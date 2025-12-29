ETV Bharat / bharat

బీజేపీ 'విద్వేషం' వల్లే ఆ విద్యార్థి బలి- మనం డెడ్ సోసైటీలా మారకూడదు: రాహుల్ గాంధీ

త్రిపుర విద్యార్థి ఏంజెల్ చక్మా హత్య - కేంద్రంపై విరుచుకుపడ్డ రాహుల్ గాంధీ - విషపూరిత కంటెంట్ వల్లే ఈ ఘోరాలు - ఈశాన్య భారతీయులకు అండగా ఉంటామని హామీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 29, 2025 at 5:33 PM IST

Rahul Slams BJP: దేహ్రాదూన్​లో త్రిపుర విద్యార్థి ఏంజెల్ చక్మా హత్యపై లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఇది ముమ్మాటికీ జాతి వివక్షతో కూడిన విద్వేషపూరిత నేరమేనని ఆయన మండిపడ్డారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం సమాజంలో విద్వేషాన్ని సాధారణీకరిస్తోందని, అందుకే ఇలాంటి దారుణాలు జరుగుతున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మన కళ్ల ముందే తోటి భారతీయులపై దాడులు జరుగుతుంటే, మనం ఏమీ పట్టనట్లుగా "డెడ్ సోసైటీ"లా చూస్తూ ఉండిపోకూడదని దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం నాడు రాహుల్ గాంధీ ఈ ఘటనపై ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.

అసలేం జరిగిందంటే?
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు, ఉత్తరాఖండ్‌లోని దేహ్రాదూన్‌లో డిసెంబర్ 9న ఈ దారుణం జరిగింది. త్రిపుర రాష్ట్రానికి చెందిన ఏంజెల్ చక్మా, అతని సోదరుడు మైఖేల్ చక్మా దేహ్రాదూన్‌లో ఉంటూ చదువుకుంటున్నారు. వారు ప్రేమ్‌నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నందా చౌకి సమీపంలో నివసిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 9వ తేదీ సాయంత్రం వారు పని నిమిత్తం సెలక్వి ప్రాంతానికి వెళ్లారు. అక్కడ కొంతమంది స్థానిక యువకులతో వారికి వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ గొడవలో దుండగులు రెచ్చిపోయారు. కత్తులు, రాళ్లతో వారిపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో ఏంజెల్ చక్మా, మైఖేల్ చక్మా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే చికిత్స పొందుతూ ఏంజెల్ చక్మా రెండు రోజుల క్రితం మరణించారు.

రాహుల్ గాంధీ ఫైర్
ఈ ఘటన గురించి తెలిసిన వెంటనే రాహుల్ గాంధీ 'ఎక్స్' వేదికగా తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ తీరును ఎండగట్టారు. "ఏంజెల్ చక్మా, అతని సోదరుడు మైఖేల్‌పై జరిగిన దాడి విద్వేష నేరం. విద్వేషం అనేది రాత్రికి రాత్రే పుట్టుకురాదు. గత కొన్నేళ్లుగా విషపూరితమైన కంటెంట్ ద్వారా, బాధ్యతారహితమైన కథనాల ద్వారా యువత మెదళ్లలో విషం నింపుతున్నారు. అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ నాయకత్వం ఈ విద్వేషాన్ని సాధారణీకరించేసింది. అందుకే అమాయకులు బలవుతున్నారు" అని రాహుల్ ధ్వజమెత్తారు.

గౌరవం, ఐక్యతే మన పునాది
భారతదేశం విలువల గురించి రాహుల్ గుర్తు చేశారు. "భారతదేశం గౌరవం, ఐక్యత అనే పునాదులపై నిర్మితమైంది. భయం, దూషణలపై కాదు. ఇది ప్రేమ, వైవిధ్యం కలిగిన దేశం. మన తోటి భారతీయులపై దాడులు జరుగుతుంటే చూస్తూ ఊరుకునే 'డెడ్ సోసైటీ'లా మనం మారకూడదు. మన దేశం ఎటువైపు వెళ్తోందో మనం ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఈ పోకడలను మనం కచ్చితంగా ఎదుర్కోవాలి" అని ఆయన హెచ్చరించారు.

ఈశాన్య ప్రజలకు భరోసా
ఈ కష్ట సమయంలో చక్మా కుటుంబానికి కాంగ్రెస్ అండగా ఉంటుందని రాహుల్ తెలిపారు. "నా ఆలోచనలు చక్మా కుటుంబంతో, త్రిపుర ప్రజలతో ఉన్నాయి. ఈశాన్య రాష్ట్రాల ప్రజలారా, మీరు మా తోటి భారతీయ సోదరసోదరీమణులు. మిమ్మల్ని చూసి మేము గర్వపడుతున్నాం. మీకు అండగా ఉంటాం" అని భరోసా ఇచ్చారు.

నేపాల్‌కు పారిపోయిన నిందితుడు?
మరోవైపు ఈ కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. ఇప్పటివరకు ఐదుగురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. వీరిలో ఇద్దరు మైనర్లు కావడంతో వారిని జువైనల్ హోమ్‌కు (బాల నేరస్థుల గృహం) తరలించారు. పరారీలో ఉన్న మరో ప్రధాన నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. అతడి ఆచూకీ తెలిపిన వారికి రూ.25,000 రివార్డు ప్రకటించారు. నిందితుడు నేపాల్ పారిపోయాడన్న అనుమానంతో, అక్కడికి ఒక ప్రత్యేక పోలీసు బృందాన్ని పంపించినట్లు ఉత్తరాఖండ్ సీఎం కార్యాలయం తెలిపింది. మొదట హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, బాధితుడి మరణంతో దాన్ని హత్య కేసుగా మార్చారు. దేహ్రాదూన్‌ ఎస్పీ ప్రమోద్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, చిన్న గొడవ కత్తి దాడికి దారితీసిందని, నిందితులను వదిలే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు.

