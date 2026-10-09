మా ఆరోపణలను రాష్ట్రపతి తోసిపుచ్చకపోవడం ఆశ్చర్యమే- ఆధారాలు ఇవ్వాలని కోరారు: రాహుల్
రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము తమ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగించిందని లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. అయితే ఓట్ల చోరీకి సంబంధించిన ఆధారాలను సమర్పించాలని రాష్ట్రపతి కోరినట్లు ప్రతిపక్ష నేతలు వెల్లడించారు.
Published : October 9, 2026 at 10:10 PM IST
Rahul Gandhi On Murmu Reaction : ఓట్ల చోరీ జరుగుతోందన్న తమ ఆరోపణలను రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము తోసిపుచ్చకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగించిందని లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ఓట్ల చోరీకి సంబంధించిన ఆధారాలు సమర్పించాలని ఆమె కోరినట్లు వెల్లడించారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియ, ఎన్నికల కమిషన్ వ్యవహారాలపై ఇండీ కూటమి నేతలు శుక్రవారం రాష్ట్రపతిని కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్పై చర్యలు తీసుకోవాలని, ఈవీఎంలకు బదులుగా బ్యాలెట్ పత్రాలతో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు.
రాష్ట్రపతి భవన్లో ద్రౌపదీ ముర్ముతో భేటీ అనంతరం రాహుల్ గాంధీ మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ కలిసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారని తమ వినతిపత్రంలో పేర్కొన్నట్లు తెలిపారు. అయితే, తమ ఆరోపణలను రాష్ట్రపతి తోసిపుచ్చలేదని అన్నారు. 'ఓట్ల చోరీ జరుగుతోందన్న ఆరోపణలను రాష్ట్రపతి ఖండిస్తారని భావించాను. దేశంలో ఎన్నికల వ్యవస్థ స్వేచ్ఛగా, నిష్పక్షపాతంగా ఉందని చెబుతారని అనుకున్నాను. కానీ, మేం చెప్పిన విషయాలను ఆమె తోసిపుచ్చకపోవడం నన్ను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది' అని రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు.
INDIA bloc leaders submitted a memorandum to President Droupadi Murmu in their meeting at the Rashtrapati Bhavan. "...We urge you to take cognisance of this grave situation and use your good offices to ensure that the following demands are addressed without delay: 1. Resignation of Gyanesh Kumar, the Chief Election Commissioner and the repeal of 2023 law that provides life-long immunity to the CEC and ECs. 2. Immediate suspension of the SIR and immediate restoration of all 13.30 crore voters illegally deleted from electoral rolls. 3. A return to paper ballots for all elections. 4. Repeal all Assembly elections over the last two years in which conclusive evidence of vote chori has been presented. We approach you because, in moments when every other door has been closed, the people of India look to the Office of the President as the final guardian of that covenant..."reads the memorandum— ANI (@ANI) October 9, 2026
INDIA bloc leaders met President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan and submitted a memorandum to the President. (Source: AICC) https://t.co/VUQuBSjho0— ANI (@ANI) October 9, 2026
ఓట్ల చోరీకి సంబంధించిన ఆధారాలను ఇవ్వాలని రాష్ట్రపతి కోరినట్లు చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ వ్యవహారంపై చర్చ జరుగుతోందని, తమ వద్ద ఉన్న ఆధారాలను సమర్పించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు. రాష్ట్రపతికి సమర్పించిన వినతిపత్రంలో ఇండీ కూటమి నేతలు పలు డిమాండ్లు చేశారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను వెంటనే పదవి నుంచి తొలగించాలని, ఆయనపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఎన్నికల కమిషనర్కు కల్పించిన రక్షణను తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈవీఎంలను పక్కనపెట్టి బ్యాలెట్ పత్రాల ద్వారా ఎన్నికలు నిర్వహించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
#WATCH | Delhi: After meeting the President, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "The main thing is that I expected the President of India to deny that 'vote chori' was taking place. I expected her to say that India has a free and fair electoral system. I was shocked and stunned that the President of India accepted what we said..."— ANI (@ANI) October 9, 2026
అలాగే, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని, ఓటర్ల జాబితాల నుంచి తొలగించిన పేర్లను తిరిగి చేర్చాలని కోరారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో కోట్లాది మంది ఓటర్ల పేర్లు తొలగించారన్నది ప్రతిపక్షాల ప్రధాన ఆరోపణ. ఓటర్ల హక్కులను కాపాడేందుకు రాష్ట్రపతి జోక్యం చేసుకోవాలని నేతలు విజ్ఞప్తి చేశారు. రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతూ, ఓట్ల చోరీ ఆరోపణలు, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలను రాష్ట్రపతికి వివరించినట్లు తెలిపారు.
ఈవీఎంలను తొలగించి బ్యాలెట్ పత్రాల ద్వారా ఎన్నికలు నిర్వహించాలన్న డిమాండ్ను మరోసారి ఆమె దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు చెప్పారు. ఓట్ల చోరీ ఎక్కడెక్కడ జరిగిందన్న వివరాలు, ఆధారాలు ఇవ్వాలని రాష్ట్రపతి కోరినట్లు ఖర్గే వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఆ ఆధారాలను సిద్ధం చేస్తున్నామని, త్వరలోనే సమర్పిస్తామని తెలిపారు. తమ ఫిర్యాదును రాష్ట్రపతి శ్రద్ధగా విన్నారని, సంబంధిత వర్గాలతో మాట్లాడి తగిన చర్యలు తీసుకునే అంశాన్ని పరిశీలిస్తానని చెప్పినట్లు ఖర్గే వివరించారు.
VIDEO | Delhi: As INDIA bloc leaders meeting with President Droupadi Murmu concludes, Rajya Sabha LoP and Congress President Mallikarjun Kharge says, “We told the President about vote chori and the serious mistake made by Gyanesh Kumar, as votes are being stolen right from his office. That is why we have demanded that EVMs be done away with once again and elections be conducted using ballot papers. Secondly, the evidence of vote chori wherever it has taken place is being sought, and we are preparing that evidence and will submit it. Apart from that, we will provide all the other information required…The President listened to us carefully and said that she would investigate the matter thoroughly, speak to the people concerned and decide on the appropriate next steps. We came away feeling satisfied because, for the first time, she has joined her voice with ours and listened to the voice of the people.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2026
ర్యాలీగా రాష్ట్రపతి భవన్కు!
అంతకుముందు, ఇండీ కూటమికి చెందిన పలువురు ఎంపీలు పార్లమెంట్ నుంచి రాష్ట్రపతి భవన్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా దిల్లీలో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు, మెట్రో స్టేషన్ల మూసివేత, ఇంటర్నెట్ సేవలపై ఆంక్షలను కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రశ్నించారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిరసన తెలుపుతున్న తమను అడ్డుకోవడం ఎందుకని నిలదీశారు. భద్రతా ఏర్పాట్లతో సాధారణ ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఆరోపించారు.
బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రపతి తమ వినతిని సానుకూలంగా పరిశీలిస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆధారాలు సమర్పించాలని ఆమె కోరారని, వాటిని అందజేస్తామని చెప్పారు. రాజ్యాంగాన్ని కాపాడే బాధ్యత రాష్ట్రపతిపై ఉందని పేర్కొన్నారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీ మాట్లాడుతూ, జ్ఞానేశ్ కుమార్ను పదవి నుంచి తొలగించడం మాత్రమే సరిపోదని, ఆయనపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. సీపీఎం, సీపీఐ, ఆర్జేడీ నేతలు కూడా ఎన్నికల కమిషన్ వ్యవహారాలపై విమర్శలు చేశారు. తమ డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు ఆందోళన కొనసాగిస్తామని కాంగ్రెస్ నేతలు స్పష్టం చేశారు. సీఈసీ రాజీనామా, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ నిలిపివేత, తొలగించిన ఓటర్ల పేర్ల పునరుద్ధరణ, బ్యాలెట్ పత్రాలతో ఎన్నికలు నిర్వహించడం తమ ప్రధాన డిమాండ్లని తెలిపారు.