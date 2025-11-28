ETV Bharat / bharat

'గాలి కాలుష్యంపై మోదీ మౌనం ఎందుకు?'- పార్లమెంట్​లో చర్చకు రాహుల్ డిమాండ్

గాలి కాలుష్యంపై పార్లమెంట్​లో చర్చించాలని రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 28, 2025 at 1:29 PM IST

Rahul Gandhi on Narendra Modi : పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల్లో దిల్లీ సహా దేశవ్యాప్తంగా పలు నగరాల్లో నెలకొన్న గాలి కాలుష్యంపై చర్చించాలని లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్ చేశారు. గాలి కాలుష్యంపై కేంద్రానికి ఎలాంటి అప్రమత్తత, ప్రణాళిక, జవాబుదారీతనం లేదని ఆరోపించారు. ఇలాంటి హెల్త్​ ఎమర్జెన్సీపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎందుకు మౌనం పాటిస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. డిసెంబర్​ 1న పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్​ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.

"నేను కలిసిన ప్రతీ తల్లీ ఒకటే మాట చెబుతోంది. నా పిల్లలు విషపూరిత గాలిని పీలుస్తూ పెరుగుతుంది. దీనిపై వారంతా అలసిపోయి భయపడుతున్నారు. భారత పిల్లలు మన ముందే ఇబ్బందులకు గురవతున్నారు. అయినా ప్రధాని మోదీ ఎలా నిశబ్దంగా ఉండగలుగుతున్నారు? అసలు ప్రభుత్వం ఎందుకు అప్రమత్త, ప్రణాళిక, జవాబుదారీతనం లేదు? అందుకే గాలి కాలుష్యంపై తక్షణమే సమగ్రంగా పార్లమెంట్​లో చర్చించాలి. హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని కట్టడి చేయడానికి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. మన పిల్లలకు ఎలాంటి సాకులు, అడ్డంకులు లేకుండా స్వచ్ఛమైన గాలి కావాలి."

--రాహుల్ గాంధీ, లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత

మరోవైపు పార్లమెంట్​లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చించేందుకు నవంబర్​ 30న సాయంత్రం 5 గంటలకు కాంగ్రెస్​ కీలక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. 10 జన్​పథ్​లో ఉన్న సోనియా గాంధీ నివాసంలో ఈ సమావేశం జరగనుంది.

