'విద్యార్థులు ఒంటరివారు కాదు మేం వాళ్లతో ఉన్నాం'- గాంధీ స్మృతికేంద్రం వద్ద కొవ్వొత్తుల ర్యాలీకి రాహుల్
గాంధీ స్మృతికేంద్రానికి వెళ్తున్న ఇండికూటమి నేతలు- గాంధీ స్మృతికేంద్రం వద్ద నివాళులర్పించనున్న రాహుల్గాంధీ, ఇతర నేతలు
Published : July 23, 2026 at 7:37 PM IST
Rahul Gandhi on CJP Protest : నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంలో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా కోసం కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచడమే లక్ష్యంగా విపక్షాలు వ్యూహరచన చేస్తున్నాయి. ఈ మేరకు దిల్లీలోని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ నివాసంలో ఇండి కూటమి ఎంపీలు సమావేశమయ్యారు. పార్లమెంటులో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై రాహుల్ దిశానిర్దేశం చేశారు. అనంతరం నేతలంతా గాంధీ స్మృతివనం వద్దకు బస్సులో బయలుదేరారు. అయితే మార్గమధ్యలోనే బస్సును పోలీసులు ఆపివేశారు. ఈ సమయంలో మాట్లాడిన రాహుల్ గాంధీ, నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీ వల్ల ఆత్మహత్య చేసుకున్న వారికి నివాళులు అర్పించేందుకు గాంధీ స్మృతివనం వద్దకు వెళ్లాలని నిర్ణయించామని చెప్పారు. మొదట ఇండియా గేట్ వద్దకు వెళ్లాలని భావిస్తే పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారని తెలిపారు. విద్యార్థులు ఒంటరివారు కాదన్న రాహుల్ వారితో తామంతా ఉన్నామని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల డిమాండ్లకు ఇండి కూటమి సంపూర్ణ మద్దతు ఉందని ప్రకటించారు. మరోవైపు ముందు జాగ్రత్త చర్యగా పోలీసులు రాహుల్ గాంధీ నివాసం చుట్టుపక్కల బందోబస్తు పెంచారు. మంగళవారం ప్రధాని మోదీ నివాసం వద్ద మెరుపు ధర్నాను దృష్టిలో పెట్టుకొని పోలీసులు భద్రతను పెంచినట్లు తెలుస్తోంది.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "Our students are on the road, so all the opposition MPs felt that we should also be on the road. All the opposition MPs wanted to go to India Gate. They refused, stopped us. Then we said that we want to go Tees… https://t.co/vGLwepVQnq pic.twitter.com/beUkWVWwxg— ANI (@ANI) July 23, 2026
Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) posts, " right now, mps and leaders of the india alliance are peacefully heading to gandhi smriti on tees january marg. we go to remember the students we lost - the children driven to take their own lives after the neet… pic.twitter.com/VWJhW7JEj0— Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2026
ఇదిలా ఉండగా, జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నివాసం సహా కేంద్రమంత్రుల ఇళ్ల వద్ద భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. రెండ్రోజుల క్రితం ప్రధాని నివాసం వద్ద కాంగ్రెస్ నాయకులు మెరుపు ధర్నాకు దిగడంతో అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ నివాసం వద్ద బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేసి పెద్ద ఎత్తున ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ బలగాలను మోహరించారు. నీట్ ప్రశ్న పత్రం లీకేజీకి బాధ్యత వహిస్తూ ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని విద్యార్థులు పట్టుబడుతున్నారు.
VIDEO | Delhi: Security tightened at Union Education Minister Dharmendra Pradhan's residence.— Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#Delhi pic.twitter.com/nF8Yj9kQAI
మరోవైపు దిల్లీలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళనలు కొనసాగుతున్న వేళ కన్నాట్ప్లేస్ ప్రాంతంలో సాయంత్రం ఆరున్నర గంటలకు దుకాణాలు, కార్యాలయాలను మూసివేశారు. ఈ మేరకు దిల్లీ ట్రేడర్స్ అసోసియేషన్ అత్యవసర అడ్వైజరీని జారీ చేసింది. నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై సీజేపీ చేపట్టిన నిరసనల కారణంగా కన్నాట్ ప్లేస్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని, ఈ నేపథ్యంలోనే ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ట్రేడర్స్ అసోసియేషన్ వెల్లడించింది. ఈ ప్రాంతంలోని దుకాణాల యజమానులు, వ్యాపారులు , కార్యాలయాలు తమ ఆదేశాలను తప్పకుండా పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. దిల్లీ ట్రేడర్స్ అసోసియేషన్ జారీ చేసిన ఈ అడ్వైజరీపై విమర్శలు గుప్పించిన ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్ విద్యార్థులపై మరోసారి దాడులు చేయడానికి కేంద్రం సిద్ధమవుతుందా అని ప్రశ్నించారు.