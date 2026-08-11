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ఝార్ఖండ్​ నిరసనలపై రాహుల్​ సమాధానం చెప్పాలి : పార్లమెంట్​లో బీజేపీ ఎంపీల నినాదాలు

ఝార్ఖండ్​లో విద్యార్థులపై జరిగిన లాఠీఛార్జ్​కు రాహుల్ గాంధీ​ మౌనం వహిస్తున్నారని వ్యాఖ్య- ఆయనకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ ప్రకార్డులు ప్రదర్శించిన బీజేపీ- రాహుల్​ విద్యార్థులను కలిశారన్న ప్రియాంక

BJP MPs Protest Against Opposition
పార్లమెంటు ప్రాంగణంలో విపక్షాలకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ ఎంపీల నిరసన (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 12:26 PM IST

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BJP MPs Protest Against Opposition : దిల్లీ నిరసనలు, ఝార్ఖండ్​ ఆందోళనకు సంబంధించి పార్లమెంట్​లో హై ఓల్టేజీ వాతావరణం నెలకొంది. దిల్లీ నిరసలనకు సంబంధించి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సభకు వచ్చి సమాధానం చెప్పాలని కాంగ్రెస్​ పట్టుపట్టగా, మరోవైపు, ఝార్ఖండ్​ జరుగుతున్న ఆందోళనలపై కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ జవాబు ఇవ్వాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తోంది. ఈ విషయంపై చర్చ జరిపేందుకు ఆయన భయపడుతున్నారని, అందుకే సభ కార్యకలాపాలకు పదే పదే అంతరాయం కలిగిస్తున్నారని ఆరోపించింది. ఈ మేరకు ఎన్​డీఏ ఎంపీలు ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ పార్లమెంట్​ ఆవరణలో నిరసన చేపట్టారు. రాహుల్​ గాంధీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ ప్రకార్డులు ప్రదర్శించారు.

ఝార్ఖండ్​లో విద్యార్థులపై జరిగిన లాఠీఛార్జ్​కు రాహుల్ గాంధీ​ మౌనం వహిస్తున్నారని, ఈ విషయంపై పార్లమెంట్​కు వచ్చి సమాధానం చెప్పాలని బీజేపీ ఎంపీ మనోజ్​ తివారి పేర్కొన్నారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సభకు వస్తారని, దిల్లీ నిరసనల గురించి మాట్లాడతారని అన్నారు. అయితే, ఝార్ఖండ్​లో విద్యార్థులపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యంపై రాహుల్​ సమాధానం చెప్పాలని, చర్చల నుంచి పారిపోవద్దని చెప్పారు. ఝార్ఖండ్​లో, ఝార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా (జేఎమ్‌ఎమ్)- కాంగ్రెస్ కూటమిగా ఉన్నాయి.

'ప్రభుత్వం హంగామా సృష్టిస్తోంది'
ఓ వైపు చర్చలకు ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చినప్పటికీ, విపక్షాలు మాత్రం పార్లమెంట్​లో హంగామా సృష్టిస్తున్నాయని కేంద్ర మంత్రి అనుప్రియా పటేల్​ వ్యాఖ్యానించారు. "చర్చలకు ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చినప్పటికీ, విపక్షాలు మాత్రం పార్లమెంట్​లో హంగామా సృష్టిస్తున్నాయని కేంద్ర మంత్రి అనుప్రియా పటేల్​ వ్యాఖ్యానించారు. పేపర్​లీక్​ సంబంధించి కేంద్ర కొత్త చట్టాలను తీసుకువచ్చింది. అమిత్​ షా ఆ విషయంపై మాట్లాడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ ప్రతిపక్షాల లక్ష్యం మాత్రం హంగామా సృష్టించడమే" అని అనుప్రియ పేర్కొన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, బీజేపీ ఎంపీల నిరసనల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్​ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ స్పందించారు. ఝార్ఖండ్​లో నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులను రాహుల్​ గాంధీ ఇప్పటికే కలిశారని ఆమె పేర్కొన్నారు. అయితే, అధికార పక్షం ఎంపీలు ఇలా పార్లమెంట్ బయట నిరసన తెలపడం తాను మొదటిసారి చూస్తున్నానని ఎద్దేవా చేశారు.

లోక్‌సభలో కొనసాగుతున్న వాయిదాల పర్వం
కాగా, లోక్‌సభలో వాయిదాల పర్వం కొనసాగుతూనే ఉంది. మంగళవారం ఉదయం సభ సమావేశం కాగానే విపక్ష సభ్యులు ఆందోళన కొనసాగించడంతో లోక్‌సభ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వాయిదాపడింది. స్పీకర్ ఓం బిర్లా పదే పదే విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ విపక్ష సభ్యులు నిరసన తెలుపుతూనే ఉన్నారు. జులై 20న దిల్లీలో విద్యార్థులపై జరిగిన లాఠీఛార్జ్‌ అంశంపై హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రకటన చేస్తారని చెప్పినప్పటికీ విపక్ష సభ్యులు శాంతించలేదు. అయోధ్య విరాళాల అంశంపైనా చర్చించాలని పట్టుబట్టారు. సభ సజావుగా జరిగితేనే కీలక బిల్లులపై సమగ్ర చర్చ జరుగుతుందని స్పీకర్‌ కోరినప్పటికీ, పరిస్థితిలో మార్పులేకపోవడంతో మధ్యాహ్నానికి వాయిదావేశారు.

ఝార్ఖండ్ బంద్​
మరోవైపు, ఝార్ఖండ్‌లో ఉద్యోగ నియామక పరీక్షల్లో అక్రమాలు జరిగాయంటూ ఆందోళన చేసిన విద్యార్థులపై పోలీసుల దౌర్జన్యానికి నిరసనగా మంగళవారం రాష్ట్ర బంద్‌కు విపక్షాలు పిలుపునిచ్చాయి. హేమంత్ సోరెన్ ప్రభుత్వం విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులపై కర్కశంగా వ్యవహరిస్తోందని బీజేపీ మండిపడింది. పేపర్ లీకేజీలు, ఉద్యోగాల కుంభకోణంపై విద్యార్థులు CBI విచారణ కోరితే లాఠీలతో కొ‌ట్టించడం దారుణమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. 9 రోజులుగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న విద్యార్థి నేత దేవేంద్ర మహతోను ఆస్పత్రికి తరలించే ముందు పోలీసులు తీవ్రంగా కొట్టారని, ఆయన ఛాతీ నొప్పితో బాధపడుతున్నారని సీజేపీ నేత దీప్కే ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దేవేంద్ర మహ్తో పోరాటానికి సీజేపీ పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని ప్రకటించారు. కాగా సోమవారం అసెంబ్లీ ముట్టడికి యత్నించిన వేలాదిమంది విద్యార్థులను అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు లాఠీఛార్జి చేశారు. జలఫిరంగులు, భాష్పవాయు గోళాలను ప్రయోగించారు. ఈ ఘటనలో పలువురు విద్యార్థులతో పాటు, రాళ్లదాడిలో 14 మంది పోలీసులకు కూడా గాయాలయ్యాయి.

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