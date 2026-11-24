రాజకీయాల్లో మా అమ్మను ఎంతో అవమానించారు, దూషించారు: రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు
Rahul Gandhi Sonia Memoir Video : తన తల్లి సోనియా గాంధీని రాజకీయాల్లో కొందరు అత్యంత నీచంగా దూషించారని, అవమానించారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Published : November 24, 2026 at 8:50 PM IST
కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ ఛైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఏ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పుస్తకం ఇటీవల విడుదలై రికార్డు స్థాయిలో కాపీలు అమ్ముడుపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సోనియా గాంధీ తన పిల్లలు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా మధ్య ఆత్మీయ సంభాషణకు సంబంధించిన వీడియోను వారు మంగళవారం సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ సంభాషణలో భాగంగా రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర భావోద్వేగంతో మాట్లాడారు. రాజకీయాల్లో తన తల్లి ఎదుర్కొన్న అవమానాలపై తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇదే సమయంలో ప్రియాంక గాంధీ 1977 ఎమర్జెన్సీ అనంతర పరిస్థితులను గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఆ విషయాలు పుస్తకంలో రాయాల్సింది: రాహుల్
తన తల్లి సోనియా గాంధీ రాసిన పుస్తకంలో చాలా మంది పట్ల ఆమె ఎంతో దయతో వ్యవహరించారని, కానీ రాజకీయాల్లో ఆమెపై జరిగిన దాడులు, కొందరి నిజస్వరూపం గురించి రాయలేదని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ఆమె రాసిన పుస్తకంలో మరికొన్ని విషయాలు కూడా ప్రస్తావించి ఉండాల్సిందని తాను అమ్మకు చెప్పినట్లు రాహుల్ వెల్లడించారు. అయితే ఎవరినీ నొప్పించకుండా అందరి పట్ల దయతో వ్యవహరించడమే అమ్మ నైజమని, అందుకే ఆమె తన పుస్తకంలో చాలా మంది పట్ల ఉదారంగా వ్యవహరించారని పేర్కొన్నారు. అమ్మ ఆ విషయాల్ని ఎప్పుడూ చెప్పదని, బహుశా తానే ఏదో ఒకరోజు బయటపెడతాను అన్నట్లు రాహుల్ మాట్లాడారు.
"రాజకీయాల్లో మా అమ్మను అత్యంత దారుణంగా అవమానించడం, దూషించడం నేను కళ్లారా చూశాను. గౌరవప్రదమైన వ్యక్తులుగా చెప్పుకునేవారు కూడా కొందరు ఒక మహిళ పట్ల అంత నీచంగా ప్రవర్తించడం చూసి కుమారుడిగా నాకు తీవ్ర అసహ్యం వేసింది. అమ్మ ఎప్పటికీ ఆ విషయాలు బయటకు చెప్పదు. కానీ నేను ఏదో ఒక రోజు వాటి గురించి మాట్లాడతాను."
-రాహుల్ గాంధీ, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత
రాహుల్ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన సోనియా గాంధీ- 'వయసు పెరిగే కొద్దీ వదిలేసి ముందుకు సాగడమే మంచిదని' తాను భావించినట్లు తెలిపారు. విదేశాల్లో పుట్టిన కారణంతోనే తన తల్లిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని, అయినప్పటికీ ఆమె మాత్రం భారతీయ సంస్కృతిలో మమేకమయ్యేందుకు ఎంతో ప్రయత్నించారని ప్రియాంక గాంధీ కొనియాడారు.
ఆ మాట అన్నందుకు స్కూల్లో ఓ అబ్బాయిని కొట్టా: ప్రియాంక గాంధీ
ఇదే సంభాషణలో ప్రియాంక, రాహుల్ తమ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాల్ని కూడా గుర్తుచేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా 1977లో ఎమర్జెన్సీ తర్వాత ఇందిరా గాంధీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన నాటి కఠిన పరిస్థితుల గురించి ప్రియాంక వివరించారు. ఇందిరా గాంధీ ఓటమి తర్వాత తాము వేరే ఇంటికి మారామని, ఆ సమయంలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఉండేవని అన్నారు. ఎన్నికల తర్వాత స్కూల్కు వెళ్లిన తొలి రోజు ఒక బాలుడు తన దగ్గరికి వచ్చి అన్న మాటలతో అతడ్ని చెంపదెబ్బ కొట్టినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. మరోవైపు అప్పట్లో స్కూల్లో తన పక్కన ఎవరూ కూర్చునేవారు కాదని, తన ఏడో పుట్టినరోజుకు ఒక్క స్నేహితుడే వచ్చాడని రాహుల్ అప్పటి విషయాలు చెప్పారు.
"ఎన్నికల తర్వాత మొదటి రోజు స్కూల్కు వెళ్లాను. ఒక చిన్న అబ్బాయి నా దగ్గరికి వచ్చి నీ చిన్నాన్న (సంజయ్ గాంధీ) జైల్లో ఉన్నారు. మీ చిన్నాన్న దొంగఅని ఎగతాళి చేశాడు. దాంతో నేను వాడి చెంపపై గట్టిగా కొట్టాను. వాడు ఏడుస్తూ వెళ్లి టీచర్కు కంప్లయింట్ చేయడంతో నాకు తిట్లు పడ్డాయి."
-ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా
ఆపరేషన్ సిందూర్లో చైనా పాత్రపై కాంగ్రెస్ ఆరోపణలు
మరోవైపు గతేడాది జరిగిన ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్ తరఫున చైనా కీలక పాత్ర పోషించిందని ఆరోపిస్తూ కాంగ్రెస్- మంగళవారం రోజు కేంద్రంపై విమర్శలు చేసింది. చైనా పాత్రను మోదీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు తక్కువ చేసి చూపుతోందని పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. గతేడాది పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి ముందు చైనా శాటిలైట్స్ ఆ ప్రాంతంపై 37 సార్లు అసాధారణ కదలికలు జరిపాయన్న మరో కథనాన్ని కూడా ఆయన ఎక్స్లో ప్రస్తావించారు. అలాంటి చైనా విషయంలో ప్రభుత్వం లొంగుబాటు ధోరణిని అవలంబిస్తుందని ఆరోపించారు.
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