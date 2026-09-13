'80 శాతం భారతీయులు మాంసాహారులే'- బ్రిక్స్ సదస్సులో శాకాహార విందుపై రాహుల్ గాంధీ ట్వీట్!
80 శాతం భారతీయులు నాన్ వెజిటేరియన్లేనని రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు- బ్రిక్స్ డిన్నర్లో పూర్తిగా వెజ్ మెనూ వడ్డించిన నేపథ్యంలో ట్వీట్- మోదీ, జిన్పింగ్ భేటీ తర్వాత కేంద్రంపై కాంగ్రెస్ వరుస ప్రశ్నలు!
Published : September 13, 2026 at 7:57 PM IST
Rahul Gandhi Non Vegetarian Remark : బ్రిక్స్ 18వ శిఖరాగ్ర సదస్సుకు భారత్ ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలో దిల్లీలో శనివారం రోజు బ్రిక్స్ సదస్సు గాలా డిన్నర్ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, అక్కడ పూర్తిగా వెజిటేరియన్ వంటకాలు వడ్డించడంపై కాంగ్రెస్ నేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. భారత్లో 80 శాతం మంది నాన్- వెజిటేరియన్లేనని (మాంసాహారులు), భారతీయ నాన్- వెజిటేరియన్ వంటకాలు ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయని ఆయన అన్నారు. భారత్ మండపంలో బ్రిక్స్ సదస్సుకు హాజరైన దేశాధినేతలు, ప్రతినిధుల కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేక విందు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ గాలా డిన్నర్లో పూర్తిగా శాకాహార వంటకాలే వడ్డించారు. దీనిపై మరుసటి రోజు రాహుల్ గాంధీ ఆదివారం రోజు సోషల్ మీడియాలో తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు.
80 శాతం మంది నాన్ వెజిటేరియన్లే!
ఎక్స్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో చేసిన పోస్టులో రాహుల్ గాంధీ ఇలా అన్నారు. '80 శాతం మంది భారతీయులు నాన్ వెజిటేరియన్లు. భారతీయ నాన్ వెజ్ ఫుడ్ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. అచ్చం నా సోదరి చేసే ఛోలే భటూరేలానే' అని వ్యాఖ్యానించారు. దీనితో పాటు డైనింగ్ టేబుల్పై ఉన్న ఛోలే భటూరే ఫొటోను కూడా రాహుల్ షేర్ చేశారు. ఛోలే భటూరే అంటే ఉత్తరాదిన మైదాతో చేసే పెద్ద పూరీ- శనగల కూర అని చెబుతుంటారు. బ్రిక్స్ సదస్సు సందర్భంగా ప్రపంచంలోని పలు దేశాలకు చెందిన నేతలు, ప్రతినిధులు భారత్కు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ గాలా డిన్నర్ను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు. భారతీయ సంప్రదాయ వంటకాలను పరిచయం చేసేలా మెనూను రూపొందించారు.
For the record: 80% of Indians are non-vegetarian.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 13, 2026
Indian non-vegetarian food is delicious. As are my sister's chole bhature. pic.twitter.com/8f6ziKjLan
వెజిటేరియన్ మెనూలో ఏమున్నాయంటే?
డిన్నర్లో స్టార్టర్స్గా ఖండ్వీ మిల్లే (ఆవిరితో ఉడికించిన శెనగపిండి రోల్), ఖుంబ్ గలౌటీ (పాన్ గ్రిల్డ్ మష్రూమ్ కబాబ్స్) వడ్డించారు. వీటితో పాటు పుదీనా పెర్ల్స్, ఇతర ప్రధాన వంటకాల్లో పనీర్ లబాబ్దార్, గుచ్చి మార్మిక్ పేరిట పిలిచే హిమాలయన్ మష్రూమ్స్, క్యారెట్ బీన్ పొరియల్ ఉన్నాయి. తక్కాలి బెల్లె సారు (కందిపప్పు చారు), మిల్లెట్ పులావ్, బీట్రూట్ రైతా, వివిధ రకాల భారతీయ రొట్టెల్ని కూడా మెనూలో చేర్చారు. డిజర్ట్స్గా (స్వీట్లు) ఓల్డీ దిల్లీ ఫ్రూట్ క్రీమ్ విత్ జిలేబీ, షాహ్తూత్ ఫిర్నీ వడ్డించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రాహుల్ గాంధీ చేసిన నాన్ వెజ్ ఫుడ్ వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా, సోషల్ మీడియా చర్చకు దారితీశాయి.
మరోవైపు బ్రిక్స్ సదస్సు సందర్భంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ భేటీపై కాంగ్రెస్ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. చైనాతో ద్వైపాక్షిక సంబంధాల విషయంలో మోదీ అనుసరిస్తున్న విధానంపై కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ విమర్శలు గుప్పించారు. చైనా విషయంలో మోదీ ప్రభుత్వం కాలిబ్రేటెడ్ క్యాపిట్యులేషన్ (వ్యూహాత్మక లొంగుబాటు) విధానాన్ని అనుసరిస్తోందని ఆరోపించారు. మోదీ, జిన్పింగ్ భేటీ మరుసటి రోజు ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. చైనాతో శాంతి, సరిహద్దులో ప్రశాంతతకు సంబంధించి పునరుద్ధరణ పేరిట భారత్ తన విధానాల్లో రాజీ పడుతోందని విమర్శించారు. ఈ క్రమంలో ఎక్స్ వేదికగా 4 ప్రశ్నలు సంధించారు.
अब जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय शिखर बैठक समाप्त हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये चार अनुत्तरित सवाल हैं, जिनके जवाब भारत अब भी जानना चाहता है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 13, 2026
उन्होंने सीमा पर अतिक्रमण और ऑपरेशन सिंदूर में चीन की भूमिका को लेकर हमारी स्थिति को कमजोर क्यों किया… pic.twitter.com/CzMkQBVfoL
2020 జూన్ 15,16 రాత్రి గాల్వన్ లోయలో చైనా సైనికులతో ఘర్షణలో భారత సైనికులు 20 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయాన్ని జైరాం రమేశ్ గుర్తుచేశారు. ఘటన జరిగిన 4 రోజుల తర్వాత అఖిలపక్ష సమావేశంలో మోదీ, 'మన సరిహద్దుల్లోకి ఎవరూ చొరపడలేదు' అన్నారని జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. ఆ వ్యాఖ్యను ఇప్పటివరకు వెనక్కి ఎందుకు తీసుకోలేదని, దీని వల్ల చైనాతో చర్చల్లో భారత్ వెనక్కి తగ్గినట్లుకాదా? అని ప్రశ్నించారు. దీనితో పాటు తూర్పు లద్దాఖ్లో భారత్ సంప్రదాయ పెట్రోలింగ్, పశువుల మేత హక్కుల్ని ఎందుకు వదులుకోవాల్సి వచ్చిందని? ఇంకా అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో పలు పట్టణాల పేర్ల మార్పు, బ్రహ్మపుత్ర నదిపై చైనా డ్యామ్ నిర్మిస్తుంటే కేంద్రం ఎందుకు మౌనంగా ఉందని అడిగారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్కు చైనా మద్దతు అందించిందని 2025 జులైలో అప్పటి డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాహుల్ సింగ్ పేర్కొన్న విషయాన్ని జైరాం రమేశ్ ప్రస్తావించారు. ఈ ఆగస్ట్ 25న మాజీ సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ ఆ వైఖరి ఎందుకు మార్చారని, చైనాతో భేటీకి ముందు ప్రభుత్వం కావాలనే వైఖరి మార్పించిందా? అని ప్రశ్నించారు. ఇంకా 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో చైనాతో భారత వాణిజ్య లోటు రికార్డు స్థాయిలో ఏకంగా 112.6 బిలియన్ డాలర్లకు చేరిందని, MSME లపై ఈ ప్రభావం పడుతోందని ఆరోపించారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా కాస్తా ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ చైనాగా కొనసాగుతున్నట్లు విమర్శించారు.
Now that his bilateral summit with President Xi Jinping is over, here are four questions for Prime Minister Narendra Modi to which India continues to seek answers.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 13, 2026
Why has he weakened our position on border transgressions and China’s role in Operation Sindoor while allowing… pic.twitter.com/JhtZ0amkJT
బ్రిక్స్: కీలక దేశాధినేతలతో మోదీ వరుస భేటీలు- ఆ అంశాలపై ద్వైపాక్షిక చర్చలు
దిల్లీ వేదికగా యూఏఈ క్రౌన్ ప్రిన్స్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు భేటీ- బ్రిక్స్ సదస్సు వేళ కీలక పరిణామం