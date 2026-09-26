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'ముందు ఐఏఎస్​గా సర్వీస్- ఆ తర్వాత అంపైర్​గా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఎలక్షన్స్'- సీఈసీపై రాహుల్ విమర్శలు

సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్‌పై రాహుల్ గాంధీ సంచలన ఆరోపణలు- మోదీ, షా కలిసి జ్ఞానేశ్ కుమార్‌‌ను  అంపైర్‌గా కూర్చోబెట్టారని విమర్శలు

CEC Gyanesh Kumar controversy
రాహుల్ గాంధీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2026 at 10:35 PM IST

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CEC Gyanesh Kumar Controversy : ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్‌పై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. సీఈసీ దేశంలో ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రభావితం చేసేలా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్‌కు పాల్పడుతున్నారంటూ ఆరోపణలు చేశారు. కేరళంకు చెందిన ఓ ప్రముఖ మలయాళ వార్తా ఛానెల్ ప్రసారం చేసిన కథనాన్ని ఉటంకిస్తూ ఎక్స్ వేదికగా రాహుల్ ఆ ఆరోపణలు చేశారు. కాంగ్రెస్ కేరళ యూనిట్ కూడా ఈ ఉదంతంపై తీవ్రంగా స్పందిస్తూ ఎన్నికల కమిషనర్‌ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి గతంలో రాజకీయ రిక్రూట్‌మెంట్‌లకు ఎలా పాల్పడతారని ప్రశ్నించింది.

"మొదట జ్ఞానేశ్ కుమార్ సర్వీస్‌లో ఉన్న ఐఏఎస్ అధికారి. బీజేపీ కోసం రిక్రూట్‌మెంట్‌ చేయడానికి ఉపయోగపడ్డారు. ఆ తర్వాత మోదీ, షా కలిసి ఆయన్ను అంపైర్‌గా కూర్చోబెట్టి, భారతదేశ ఎన్నికలను మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసే బాధ్యతను అప్పగించారు"
- కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ

రాహుల్ గాంధీ పంచుకున్న వీడియో ఇదే
తన రిటైర్మెంట్ సమయంలో జరిగిన ఓ విషయాన్ని కేరళ మాజీ చీఫ్ సెక్రటరీ జైజీ థామ్సన్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. రిటైర్మెంట్ సమయంలో అప్పట్లో ఐఏఎస్ అధికారిగా ఉన్న జ్ఞానేశ్ కుమార్ తనను కలిసి బీజేపీ తరఫున పోటీ చేస్తే మంత్రి కావొచ్చని చెప్పినట్లు థామ్సన్ పేర్కొన్నారు. 2016లో దిల్లీకి వెళ్తున్న విమానంలో ఈ సంభాషణ జరిగినట్లు థామ్సన్ తెలిపారు. ఈ ఇంటర్వ్యూను మలయాళ వార్తా ఛానెల్ ప్రసారం చేసింది.

'రిటైర్మెంట్ తర్వాత భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు ఏంటని జ్ఞానేశ్ కుమార్ నన్ను అడిగారు. నేను పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఒక కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తానని చెప్పాను' అని థామ్సన్ గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పుడు జ్ఞానేశ్ కుమార్ స్పందిస్తూ, 2019 ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థిగా ఎంపీగా పోటీ చేసి, గెలిచి మంత్రి కావడమే ఉత్తమమని సలహా ఇచ్చారని ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. అయితే, తానకు ఎన్నికలపై ఎలాంటి ఆసక్తి లేదని చెప్పినట్లు థామ్సన్ స్పష్టం చేశారు. ఆ సమయంలో జ్ఞానేశ్ కుమార్ సర్వీస్‌లో ఉన్నారని థామ్సన్ పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వోద్యోగంలో రాజకీయ జోక్యానికి కూడా ఒక హద్దు ఉంటుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

డ్యామేజ్ కంట్రోల్ ప్రయత్నంలో ఈసీ : కాంగ్రెస్
ఇదిలా ఉండగా, ఈసీ వ్యవహారంలో కాంగ్రెస్ స్పందించింది. ఎన్నికల సంఘంలో అంతర్గత విభేదాలు బయటపడటంతో ఈసీ 'డ్యామేజ్ కంట్రోల్' ధోరణిలో ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీ పేర్కొంది. ఓటర్ల జాబితా నుంచి కోట్లాది మంది పేర్లను తొలగించేందుకు కారణమైన 'స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్' ప్రక్రియను వెంటనే నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేసింది. ఈ వివాదానికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని, లేదంటే చట్టపరమైన ప్రాసిక్యూషన్‌ను ఎదుర్కోవాలని కాంగ్రెస్ స్పష్టం చేసింది.

మీడియాలో వచ్చిన కథనాలపై ఈసీ స్పందించిన విషయం తెలిసిందే. ఎస్‌ఐఆర్ ఆదేశాలు ముగ్గురు ఎన్నికల కమిషనర్ల ఆమోదంతోనే జరిగాయని, ఫారం-6 లో మార్పులను సుప్రీంకోర్టు కూడా సమర్థించిందని ఆ ప్రకటనలో ఈసీ పేర్కొంది. కమిషనర్లు సుఖ్‌బీర్ సింగ్ సంధు, వివేక్ జోషి క్యాబినెట్ కార్యదర్శికి రాసిన లేఖలు విధానపరమైన అంశాలపై కాదని, ఒక డిప్యూటేషన్ అధికారి పనితీరు గురించేనని చెప్పింది.

ఈసీ ప్రకటనపై కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరామ్ రమేశ్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. ఈసీ విడుదల చేసిన ప్రకటనపై అనుమానాలు ఉన్నాయన్నారు. గోవాలో తొలగించిన 97 మంది ఓటర్లలో 81 మందికి తిరిగి ఫారం-6 ద్వారా పునరుద్ధరించామని ఈసీ తన తప్పును కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తోందని ఆరోపించారు. లోపభూయిష్టమైన వ్యవస్థతో ఓటర్లను తొలగించి, పట్టుబడిన తర్వాత మళ్లీ చేర్చుతున్నామని చెప్పడం సిగ్గుచేటన్నారు. సుప్రీంకోర్టు మే 27 నాటి ఉత్తర్వులను అడ్డంపెట్టుకుని ఈసీ తన తప్పులను సమర్థించుకోవాలని చూస్తోందని జైరామ్ రమేశ్ మండిపడ్డారు. కర్ణాటక, తెలంగాణ, బిహార్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో ఓటు హక్కు కోల్పోయిన కోట్లాది మంది ప్రజలకు ఎవరు సమాధానం చెబుతారని ఆయన ప్రశ్నించారు. జెన్ జీ ఓటర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని, వారి తల్లిదండ్రుల వివరాలను తప్పనిసరి చేస్తూ ఫారం-6 లో చేసిన చట్టవిరుద్ధమైన మార్పులపై ఈసీ ప్రకటనలో ఎటువంటి సమాధానమూ లేదని విమర్శించారు.

ఈసీ ప్రకటనతో కాంగ్రెస్, రాహుల్ అబద్ధాలు బట్టబయలు : బీజేపీ
ఎస్‌ఐఆర్ ప్రక్రియపై కాంగ్రెస్ పార్టీ, రాహుల్ గాంధీ చేస్తున్న ఆరోపణలు పూర్తిగా అబద్ధమని బీజేపీ ఖండించింది. ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసిన ప్రకటనతో విపక్షాల అబద్ధాలు బట్టబయలయ్యాయని బీజేపీ సీనియర్ నేత, కేంద్ర మాజీ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ స్పష్టం చేశారు. శనివారం దిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, రాహుల్ గాంధీపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. 'రాహుల్ గాంధీ పచ్చి అబద్ధాలు ఆడుతూ, వ్యవస్థలపై పూట విష ప్రచారం చేయడం ఆయనకు అలవాటుగా మారింది. ఆయనొక నాన్-సీరియస్ రాజకీయ నాయకుడు' అని ప్రసాద్ ఎద్దేవా చేశారు.

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TAGGED:

JIJI THOMSON INTERVIEW
CONGRESS BJP COMMENTS WAR
RAHUL GANDHI ON CEC ISSUE
RAHUL ON MODI AND SHAH
CEC GYANESH KUMAR CONTROVERSY

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