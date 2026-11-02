'ఫారెన్ ఫండ్స్తోనే మోదీ ప్రధాని అయ్యారు'- కాదంటే బహిరంగ చర్చకు రావాలని రాహుల్ సవాల్!
Rahul Gandhi Challenges PM Modi : ప్రతిపక్షాలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలకు కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ కౌంటర్ ఇచ్చారు. విదేశీ సాయంతోనే ప్రధాని అయ్యారని ఆరోపించారు.
Published : November 2, 2026 at 7:58 PM IST
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మధ్య మాటల యుద్దం మరోసారి తీవ్ర స్థాయికి చేరింది. ప్రతిపక్షాలపై ప్రధాని చేసిన విమర్శలకు రాహుల్ గాంధీ ఘాటుగా స్పందించారు. విదేశీ సాయంతోనే మోదీ ప్రధాని అయ్యారని, ఇప్పటికీ విదేశీ సాయంతోనే ప్రధాని పదవిలో కొనసాగుతున్నారని ఆరోపించారు. ఇంకా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా విదేశీయుల నియంత్రణలోనే ఉందని, వారి మద్దతు ఉందని అన్నారు. విదేశీ సోషల్ మీడియా కూడా మోదీకి పూర్తిగా మద్దతు అందిస్తోందని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ఈ మేరకు సోమవారం రోజు కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ ఆరోపణలపై ప్రధానితో తాను బహిరంగ చర్చకు కూడా సిద్ధమేనని సవాల్ విసిరారు. భారతదేశ ప్రజలకు మోదీ అబద్ధాలు చెప్పడం ఆపాలని స్పష్టం చేశారు.
"మిస్టర్ మోదీ, దేశ ప్రజలకు అబద్ధాలు చెప్పడం ఆపండి. విదేశీ సాయంతోనే మీరు ప్రధాని అయ్యారు. విదేశీ మద్దతుతోనే ఆ పదవిలో కొనసాగుతున్నారు. మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా విదేశీయుల నియంత్రణ, మద్దతుతోనే నడుస్తోంది. విదేశీ సోషల్ మీడియా కూడా మీకు మద్దతు ఇస్తోంది. దీనిపై బహిరంగ చర్చకు రావాలని నేను సవాల్ చేస్తున్నా. ఏ వేదికపై అయినా, ఏ సమయంలో అయినా. మీకు ధైర్యం ఉంటే రండి. ఎందుకంటే మీ గురించి నాకు తెలిసిన విషయాల గురించి మీలో భయం ఉంది. అందుకే మీరు నాతో చర్చకు వచ్చే సాహసం చేయరు."
- రాహుల్ గాంధీ, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత
అంతకుముందు మోదీ ఏమన్నారంటే?
గుజరాత్లోని నర్మదా జిల్లా ఏక్తా నగర్లో సర్దార్ వల్లభ్భాయ్ పటేల్ జయంతి సందర్భంగా నిర్వహించిన జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవంలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు. స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ వద్ద జరిగిన ఈ వేడుకల్లో ప్రతిపక్షాల తీరుపై ఆయన తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతిపక్షాల ప్రధాన బాధ్యత ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రశ్నించడం, వాటిని వ్యతిరేకించడం అని మోదీ పేర్కొన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ప్రతిపక్షం ప్రభుత్వ విధానాలను వ్యతిరేకించే స్థాయిని దాటి, దేశ అభివృద్ధి పనులకు అడ్డంకులు సృష్టించే శక్తిగా మారిందని ఆరోపించారు. దేశ పురోగతికి ఆటంకాలు కలిగిస్తున్నారని విమర్శించారు. ప్రతిపక్షం అడ్డంకులు సృష్టించడాన్నే తన రాజకీయ అజెండాగా మార్చుకుందని, రాజ్యాంగ గౌరవం, పవిత్రతను దెబ్బతీసే ప్రయత్నాలు చేస్తోందని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు.
ఇదే సమయంలో దేశాన్ని విభజించడానికి కొన్ని శక్తులు నిరంతరం కుట్రలు చేస్తున్నాయని ప్రధాని ఆరోపించారు. పదేళ్లకుపైగా నిరాశ, తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న ఈ శక్తులు ఇప్పుడు బహిరంగంగా బయటకు వస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. విదేశాల్లో రహస్యంగా ఎవరు ఎవరిని కలుస్తున్నారు? భారత్కు వ్యతిరేకంగా ఉన్న శక్తులు అసలు ఎవరికి మద్దతు ఇస్తున్నాయి? దేశ శత్రువుల భాషను ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? వంటి ప్రశ్నలను ఈ సందర్భంగా ప్రధాని లేవనెత్తారు. భారత ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని, సోషల్ మీడియాను ఆయుధంగా ఉపయోగించుకుంటూ పుకార్లు వ్యాప్తి చేస్తున్నారని ప్రధాని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ సవాళ్లను సమష్టిగా ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉందని, దేశ ప్రజలంతా కలిసి పనిచేయాలని ఉద్ఘాటించారు. మోదీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసిన నేపథ్యంలోనే రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. మోదీ విదేశీ సాయంతోనే ప్రధాని అయ్యారని, దీనిపై బహిరంగ చర్చకు రావాలని సవాల్ విసిరారు.
రాహుల్పై బీజేపీ చీఫ్ సంచలన ఆరోపణలు
ఇదే సమయంలో రాహుల్ గాంధీపై బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. భారత్లో అశాంతి, అస్థిరత సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న విదేశీ శక్తులకు రాహుల్ గాంధీ ఒక టూల్కిట్గా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. దేశంలో అరాచక పరిస్థితులకు కారణం అవుతున్న శక్తులకు ఆయన నాయకత్వం వహిస్తున్నారని ఆరోపించారు. కోల్కతాలో సోమవారం నిర్వహించిన బీజేపీ ర్యాలీలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇండియా కూటమి చేపట్టిన 'ఓట్ చోరీ' ప్రచారానికి వ్యతిరేకంగా బీజేపీ ఈ ర్యాలీ నిర్వహించింది. నేపాల్ సహా ఇతర పొరుగు దేశాల్లో అశాంతి సృష్టించేందుకు ప్రయత్నించిన శక్తులే భారత్ను దెబ్బతీయాలని చూస్తున్నాయని, ఆ శక్తులు ఇప్పుడు రాహుల్ను వాడుకుంటున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు.