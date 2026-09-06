విద్యార్థుల గొంతు వినండి- లేదంటే 'ఛత్రోం కీ గూంజ్' తీవ్రమవుతుంది: రాహుల్
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వమైనా, ప్రతి విద్యార్థి బీజేపీ పాలన వల్ల వేధింపులకు గురవుతున్నారన్న రాహుల్ గాంధీ
Published : September 6, 2026 at 11:20 AM IST
Rahul Gandhi On Chhatron Ki Goonj : వ్యవస్థపై తమ నమ్మకం దెబ్బతినడంతో వేలాది మంది విద్యార్థులు మహారాష్ట్ర వీధుల్లో నిరసన తెలుపుతున్నారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం వారి గొంతు విని వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని, లేకపోతే 'ఛత్రోం కీ గూంజ్' మరింత తీవ్రమవుతుందని ఆయన చెప్పారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వమైనా, ప్రతి విద్యార్థి బీజేపీ పాలన వల్ల "వేధింపులకు" గురవుతున్నారని అన్నారు. ఈ మేరకు ఆదివారం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
"మహారాష్ట్రలో వేలాది మంది విద్యార్థులు వీధుల్లోకి వచ్చి శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్నారు. దీనికి కారణం కేవలం ఒక పరీక్ష లేదా నియామకం కాదు. మొత్తం వ్యవస్థపై పూర్తిగా దెబ్బతిన్న విశ్వాసమే. కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా, ప్రతి విద్యార్థి బీజేపీ పాలన వల్ల బాధపడుతున్నారు. పేపర్ లీకులు, నిలిచిపోయిన నియామకాలు, భరించలేని విద్యా ఖర్చు, హాస్టళ్లలో అమానవీయ పరిస్థితులు, విషంలాంటి ఆహారం, డీబీటీలో మోసాలు, ఇప్పుడు, ఎంపీఎస్సీ వంటి రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని, దాని విశ్వసనీయతను నాశనం చేశారు. విద్యార్థుల ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం వారు చేస్తున్న ప్రతి డిమాండ్ సమర్థనీయమైనదే. ప్రభుత్వం వారి గొంతు విని తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి లేకపోతే, న్యాయం జరిగే వరకు విద్యార్థుల ఈ ప్రతిధ్వని మరింత బిగ్గరగా వినిపిస్తూనే ఉంటుంది"
- కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ
Lok Sabha LoP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) posts, "महाराष्ट्र में हजारों छात्र सड़कों पर हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत हैं - इसकी वजह सिर्फ एक परीक्षा या भर्ती नहीं, पूरे सिस्टम से टूट चुका भरोसा है। चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, BJP सरकार से हर छात्र त्रस्त है। पेपर लीक,… pic.twitter.com/F0pLLM8bSr— Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2026