కాంగ్రెస్ బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేస్తే మోదీ ప్రభుత్వం వాటిని అమ్మేస్తోంది : రాహుల్ గాంధీ
Rahul Gandhi on IDBI Bank Privatisation : కాంగ్రెస్ హయాంలో దేశ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కోసం బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేస్తే, ప్రస్తుత మోదీ ప్రభుత్వం వాటిని అమ్మేస్తోందని రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు.
Published : October 30, 2026 at 10:36 AM IST
Rahul Gandhi on PM Modi : ఐడీబీఐ (IDBI) బ్యాంక్లో మెజారిటీ వాటాను విక్రయించాలనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనపై లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో దేశ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కోసం బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేస్తే, ప్రస్తుత మోదీ ప్రభుత్వం వాటిని అమ్మేస్తోందని విమర్శించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన ఆయన, బ్యాంకు ఉద్యోగులకు తన మద్దతును ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకింగ్ విషయంలో కాంగ్రెస్- బీజేపీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వాల విధానానల వ్యత్యాసాలను వివరించారు.
"కాంగ్రెస్ హయాంలో దేశ పారిశ్రామిక రంగాన్ని నిర్మించేందుకు ఐడీబీఐని స్థాపించారు. మోదీ హయాంలో ముందుగా బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ చేపట్టి, ఆపై ధరను నిర్ణయించారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో బ్యాంకులను సృష్టించారు. కానీ మోదీ హయాంలో అవి అమ్ముడవుతున్నాయి. ఐడీబీఐ బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు నేను పూర్తి మద్దతుగా ఉంటాను."
---రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత