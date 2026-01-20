ETV Bharat / bharat

ఉపాధి హామీ పథకం అంతానికి కుట్ర- పేదల పొట్టకొట్టి అంబానీలకు పెడతారా? : రాహుల్ గాంధీ

మహాత్మా గాంధీని మోదీ అవమానించారు- ఉపాధి హామీ పేరు మార్చి నీరుగారుస్తున్నారు- సొంత నియోజకవర్గంలో రాహుల్ ఆవేదన- దశాబ్దాల కిందటి ఫిరోజ్ గాంధీ లైసెన్స్ అప్పగించిన అభిమాని

Rahul Gandhi's Raebareli Visit
Rahul Gandhi's Raebareli Visit (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 20, 2026 at 8:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Gandhi on MGNERA : కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని పూర్తిగా అంతం చేయడానికి కుట్ర పన్నుతోందని లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. తన సొంత నియోజకవర్గమైన ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని రాయ్‌బరేలీలో మంగళవారం పర్యటించిన ఆయన, కార్యకర్తల సమావేశంలో మోదీ సర్కార్ తీరును ఎండగట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు ఒక ఆపూర్వమైన బహుమతి లభించింది. తన తాతయ్య ఫిరోజ్ గాంధీకి చెందిన దశాబ్దాల నాటి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఆయన చేతికి చిక్కడంతో రాహుల్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.

మహాత్ముడిని అవమానించారు
కేంద్రం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన చట్టంపై రాహుల్ మండిపడ్డారు. "యూపీఏ హయాంలో మేం తెచ్చిన ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని మోదీ ప్రభుత్వం మార్చేసింది. 20 ఏళ్ల నాటి చట్టాన్ని రద్దు చేసి, డిసెంబర్ 18, 2025న కొత్త చట్టాన్ని (వీబీ-జీ రామ్ జీ బిల్లు) పార్లమెంటులో ఆమోదింపజేసుకుంది. ఇందులో నుంచి 'మహాత్మా గాంధీ' పేరును తొలగించారు. ఇది జాతిపితను ఘోరంగా అవమానించడమే. కేవలం పేరు మార్చడమే కాదు, పేదలకు ఉన్న రక్షణ కవచాన్ని కూడా తొలగించారు. ఇది ప్రజాస్వామ్య మూలాలపై జరిగిన దాడి" అని రాహుల్ గాంధీ ధ్వజమెత్తారు.

అదానీ, అంబానీల కోసమేనా?
మోదీ విధానాలు కార్పొరేట్లకు కొమ్ముకాసేలా ఉన్నాయని రాహుల్ ఆరోపించారు. "ప్రధాని మోదీకి ఉపాధి హామీ పథకం అంటే గిట్టదు. ఆయన గతంలోనే పార్లమెంటులో ఈ పథకం ఎందుకూ పనికిరాదని ఎగతాళి చేశారు. ఇప్పుడు దాన్ని పూర్తిగా ఎత్తేయాలని చూస్తున్నారు. పేద కార్మికులకు దక్కాల్సిన డబ్బును, అదానీ, అంబానీ వంటి బడా పారిశ్రామికవేత్తలకు మళ్లించడమే ఆయన లక్ష్యం. దేశ సంపద కొద్దిమంది చేతుల్లోనే ఉండాలని మోదీ కోరుకుంటున్నారు. మేం పేదలను కాపాడుతుంటే, మోదీ వారి పొట్ట కొడుతున్నారు" అని విమర్శించారు.

రాష్ట్రాల మెడపై కత్తి
కొత్త చట్టంలోని నిబంధనలను రాహుల్ తప్పుబట్టారు. "కొత్త చట్టం ప్రకారం ఉపాధి హామీ నిధుల్లో 40 శాతం వాటాను రాష్ట్రాలే భరించాలి. ఇది సాధ్యమయ్యే పనేనా? బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు కచ్చితంగా తమ వాటా ఇవ్వవు. తద్వారా నిధుల లేమితో పథకం దానంతట అదే మూతపడుతుంది. ఇదే మోదీ అసలు ప్లాన్" అని రాహుల్ విశ్లేషించారు.

దిల్లీ పెత్తనం వద్దు
ఉపాధి హామీ పథకం అమలుపై రాహుల్ స్పష్టమైన వైఖరిని వెల్లడించారు. "ఈ పథకాన్ని దిల్లీ నుంచో, లఖ్​నవూ నుంచో నడిపించకూడదు. అధికారుల పెత్తనం అస్సలు ఉండకూడదు. ఇది పంచాయతీ స్థాయిలోనే అమలు కావాలి. గ్రామ ప్రధాన్‌లకే ఆర్థిక అధికారాలు ఉండాలి. అప్పుడే జవాబుదారీతనం ఉంటుంది" అని సూచించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉపాధి హామీని రక్షించుకోవడానికి కాంగ్రెస్ 'ఎమ్‌జీఎన్‌ఆర్ఈజీఏ బచావో సంగ్రామ్' పేరుతో ఉద్యమం చేస్తోందని, ఫిబ్రవరి 25 వరకు ఇది కొనసాగుతుందని తెలిపారు.

తాతయ్య లైసెన్స్ చూసి
రాజకీయ విమర్శల మధ్య రాహుల్ పర్యటనలో ఒక ఉద్వేగభరిత సన్నివేశం చోటుచేసుకుంది. రాయ్‌బరేలీ ప్రీమియర్ లీగ్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్‌ను ప్రారంభించడానికి రాహుల్ వెళ్లారు. అక్కడ వికాస్ సింగ్ అనే నిర్వాహక కమిటీ సభ్యుడు రాహుల్‌కు ఒక పాత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌ను అందజేశారు. అది మరెవరోది కాదు, రాహుల్ తాతయ్య, రాయ్‌బరేలీ మాజీ ఎంపీ ఫిరోజ్ గాంధీది. దశాబ్దాల క్రితం నాటి ఆ లైసెన్స్‌ను చూసి రాహుల్ ఆశ్చర్యపోయారు. దాన్ని చాలా ఆసక్తిగా, జాగ్రత్తగా పరిశీలించారు. వెంటనే తన ఫోన్‌లో ఆ లైసెన్స్‌ను ఫొటో తీసి, తన తల్లి సోనియా గాంధీకి వాట్సాప్‌లో పంపించారు.

ఎక్కడ దొరికింది?
ఆ లైసెన్స్ ఎలా దొరికిందో వికాస్ సింగ్ వివరించారు. "చాలా ఏళ్ల క్రితం రాయ్‌బరేలీలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మా మామకి ఈ లైసెన్స్ దొరికింది. ఆయన దాన్ని చాలా భద్రంగా దాచారు. ఆయన చనిపోయాక మా అత్త దాన్ని కాపాడుతూ వచ్చారు. ఇది గాంధీ కుటుంబానికి చెందిన ఆస్తి. రాహుల్ ఇక్కడికి వస్తున్నారని తెలిసి, దీన్ని వారికి తిరిగి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాం" అని వికాస్ సింగ్ తెలిపారు. 1912లో జన్మించిన ఫిరోజ్ గాంధీ 1952లో జరిగిన తొలి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రాయ్‌బరేలీ నుంచి ఎంపీగా గెలిచారు. ఆయన జ్ఞాపకం ఇలా ఊహించని విధంగా రాహుల్ చేతికి చేరడం కార్యకర్తలను కూడా సంతోషపెట్టింది.

TAGGED:

FEROZE GANDHI DRIVING LICENCE
RAHUL RAEBARELI PREMIER LEAGUE
RAHUL GANDHI ON MGNREGA
RAHUL GANDHI IN RAEBARELI
RAHUL GANDHI ON MGNREGA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.