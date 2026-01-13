‘జననాయగన్’ సినిమాను అడ్డుకోవడం అంటే తమిళ సంస్కృతిపై దాడి చేసినట్టే: రాహుల్ గాంధీ
'జననాయగన్' సర్టిఫికెట్ రగడ- కేంద్రం కావాలనే అడ్డుకుంటోందన్న రాహుల్- తమిళుల గొంతు నొక్కలేరని హెచ్చరిక- హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీంకు వెళ్లిన నిర్మాతలు
Published : January 13, 2026 at 3:59 PM IST
Rahul Gandhi on Jana Nayagan Film : తమిళ అగ్రనటుడు, టీవీకే అధినేత విజయ్ చివరి సినిమాగా తెరకెక్కిన ‘జననాయగన్’ విడుదల ఆగిపోవడంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ స్పందించారు. 'జననాయగన్' సినిమాకు సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం అడ్డుకుంటోందన్నారు. ఈ మేరకు విజయ్ సినిమాకు ఆయన మద్దతు ప్రకటించారు. ‘జననాయగన్’ను అడ్డుకోవడం అంటే తమిళ సంస్కృతి మీదే దాడి చేయడమే అని స్పష్టం చేశారు. మంగళవారం విషయంపై కేంద్ర ప్రభుత్వంపై, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై ఎక్స్ వేదికగా విమర్శలు గుప్పించారు. తమిళుల గొంతును ఎవరూ నొక్కలేరని హెచ్చరించారు.
The I&B Ministry’s attempt to block ‘Jana Nayagan’ is an attack on Tamil culture.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 13, 2026
Mr Modi, you will never succeed in suppressing the voice of the Tamil people.
"కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ తీరు సరిగా లేదు. 'జననాయగన్' సినిమాను అడ్డుకోవడానికి వారు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇది కచ్చితంగా తమిళ సంస్కృతిపై దాడి. మిస్టర్ మోదీ, మీరు తమిళ ప్రజల గొంతును అణచివేయలేరు. మీ ప్రయత్నాలు ఎప్పటికీ ఫలించవు"
- రాహుల్ గాంధీ, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత
అసలు వివాదం ఏంటి?
విజయ్ హీరోగా నటించిన 'జననాయగన్' చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది. అయితే సెన్సార్ బోర్డు దగ్గర దీనికి బ్రేకులు పడ్డాయి. ఈ సినిమాలో కొన్ని దృశ్యాలు మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని సీబీఎఫ్సీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. దీంతో సినిమాకు సర్టిఫికెట్ జారీ ప్రక్రియను నిలిపివేసింది. ఇది విజయ్ అభిమానుల్లో, చిత్ర యూనిట్లో ఆందోళన రేకెత్తించింది.
కోర్టుల చుట్టూ సినిమా రీల్
సెన్సార్ బోర్డు నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ చిత్ర నిర్మాతలు న్యాయపోరాటానికి దిగారు. ఈ వ్యవహారం మలుపుల మీద మలుపులు తిరుగుతోంది. మొదట నిర్మాతలు మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అక్కడ సింగిల్ జడ్జి బెంచ్ విచారణ జరిపింది. సినిమాకు అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చింది. వెంటనే 'యూ/ఏ 16+' సర్టిఫికెట్ జారీ చేయాలని సెన్సార్ బోర్డును ఆదేశించింది. అయితే, ఈ తీర్పుపై మద్రాస్ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ (ద్విసభ్య ధర్మాసనం) స్టే విధించింది. జనవరి 9, 2026న వెలువడిన ఈ ఉత్తర్వులతో సినిమా సర్టిఫికెట్ ప్రక్రియ మళ్లీ ఆగిపోయింది. సింగిల్ బెంచ్ ఇచ్చిన ఆదేశాలను పక్కనపెట్టింది.
సుప్రీం మెట్లెక్కిన నిర్మాతలు
హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ తీర్పుతో షాక్ తిన్న 'జననాయగన్' నిర్మాతలు ఇప్పుడు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. వారు సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. మద్రాస్ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ జనవరి 9న ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులపై స్టే విధించాలని కోరారు. అవతలి పక్షం వాదనలు వినకుండానే తక్షణమే స్టే ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్ ఇచ్చిన తీర్పును అమలు చేసేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరారు. "మా సినిమా విడుదలకు అడ్డంకులు తొలగించండి. హైకోర్టు ఉత్తర్వుల అమలును నిలిపివేయండి" అని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు.
రాజకీయ రంగు
ఇప్పుడు ఈ వివాదంలోకి రాహుల్ గాంధీ ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో ఇది పూర్తిగా రాజకీయ మలుపు తీసుకుంది. విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక చేస్తున్న సినిమా కావడంతో కేంద్రం ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఇబ్బంది పెడుతోందని విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. తమిళనాడులో విజయ్ ఫాలోయింగ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాహుల్ గాంధీ మద్దతు పలికినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. తమిళ సెంటిమెంట్ను రెచ్చగొట్టి కేంద్రంపై దాడి చేయడానికి కాంగ్రెస్ దీనిని ఒక అస్త్రంగా వాడుకుంటోందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. మొత్తానికి 'జననాయగన్' సినిమా థియేటర్ల కంటే ముందే కోర్టుల్లో, రాజకీయాల్లో పెద్ద యుద్ధమే చేస్తోంది. సుప్రీంకోర్టు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో, సినిమా ఎప్పుడు విడుదల అవుతుందోనన్న ఉత్కంఠ సర్వత్రా నెలకొంది.
