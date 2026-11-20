'ఎవరి ఆకలి తీరడం లేదో దేశానికి తెలుసు'- మోదీ వ్యాఖ్యలకు రాహుల్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!
Rahul Gandhi Slams PM Modi: పారిశ్రమిక వేత్తలపై ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యలు ప్రభుత్వ ఆర్థిక వైఫల్యాలకు నిదర్శనమని రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. పునర్విభజన, పార్లమెంట్ అంశాలపై కాంగ్రెస్ స్పందించింది.
Published : November 20, 2026 at 8:19 PM IST
పన్ను రాయితీలు ఇచ్చాం, అయినా ఆకలి తీరడం లేదంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నిలదీయడంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. అసలు ఎవరి ఆకలి తీరడం లేదో దేశం మొత్తానికి తెలుసంటూ ప్రధాని వ్యాఖ్యలు ప్రభుత్వ ఆర్థిక వైఫల్యాలను బయటపెట్టాయని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ దుయ్యబట్టారు.
మోదీ వ్యాఖ్యలపై రాహుల్ ఘాటు స్పందన
ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ(FICCI) శతాబ్ది సదస్సులో పారిశ్రామికవేత్తలను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్ వేదికగా తీవ్రంగా స్పందించారు. పారిశ్రామికవేత్తలపై మోదీ చేసినవి ఆరోపణలు కావని, అవి ఆయన సొంత వైఫల్యాలను ఒప్పుకోవడమేనని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. పారిశ్రామికవేత్తల ఆకలి ఎప్పటికీ తీరదని ప్రధాని అనడాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఎవరి ఆకలి తీరడం లేదో దేశం మొత్తానికి తెలుసని వ్యాఖ్యానించారు. విమానాశ్రయాలు, ఓడరేవులు, గనులు, అడవులు, విద్యుత్తు, బొగ్గు, రోడ్లు వంటి రంగాలన్నింటినీ కొందరి చేతుల్లో పెట్టారని, వారు ఎన్ని ఉద్యోగాలు సృష్టించారని ఆయన ప్రశ్నించారు.
मोदी जी कल उद्योगपतियों को ताना मार रहे थे - "टैक्स घटाया, फिर भी न तनख्वाह बढ़ाई, न नौकरियाँ दीं।" मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं - आपका कबूलनामा है। आप कहते हैं - "भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं।" सही कहा। ये भूख किसकी है, पूरा देश जानता है। एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला, सड़कें - सब जिनके नाम कर दिए, उन्होंने कितनी नौकरियाँ बनाईं? नौकरियाँ देने वाले छोटे व्यापारी और MSME - उन्हें तो आपने नोटबंदी और गलत GST से तबाह कर दिया। और जो बड़ी कंपनियाँ ईमानदारी से मुक़ाबला करती थीं, उनके लिए मैदान ही ख़त्म कर दिया। Monopoly नौकरी नहीं देती। महंगाई बढ़ाती है, और मुक़ाबला ख़त्म करती है। "आप करो, हम देख लेंगे"? मोदी जी, लूट आपने और आपके मित्रों ने की - देश ने देखा, और देख रहा है। तालियाँ नहीं बजीं तो बुरा मान गए? आपकी नीतियों ने उद्योगपति, छोटे व्यापारी, महंगाई से त्रस्त गरीब और मध्यम वर्ग, बेरोज़गार युवा - किसी को ताली बजाने लायक छोड़ा ही नहीं। तालियाँ और थालियाँ अपने बचे-खुचे भक्तों से ही बजवा लीजिए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 20, 2026
ఉపాధి కల్పించే చిన్న వ్యాపారులు, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు(MSME) పెద్ద నోట్ల రద్దు, లోపభూయిష్ట జీఎస్టీ విధానాల వల్ల నాశనమయ్యాయని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. గుత్తాధిపత్యం వల్ల ఉద్యోగాలు రావని, ధరలు పెరగడంతో పాటు మార్కెట్లో పోటీ తగ్గిపోతోందని ఆయన తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. ద్రవ్యోల్బణంతో సతమతమవుతున్న పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలు కానీ, నిరుద్యోగ యువత కానీ ప్రశంసించే స్థితిలో లేరని రాహుల్ విమర్శించారు.
ప్రతిపక్ష నేతలా మోదీ మాట్లాడారు: ఖర్గే
మరోవైపు, 12 ఏళ్ల తర్వాత నిద్రలేచి తన సొంత వైఫల్యాలకు వ్యాపార వర్గాలను నిందిస్తూ ప్రధాని మోదీ ఒక ప్రతిపక్ష నేతలా మాట్లాడారని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఎక్స్(x) వేదికగా విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ హయాంలోనేఅత్యధిక వృద్ధి నమోదైందని, కానీ మోదీ ప్రభుత్వం దేశ వనరులన్నింటినీ కొందరు పెట్టుబడిదారులకు అప్పగించి చిన్న వ్యాపారుల వెన్ను విరిచిందని ఆరోపించారు. ఆరోగ్యకరమైన పోటీ లేకపోవడం వల్ల భారత ఉత్పత్తుల నాణ్యత, అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ విలువ దెబ్బతిన్నాయని పేర్కొన్నారు. నేడు దేశంలో ఉద్యోగాలు, పొదుపు లేవని, ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోవడంతో పాటు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మూతపడుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' కాస్తా 'బై ఫ్రమ్ చైనా'గా మారిపోయిందని, కొందరి చేతుల్లో ఆర్థిక వ్యవస్థను పెట్టడం దేశానికి అతిపెద్ద ఆర్థిక విపత్తుగా మారిందని ఖర్గే ధ్వజమెత్తారు.
कांग्रेस पार्टी आर्थिक उदारीकरण की जननी है। कांग्रेस-UPA के कार्यकाल में ही देश में सबसे अधिक Decadal Average Growth हुई थी। लेकिन आदत से मजबूर PM मोदी जी ने FICCI में अपने भाषण में ख़ुद की विफलताओं के लिए उद्योग जगत को ही दोषी ठहरा दिया! ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष के नेता हैं।12 वर्षों के बाद नींद से जागे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा Level Playing Field की बात की; बार-बार चेताया। पर मोदी सरकार ने 1-2 पूँजीपति परम मित्रों को देश के सभी संसाधन सौंपने का काम किया और MSMEs और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अभाव ने Innovation को बाधित किया, Manufacturing quality से समझौता हुआ और भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता एवं Global Brand Value कमज़ोर हो गई। आज रोज़गार नहीं है, बचत नहीं है, और महँगाई चरम पर है। PSUs ख़त्म कर दिए हैं और Make in India को Buy From China बना दिया है। भाजपा ने अपने स्वार्थ में भारतीय अर्थव्यवस्था का चुनिंदा पूंजीपतियों द्वारा Structural Takeover करा दिया है। यह आज भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती और Economic Disaster साबित हो रही है।— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 20, 2026
పారిశ్రామికవేత్తలపై మోదీ వ్యాఖ్యల దుమారం
అంతకు ముందు ఎఫ్ఐసీసీఐ వార్షిక సదస్సులో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ, వ్యాపార అనుకూల వాతావరణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తమ ప్రభుత్వం ఎన్నో చర్యలు తీసుకుందని తెలిపారు. 2014లో 30 శాతంగా ఉన్న ప్రాథమిక కార్పొరేట్ పన్నును 22 శాతానికి తగ్గించామని, రూ.12 లక్షల వరకు ఆదాయంపై పన్ను మినహాయింపు ఇచ్చామని గుర్తు చేశారు. అయినప్పటికీ పారిశ్రామికవేత్తలు ఉద్యోగుల జీతాలు పెంచలేదని, కొత్త ఉద్యోగాలు కల్పించలేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
దీనిపై కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ స్పందిస్తూ, 12 ఏళ్ల పాలన తర్వాత కూడా ద్రవ్యోల్బణం అదుపులో లేదని, ఉపాధి కల్పన, ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు మందగించాయని విమర్శించారు. సంపద సృష్టించే వారిపై ప్రదాని మాటల దాడి చేయడం, ఆయన అసహనానికి నిదర్శనమని, దర్యాప్తు సంస్థల భయంతో పరిశ్రమల్లో ఆందోళనకర వాతావరణం నెలకొందని ఆరోపించారు. చిన్న వ్యాపారాలు మూతపడే స్థితికి చేరుకున్నాయని, 2024 మేనిఫెస్టోలో కాంగ్రెస్ చెప్పిన అంశాలనే ప్రధాని ఇప్పుడు ప్రస్తావిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
దక్షిణాదికి నష్టం రాకూడదు: జైరాం రమేశ్
మరోవైపు, నియోజక వర్గాల పునర్విభజన అంశాన్ని అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో చర్చించి పరిష్కరించాలని కాంగ్రెస్ కోరుతోందని జైరాం రమేశ్ స్పష్టం చేశారు. అయితే ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాలతో కానీ, ఎన్డీయే మిత్ర పక్షాలతో కానీ దీనిపై ఎలాంటి ప్రతిపాదనని పంచుకోలేదని తెలిపారు. లోక్సభ సీట్ల సంఖ్య 543 వద్దే ఉండాలని, రాష్ట్రాల వారీగా సీట్ల పంపకం యథాతథంగా కొనసాగాలని, మహిళలకు మూడో వంతు(182) సీట్లు రిజర్వు చేయాలని, వీటిపై 25 ఏళ్లపాటు స్తంభన ఉండాలనే నాలుగు సూత్రాల ఫార్ములాకు కాంగ్రెస్ కట్టుబడి ఉందని చెప్పారు.
12 साल में पहली बार एक घबराए और बेचैन प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के बड़े कारोबारियों को ‘नसीहत’ दी। कल फिक्की के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने वही बातें दोहराईं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से उठाती आ रही है। यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था। उस समय हमारी बातों को सच्चाई से परे बताया जाता था। पहली बात, लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। दूसरी बात, टैक्स की दरें कम करने के बावजूद निजी निवेश में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तीसरी बात, देश में रोजगार के अवसर उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं, जितनी जरूरत है। उद्योग जगत के बड़े कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री की ये बातें हैरान करने वाली रही होंगी। उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी कि प्रधानमंत्री खुद इन समस्याओं को स्वीकार करेंगे और कांग्रेस की कही बातों को दोहराएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरी सच्चाई नहीं बताई। आज देश की अर्थव्यवस्था जिन मुश्किलों से गुजर रही है, उसके लिए उनकी सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह उनकी सरकार की बड़ी नाकामी है और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। पिछले बारह सालों में उन्होंने हर क्षेत्र में आर्थिक ताकत को कुछ चुनिंदा बड़े कारोबारियों के हाथों में सिमटने दिया है। कुछ गिने-चुने कारोबारियों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म होती जा रही है। इसका नुकसान छोटे कारोबारियों, उद्योगों और आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने देश में ऐसा डर और दबाव का माहौल बनाया है, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। जब कारोबारियों को नीतियों और सरकारी कार्रवाई को लेकर भरोसा ही नहीं होगा, तो वे नया निवेश कैसे करेंगे? उन्होंने सरकारी नियामक संस्थाओं पर कुछ चुनिंदा लोगों का दबदबा बनने दिया है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल भी इस तरह किया गया है कि फायदा सिर्फ एक कारोबारी समूह को मिलता दिखाई देता है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। इसका सीधा नुकसान देश के लाखों छोटे और मझोले उद्योगों को हुआ है। कई छोटे उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं और लाखों लोगों की आजीविका पर इसका सीधा असर पड़ा है। नोटबंदी जैसे आत्मघाती फैसले से अर्थव्यवस्था को पहले ही बड़ा झटका लगा था। इसके बाद उन्होंने जटिल और उलझे हुए जीएसटी को भी देश की अर्थव्यवस्था पर थोप दिया। छोटे कारोबारियों को आज तक इसकी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी नाकामियों की सूची बहुत लंबी है। प्रधानमंत्री को अब शिकायतें करना बंद करना चाहिए। दूसरों पर सवाल उठाने के बजाय उन्हें अपनी सरकार के कामकाज और अपनी नीतियों की विफलता को स्वीकार करना चाहिए। उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सरकार के 12 साल के शासन में महंगाई बेकाबू है, रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं और निजी निवेश की रफ्तार भी सुस्त है। प्रधानमंत्री जी, सिर्फ भाषण देने और उद्योगपतियों को नसीहत देने से अर्थव्यवस्था नहीं चलती। इसके लिए सही नीतियां, भरोसे का माहौल और जवाबदेह सरकार चाहिए। देश का उद्योग जगत इससे कहीं बेहतर व्यवहार और नीतियों का हकदार है। https://t.co/Raf4p6ycmV— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 20, 2026
జనగణన తర్వాత ఆర్టికల్ 82 ప్రకారం పునర్విభజన జరిగితే దక్షినాది రాష్ట్రాలకు నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని, అందుకే 'ఇండియా' కూటమి పార్టీలన్నీ ఒకే మాటపై ఉన్నాయని వివరించారు. అలాగే ఆగస్టు 13న నిరవధికంగా వాయిదా పడిన పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలను ఇప్పటికీ అధికారికంగా ముగించలేదని, ఇది 2008లోని 87 రోజుల రికార్డును దాటిందని, శీతాకాల సమావేశాల నిర్వహణపై ఊహాగానాలు సాగుతున్నాయని ఆయన ప్రస్తావించారు.
కరెంట్ అక్కర్లేదు, ఎండ చాలు! ఉప్పునీటిని మంచి నీటిగా మార్చే అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ
పాక్ మంత్రికి భారత్లో ఆంక్షలు- తాజ్మహల్ విజిట్కు నో ఎంట్రీ- ఉగ్రవాదంపై ప్రశ్నలకు మౌనం!