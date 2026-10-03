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దేశవ్యాప్త నిరసనలను ఒకే వేదికపైకి తెచ్చేందుకు రాహుల్ శ్రీకారం- 'సత్యాగ్రహ' డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్ ప్రారంభం

కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ- దేశవ్యాప్త నిరసనలను ఒకే వేదికపైకి తెచ్చేందుకు సత్యగ్రహ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్ స్టార్ట్

Rahul Gandhi
రాహుల్ గాంధీ ((Photo X/ Rahul Gandhi))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2026 at 12:28 PM IST

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Rahul Gandhi Satyagraha Platform : దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న నిరసనలను ఒకే వేదికపైకి తెచ్చి, వాటికి మద్దతు కూడగట్టే లక్ష్యంతో రూపొందించిన 'సత్యాగ్రహ' అనే డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభలో విపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ శనివారం ప్రారంభించారు. దేశంలో వివిధ రకాల అన్యాయాలపై పోరాడుతున్న పౌరులు తమ పోరాట గాథలను, నిరసనల వివరాలను ఈ వేదిక ద్వారా పంచుకోవాలని కోరారు. అలాగే జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ సిద్ధాంతాన్ని ప్రస్తావించారు. సత్యాగ్రహం అనేది ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధమని అభివర్ణించారు. అయితే సత్యం వైపు ఐక్యంగా నిలబడటం అంతకంటే గొప్ప ఆయుధమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ 'ఎక్స్‌'లో రాహుల్ పోస్ట్ పెట్టారు.

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