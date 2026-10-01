రాహుల్ అతిపెద్ద మోసగాడు: కాంగ్రెస్ విమర్శలపై బీజేపీ కౌంటర్
రాహుల్ గాంధీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన బీజేపీ- రాహుల్ అతిపెద్ద మోసగాడని మండిపాటు- రాహుల్ కేవలం కుటుంబ ప్రయోజనాలకు మాత్రమే రక్షకుడని విమర్శ
Published : October 1, 2026 at 2:35 PM IST
BJP Slams Rahul Gandhi : ఎన్నికల సంఘం, ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేసిన కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై బీజేపీ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడింది. రాహుల్ అతిపెద్ద మోసగాడని, అబద్ధాలు, తప్పుడు సమాచారంపై ఆధారపడే నకిలీ రాజకీయ నాయకుడని మండిపడింది. రాహుల్ గాంధీ లౌకికవాదానికి గానీ, రాజ్యాంగానికి గానీ రక్షకుడు కాదని కేవలం ఆయన తన కుటుంబ ప్రయోజనాలకు మాత్రమే రక్షకుడని బీజేపీ నేత రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ విమర్శించారు. ఫామ్-6లో మార్పులపై కాంగ్రెస్ చేసిన ఆరోపణలను ఆయన తిప్పికొట్టారు.
కట్టుకథలు, తప్పుడు సమాచారం సృష్టించడం రాహుల్కు అలవాటుగా మారిందని రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ వ్యాఖ్యానించారు. హిట్లర్ ప్రచారమంత్రి జోసెఫ్ గోబెల్స్ సిద్ధాంతాన్ని రాహుల్ నరనరాన జీర్ణించుకున్నారని ఎద్దేవాచేశారు. గతంలో ఈవీఎంలు హ్యాక్ అయ్యాయని, ప్రజాస్వామ్యం అపహరణకు గురవుతోందని రాహుల్ చేసిన ఆరోపణలు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచిన ఎన్నికలతోనే పదేపదే తప్పని తేలిపోయాయని చంద్రశేఖర్ గుర్తుచేశారు.