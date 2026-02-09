ETV Bharat / bharat

లోక్‌సభ స్పీకర్‌తో రాహుల్‌గాంధీ భేటీ- 8మంది ఎంపీల‌పై సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయాలని డిమాండ్

లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓంబిర్లాతో సమావేశమైన రాహుల్

February 9, 2026

Rahul Met Loksabha Speaker : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పలువురు విపక్ష నేతలతో కలిసి సోమవారం లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓంబిర్లాతో సమావేశమయ్యారు. సభలో తాను లేవనెత్త దల్చిన అంశాల గురించి స్పీకర్‌కు రాహుల్ వివరించారు. 8 మంది ఎంపీల సస్పెన్షన్, విపక్ష మహిళా ఎంపీలపై చేసిన ఆరోపణలు, పార్లమెంటుతో ముడిపడిన పలు అంశాల గురించి మాట్లాడాలని తాను భావించానని రాహుల్ చెప్పినట్లు తెలిసింది. రాహుల్ గాంధీ వెంట స్పీకర్ వద్దకు వెళ్లిన విపక్ష నేతల్లో టీఎంసీ నేత అభిషేక్ బెనర్జీ, డీఎంకే నేత టీఆర్ బాలు, సమాజ్‌వాదీ పార్టీ చీఫ్ అఖిలేశ్ యాదవ్ ఉన్నారు. లోక్‌సభ సజావుగా సాగాలంటే 8 మంది ఎంపీలపై విధించిన సస్పెన్షన్‌ను ఎత్తివేయాలని స్పీకర్‌ను విపక్ష ఎంపీలు కోరినట్లు సమాచారం. అయితే కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఈ సమావేశం ముగిసింది.

