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విద్యార్థుల గొంతు వినండి- లేదంటే 'ఛత్రోం కీ గూంజ్‌' తీవ్రమవుతుంది: రాహుల్

కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వమైనా, ప్రతి విద్యార్థి బీజేపీ పాలన వల్ల వేధింపులకు గురవుతున్నారన్న రాహుల్​ గాంధీ

Rahul Gandhi On Chhatron Ki Goonj
కాంగ్రెస్ ఎంపీ, లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2026 at 11:20 AM IST

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Rahul Gandhi On Chhatron Ki Goonj : వ్యవస్థపై తమ నమ్మకం దెబ్బతినడంతో వేలాది మంది విద్యార్థులు మహారాష్ట్ర వీధుల్లో నిరసన తెలుపుతున్నారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం వారి గొంతు విని వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని, లేకపోతే 'ఛత్రోం కీ గూంజ్' మరింత తీవ్రమవుతుందని ఆయన చెప్పారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వమైనా, ప్రతి విద్యార్థి బీజేపీ పాలన వల్ల "వేధింపులకు" గురవుతున్నారని అన్నారు. ఈ మేరకు ఆదివారం ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

"మహారాష్ట్రలో వేలాది మంది విద్యార్థులు వీధుల్లోకి వచ్చి శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్నారు. దీనికి కారణం కేవలం ఒక పరీక్ష లేదా నియామకం కాదు. మొత్తం వ్యవస్థపై పూర్తిగా దెబ్బతిన్న విశ్వాసమే. కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా, ప్రతి విద్యార్థి బీజేపీ పాలన వల్ల బాధపడుతున్నారు. పేపర్ లీకులు, నిలిచిపోయిన నియామకాలు, భరించలేని విద్యా ఖర్చు, హాస్టళ్లలో అమానవీయ పరిస్థితులు, విషంలాంటి ఆహారం, డీబీటీలో మోసాలు, ఇప్పుడు, ఎంపీఎస్‌సీ వంటి రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని, దాని విశ్వసనీయతను నాశనం చేశారు. విద్యార్థుల ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం వారు చేస్తున్న ప్రతి డిమాండ్ సమర్థనీయమైనదే. ప్రభుత్వం వారి గొంతు విని తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి లేకపోతే, న్యాయం జరిగే వరకు విద్యార్థుల ఈ ప్రతిధ్వని మరింత బిగ్గరగా వినిపిస్తూనే ఉంటుంది"
- కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ

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RAHUL ON BJP
CHHATRON KI GOONJ
RAHUL GANDHI ON CHHATRON KI GOONJ

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