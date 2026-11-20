ETV Bharat / bharat

'ఎవరి ఆకలి తీరడం లేదో దేశానికి తెలుసు'- మోదీ వ్యాఖ్యలకు రాహుల్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!

రాహుల్ గాంధీ ( Source : ANI )

పన్ను రాయితీలు ఇచ్చాం, అయినా ఆకలి తీరడం లేదంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నిలదీయడంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్​సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. అసలు ఎవరి ఆకలి తీరడం లేదో దేశం మొత్తానికి తెలుసంటూ ప్రధాని వ్యాఖ్యలు ప్రభుత్వ ఆర్థిక వైఫల్యాలను బయటపెట్టాయని లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ దుయ్యబట్టారు.

మోదీ వ్యాఖ్యలపై రాహుల్ ఘాటు స్పందన

ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ(FICCI) శతాబ్ది సదస్సులో పారిశ్రామికవేత్తలను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్ వేదికగా తీవ్రంగా స్పందించారు. పారిశ్రామికవేత్తలపై మోదీ చేసినవి ఆరోపణలు కావని, అవి ఆయన సొంత వైఫల్యాలను ఒప్పుకోవడమేనని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. పారిశ్రామికవేత్తల ఆకలి ఎప్పటికీ తీరదని ప్రధాని అనడాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఎవరి ఆకలి తీరడం లేదో దేశం మొత్తానికి తెలుసని వ్యాఖ్యానించారు. విమానాశ్రయాలు, ఓడరేవులు, గనులు, అడవులు, విద్యుత్తు, బొగ్గు, రోడ్లు వంటి రంగాలన్నింటినీ కొందరి చేతుల్లో పెట్టారని, వారు ఎన్ని ఉద్యోగాలు సృష్టించారని ఆయన ప్రశ్నించారు.