థుల్ని ఉద్దేశించి రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడారు.
యువత, డేటా, ఉద్యోగాలు, విద్య వంటి అంశాల్ని ప్రస్తావిస్తూ దేశంలోని యువత ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై తన అభిప్రాయాల్ని రాహుల్ వెల్లడించారు. 'మీరు భారతదేశానికి శక్తి, గర్వకారణం. ఇక్కడ నేను ప్రతి భారతీయుడి గురించి మాట్లాడుతున్నాను.' అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ఇంకా దర్ద్ (బాధ), డేటా, దౌలత్ (సంపద) గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నట్లు చెప్పి వాటి గురించి వివరించారు. ఉద్యోగాల కొరత, డేటా దోపిడీ గురించి కూడా ప్రస్తావించారు.
#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "There are 40 crore energetic young people like you in this country; this is the nation's strength. People talk about China, America, and Russia, but all of them pale in comparison to the youth of… pic.twitter.com/q9Oy9FGLbB— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 8, 2026
అవన్నీ యువత భవిష్యత్తును దెబ్బతీస్తున్నాయ్!
ఉద్యోగాల కొరతను ఇక్కడ బాధగా అభివర్ణించారు. దేశంలో ప్రతి 1000 మంది యువతలో కేవలం 12 మందికి మాత్రమే శాశ్వత ఉద్యోగాలు లభిస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ రోజుల్లో విద్యార్హతల సర్టిఫికెట్లకు విలువే లేకుండా పోయిందని, ఉద్యోగాలు లభించడం లేదని విమర్శించారు. దేశంలో ఉద్యోగాల కోసం ఉన్న అన్ని తలుపులు మూసుకుపోయిన పరిస్థితి నెలకొందని అన్నారు. తయారీ రంగం క్షీణించడం, రుణాలు పొందడంలో ఇబ్బందులు, పరీక్షల పేపర్ లీకులు, ఆర్టిఫిషియెల్ ఇంటెలిజెన్స్ కారణంగా ఉద్యోగాలపై ప్రభావం వంటి అంశాలన్నీ యువత భవిష్యత్తును దెబ్బ తీస్తున్నాయని అన్నారు.
సోషల్ మీడియా వినియోగం వ్యసనంగా మారుతోంది: రాహుల్ గాంధీ
ఇంకా యువత సృష్టించే డేటాను బడా కార్పొరేట్ కంపెనీల చేతికి చేరుతుందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. రీల్స్, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్లకు అలవాటు చేసి యువతను 21వ శతాబ్దపు వ్యసనంలో పడేస్తున్నారని, చివరకు బ్లింకిట్, ఊబర్ డ్రైవర్లుగా లేదా కూలీలుగా మారమని చెబుతున్నారని మండిపడ్డారు. దీంతో యువతకు స్థిరమైన ఉద్యోగాలు లభించడం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. 21వ శతాబ్దంలో దేశ ప్రగతి అనేది రెండు విషయాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఒకటి యువత సామర్థ్యం కాగా, రెండోది యువత ఉత్పత్తి చేసే డేటా అని తెలిపారు రాహుల్ గాంధీ. భారతీయ యువత రోజూ భారీగా డేటాను వినియోగిస్తుందని, రోజుకు ప్రతి భారతీయుడు సగటున ఒక గిగాబైట్ డేటా వాడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. యువత సామర్థ్యం, డేటా కలయికే భవిష్యత్తు ఆర్థిక వ్యవస్థకు మూలస్తంభమని పేర్కొన్నారు.
'ప్రేమ, ఆప్యాయతతోనే వ్యవస్థను మారుస్తాం- ద్వేషం, హింస వద్దు'
ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన విద్యార్థుల నిరసనల్ని కూడా రాహుల్ గాంధీ ఈ ఛాత్రోం కీ గూంజ్ కార్యక్రమంలో ప్రస్తావించారు. ఈ నిరసనలు చీకటిలో వెలుగు దివ్వెలా నిలిచాయని, తమ భయాల్ని పక్కనబెట్టి పోరాడిన యువతకు శుభాకాంక్షాలు తెలిపారు. అయితే సమస్యల్ని పరిష్కరించేందుకు ద్వేషం, హింసను ఆశ్రయించబోమని స్పష్టం చేసిన రాహుల్ గాంధీ 'ప్రేమ, ఆప్యాయతతో వ్యవస్థను మారుస్తాం' అని చెబుతూ, యువత కూడా అదే మార్గాన్ని అనుసరించాలని పిలుపునిచ్చారు.
#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " ... let me give you the figures: out of every 1000 young people, only 12 land a permanent job. as for your data, it is taken away from you; it is handed over to major corporations—jio, adani,… pic.twitter.com/bpmMnw1hBP— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 8, 2026
ఈ కార్యక్రమానికి భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థులు, పోటీ పరీక్షల అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు. తీవ్రంగా కురిసిన వర్షానికి మైదానంలో నీళ్లు నిలిచిపోవడం, బురద పేరుకుపోయినప్పటికీ పెద్ద ఎత్తున యువత కార్యక్రమానికి తరలివచ్చారు. రాహుల్ గాంధీ రాకకు ముందు ముంబైకి చెందిన ర్యాపర్లు డ్యాన్స్ ప్రదర్శనలు చేశారు. కార్యక్రమానికి ముందు రోజు కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో నగరంలో బైక్ ర్యాలీ కూడా నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న విద్యార్థులు అంతకుముందు హాస్టళ్లలో ఎదురవుతున్న సమస్యలు, పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన ఇబ్బందుల్ని రాహుల్ గాంధీ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
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