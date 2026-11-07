ఈ20 పెట్రోల్ వివాదం- కేంద్రంపై రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నల వర్షం
Rahul Gandhi On PM Modi : పెట్రోల్లో 20 శాతానికి మించి ఇథనాల్ కలుపుతున్నారని రాహుల్ ఆరోపించారు. ఐఓసీఎల్, హెచ్పీసీఎల్ సంస్థలపై చర్యలు ఎప్పుడని ప్రశ్నించారు.
Published : November 7, 2026 at 11:35 AM IST
దేశంలో ఈ20 పెట్రోల్లో ఇథనాల్ మిశ్రమం అంశం రాజకీయ వివాదానికి దారితీసింది. పెట్రోల్లో నిర్దేశించిన 20 శాతం పరిమితికి మించి ఇథనాల్ కలుపుతున్న చమురు కంపెనీలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటుందని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించారు. కర్ణాటకలో నిర్వహించిన పరీక్షల్లో పలు పెట్రోల్ నమూనాల్లో ఇథనాల్ శాతం పరిమితిని మించినట్లు వెల్లడైందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు శనివారం ఎక్స్ వేదికగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు చేశారు.
ఈ20 కాస్త 420గా మారింది: రాహుల్
పెట్రోల్లో 20 శాతం ఇథనాల్ కలుపుతున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతున్నప్పటికీ, వాస్తవ పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా ఉందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఏడు జిల్లాల నుంచి పెట్రోల్ నమూనాలను సేకరించి గుర్తింపు పొందిన ప్రయోగశాలలో పరీక్షించిందని తెలిపారు. మొత్తం 14 నమూనాలను పరీక్షించగా, వాటిలో 11 నమూనాల్లో ఇథనాల్ శాతం 20 శాతానికి మించి ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (ఐఓసీఎల్) పెట్రోల్ నమూనాలో 31.2 శాతం, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ (హెచ్పీసీఎల్) నమూనాలో 30.5 శాతం ఇథనాల్ ఉన్నట్లు పరీక్షల్లో తేలిందని ఆయన వెల్లడించారు.
E20 बना 420 - जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी! मोदी सरकार कहती है - पेट्रोल में 20% एथेनॉल है। कर्नाटक सरकार ने 7 ज़िलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जाँच करवाई। नतीजा देखिए - 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल - IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5% - IOCL, HPCL, BPCL, Nayara, Shell - सरकारी हों या प्राइवेट - सब सीमा से ऊपर - और कंपनियों की अपनी लैब ने एथेनॉल की मात्रा रिपोर्ट में लिखी ही नहीं मतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं, टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है। नुकसान किसका? आपका। आपकी गाड़ी इतना एथेनॉल पचाने के लिए बनी ही नहीं - मतलब, घटता माइलेज, बार-बार मैकेनिक। शौक से ली गई गाड़ी की बर्बादी। और पंप पर लिखा तक नहीं कि टंकी में क्या डाला जा रहा है - चुनने का कोई विकल्प नहीं। मोदी जी, बताइए - देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना एथेनॉल है? 20% से ज़्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी? और डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है। ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे - आपकी नीतियों से असल में फ़ायदा किसे हो रहा है?— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 7, 2026
ఐఓసీఎల్, హెచ్పీసీఎల్తో పాటు భారత్ పెట్రోలియం (బీపీసీఎల్), నయారా, షెల్ వంటి సంస్థలు కూడా నిర్దేశిత పరిమితిని మించి ఇథనాల్ కలుపుతున్నాయని ఆరోపించారు. ఆయా కంపెనీల సొంత ప్రయోగశాలలు సైతం ఇథనాల్ శాతానికి సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించలేదని విమర్శించారు. ఈ20 కాస్త 420గా మారిందని వ్యాఖ్యానిస్తూ, ప్రజల వాహనాల నుంచి పెట్రోల్ పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేసి, అధికంగా ఇథనాల్ కలిపిన ఇంధనాన్ని అందిస్తున్నారని ఆరోపించారు.
వాహనాలపై ప్రభావం ఉంటుందా?
పెట్రోల్లో అధికంగా ఇథనాల్ కలపడం వల్ల వాహనదారులు నష్టపోతున్నారని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. ఖరీదైన పెట్రోల్ కొనుగోలు చేస్తున్న ప్రజలకు ఇంధనంలో ఎంత ఇథనాల్ కలిసిందనే విషయం తెలియడం లేదన్నారు. అధిక ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని తట్టుకునే సామర్థ్యం లేని వాహనాల్లో ఇలాంటి ఇంధనాన్ని ఉపయోగిస్తే సమస్యలు ఎదురవుతాయని వ్యాఖ్యానించారు. దీని వల్ల వాహనాల మైలేజీ తగ్గడంతో పాటు తరచూ మరమ్మతుల కోసం మెకానిక్ల వద్దకు వెళ్లాల్సి వస్తుందని అన్నారు. ఎంతో ఖర్చు పెట్టి కొనుగోలు చేసిన కార్లు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని ఆరోపించారు. పెట్రోల్ బంకుల్లో ఇంధనంలో ఎంత శాతం ఇథనాల్ ఉందో తెలిపే సూచికలు కూడా అందుబాటులో లేవని విమర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని ఉద్దేశించి రాహుల్ పలు ప్రశ్నలు సంధించారు.
మోదీ, మాకు చెప్పండి. దేశపు ట్యాంకులో ఏమి పోస్తున్నారు? పెట్రోల్లో అసలు ఎంత ఇథనాల్ ఉంది? 20 శాతం కంటే ఎక్కువగా కలుపుతున్న కంపెనీలపై ఎప్పుడు చర్య తీసుకుంటారు? మనం చర్చించాలనే సవాలు ఇంకా మిగిలే ఉంది. ఆ చర్చల్లో మేము ఈ విషయాన్ని కూడా జోడిస్తాం. మీ విధానాల వల్ల నిజంగా ఎవరు ప్రయోజనం పొందుతున్నారు?
- రాహుల్ గాంధీ, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత
చమురు కంపెనీల వాదన మరోలా
మరోవైపు, కర్ణాటక ప్రభుత్వ ఆరోపణలను మూడు ప్రభుత్వ రంగ చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ఖండించాయి. రాష్ట్ర ఆహార, పౌర సరఫరాలు, వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, న్యాయ కొలమానాల శాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటనను తాము గమనించినట్లు ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ శుక్రవారం వెల్లడించాయి. రాష్ట్రంలోని కొన్ని పెట్రోల్ బంకుల్లో విక్రయిస్తున్న ఇంధనంలో 26 నుంచి 31 శాతం వరకు ఇథనాల్ ఉన్నట్లు కర్ణాటక శాఖ పేర్కొంది. అయితే, చట్టబద్ధమైన, సాంకేతిక ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నిర్వహించిన పరీక్షల ఫలితాలు ఈ ఆరోపణలకు మద్దతు ఇవ్వడం లేదని చమురు కంపెనీలు తెలిపాయి. దేశవ్యాప్తంగా, కర్ణాటకలోనూ తాము సరఫరా చేస్తున్న ఈ20 పెట్రోల్, ఇథనాల్ మిశ్రమ మోటార్ గ్యాసోలిన్కు సంబంధించి బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (బీఐఎస్) నిర్దేశించిన ఐఎస్ 17021 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉందని స్పష్టం చేశాయి.
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