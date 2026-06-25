యువతకు క్షమాపణ చెప్పి వెంటనే రాజీనామా చేయండి: ధర్మేంద్ర ప్రధాన్పై రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు
కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుపై రాహుల్ గాంధీ మండిపాటు- ప్రభుత్వం సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిందిపోయి బదులుగా విమర్శిస్తోందని ఆరోపణ- విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం తాను ఎప్పటికీ గళం విప్పుతూనే ఉంటానన్న ప్రతిపక్షనేత
Published : June 25, 2026 at 6:33 PM IST
Rahul Demands Dharmendra To Resign : ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలు, విద్యార్థుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్పై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న విద్యార్థులను అవమానించేలా వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపిస్తూ, దేశ యువతకు వెంటనే క్షమాపణ చెప్పి, తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. గురువారం సోషల్ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్'లో చేసిన పోస్టులో కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుపై రాహుల్ గాంధీ మండిపడ్డారు.
దేశంలో తమ హక్కులు, నిష్పక్షపాత పరీక్షలు, సురక్షితమైన భవిష్యత్తు కోసం గళం విప్పుతున్న విద్యార్థులను కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా చేసుకుంటోందని రాహుల్ ఆరోపించారు. అధికార అహంకారంతో వ్యవహరిస్తున్న ప్రభుత్వం విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించే బదులు వారినే విమర్శిస్తోందని అన్నారు. తమ గళం విప్పిన విద్యార్థులను విద్యాశాఖ మంత్రి "ఉగ్రవాదులు"గా ముద్ర వేసే స్థాయికి వెళ్లడం బాధాకరమని వ్యాఖ్యానించారు.
सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुँच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री “आतंकवादी” कह रहे हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 25, 2026
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ప్రమాదంలోకోట్లాది మంది యువత భవిష్యత్తు
దేశవ్యాప్తంగా పదేపదే ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలు జరుగుతున్నాయని, విద్యా వ్యవస్థలోని లోపాల కారణంగా కోట్లాది మంది యువత భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడిందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. "ఎవరి వైఫల్యాల వల్ల ఇన్ని పేపర్ లీక్లు జరిగాయో, ఎవరి హయాంలో 20 మంది విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోయారో, లక్షలాది మంది యువత భవిష్యత్తు అంధకారంలోకి వెళ్లిందో ఆలోచించండి. అలాంటి వారే ఇప్పుడు బాధిత విద్యార్థులను, వారి తరఫున మాట్లాడుతున్న వారిని 'ఉగ్రవాదులు' అని ముద్ర వేస్తున్నారు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
'ప్రశ్నించిన వారు దేశద్రోహులు'
అలాగే ఇదేమీ మొదటి సారి కాదని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. రైతుల ఉద్యమ సమయంలో వారిని "ఆందోళన్ జీవులు", "పరాన్నజీవులు"గా పిలిచారని చెప్పారు. అంతే కాకుండా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన వారిని "దేశద్రోహులు"గా చిత్రీకరించారని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు యువతను కూడా అదే విధంగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని విమర్శించారు. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే వారిపై ముద్రలు వేయడమే బీజేపీ ప్రభుత్వానికి అలవాటేనని ఆరోపించారు. అలాగే విద్యా వ్యవస్థ ప్రస్తుతం దోపిడీ దందాగా మారిందని ఆయన ఆరోపించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం తాను ఎప్పటికీ గళం విప్పుతూనే ఉంటానని తెలిపారు.
"ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ దేశంలోని కోట్లాది మంది యువతకు వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. విద్యా వ్యవస్థలో జరిగిన వైఫల్యాలకు బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేయాలి. నన్ను ఎంత విమర్శించినా నేను పట్టించుకోను. కానీ ప్రతి విద్యార్థికి అందుబాటు ధరలో నాణ్యమైన విద్య, నిష్పక్షపాత పరీక్షలు అందే వరకు నా పోరాటం కొనసాగుతుంది"
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత
స్పందించిన సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు
ఇదిలా ఉండగా, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే కూడా తీవ్రంగా స్పందించారు. విద్యార్థుల ఆందోళనలకు సంబంధించి ప్రధాన్ చేసిన వ్యాఖ్యల వీడియోను 'ఎక్స్' వేదికగా పంచుకున్న ఆయన, విద్యార్థుల సమస్యలను ప్రస్తావిస్తున్న వారిపై ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయడం బాధ్యతాయుతమైన వైఖరి కాదని విమర్శించారు.
"బలవన్మరణాలకు పాల్పడిన విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలాంటి సమయంలో సీజేపీని 'ఉగ్రవాదుల బి-టీమ్'గా అభివర్ణిస్తున్నారు. విద్యార్థుల ఆందోళనలకు మద్దతు ఇస్తున్న వారిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం సరికాదు. విద్యార్థుల సమస్యలను వినాల్సిన విద్యాశాఖ మంత్రి, వారిపై విమర్శలు చేయడం బాధాకరం."
- అభిజీత్ దీప్కే, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు
కాగా, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో, తన రాజీనామాను కోరుతూ జంతర్ మంతర్ వద్ద జరుగుతున్న నిరసనలను "విద్రోహ శక్తుల బి-టీమ్"గా అభివర్ణించిన తర్వాత ఈ వివాదం మొదలైంది. "ప్రజాస్వామ్యంలో తిరస్కరించిన వారు మారువేషంలో వచ్చి ఇప్పుడు వ్యవస్థపై పగబట్టారు. దేశాన్ని విభజించాలనుకునే వారి కోసం వీరు నినాదాలు చేస్తున్నారు" అని ధర్మేంద్ర అన్నారు.
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