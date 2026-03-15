రాహుల్ గాంధీ భారత్ను, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కించపరుస్తున్నారు: అమిత్షా
ఏఐ సదస్సు వద్ద చొక్కా లేకుండా కాంగ్రెస్ చేపట్టిన నిరసనపై అమిత్షా ఫైర్
Published : March 15, 2026 at 2:21 PM IST
Amit Shah Slams Rahul Gandhi : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ భారతదేశాన్ని, దాని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కించపరిచేలా వ్యవహరిస్తున్నారని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా ఆరోపించారు. ఇటీవలే దిల్లీలో జరిగిన ఏఐ ఇంపాక్ట్ సదస్సు వద్ద కాంగ్రెస్ యువజన విభాగం నేతలు చొక్కాలు లేకుండా నిరసనకు దిగిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తుచేశారు. అది వ్యక్తిగత రాజకీయాలు చేసుకునే ప్రదేశం కాదని హితవు పలికారు. విపక్షాలకు నిరసన తెలిపే హక్కు తప్పకుండా ఉంటుందని, కానీ ఏఐ సదస్సులాంటి చోట నిరసన తెలపడం సరికాదన్నారు. బీజేపీ, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీలను వ్యతిరేకించే క్రమంలో, చివరకు భారతదేశాన్ని కూడా వ్యతిరేకించడాన్ని రాహుల్ గాంధీ మొదలుపెట్టారని అమిత్షా విమర్శించారు. ఆదివారం అసోంలోని గువహటిలో జరిగిన బహిరంగ సభ వేదికగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | Guwahati | Union Home Minister Amit Shah says, " sometimes he (rahul gandhi) sits at the door of parliament and eats tea and pakoras. does he not realise what an appropriate venue for having breakfast is? the parliament is the highest institution of our democracy. even… pic.twitter.com/416TvjSvD0— ANI (@ANI) March 15, 2026