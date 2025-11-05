ETV Bharat / bharat

హరియాణాలో 25 లక్షల ఓట్లు చోరీ- లేదంటే మేమే గెలిచే వాళ్లం : రాహుల్ గాంధీ

ఓట్​ చోరీపై రాహుల్‌ గాంధీ మీడియా సమావేశం- హైడ్రోజన్​ బాంబు అంటు చెబుతున్న హెచ్​ పైల్స్​ను బయటపెట్టిన రాహుల్

Rahul Gandhi On EC
Congress MP Rahul Gandhi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 5, 2025 at 1:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Gandhi On EC : ఓట్ల చోరీ అంశంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఓట్ల చోరీ జరగకుంటే, 2024 హరియాణా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ గెలిచి ఉండేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. హరియాణాలో 25 లక్షల ఓట్ల చోరీ జరగగా, 12.5 శాతం ఓట్లు నకిలీవని వెల్లడించారు. ఆ ఎన్నికల్లో నకిలీ, డూప్లికేట్, బల్క్ ఓటింగ్ జరగబట్టే బీజేపీ గెలిచిందని ఆరోపించారు. ఈ సమాచారంతో కూడిన డాక్యుమెంట్లను 'హెచ్ ఫైల్స్' గా రాహుల్ అభివర్ణించారు. బీజేపీ ఓట్ల చోరీకి ఎన్నికల సంఘం సహకరిస్తోంది అనేందుకు హెచ్ ఫైల్స్ రుజువులుగా నిలుస్తాయన్నారు. ఈ అంశాన్ని సీరియస్‌గా తీసుకోవాలని దేశంలోని జెన్-జీకి ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఎందుకంటే ఓట్లచోరీ ద్వారా జెన్-జీ నుంచి భవిష్యత్తును లాక్కుంటున్నారని ధ్వజమెత్తారు. బుధవారం న్యూదిల్లీలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

TAGGED:

RAHUL GANDHI ON BJP
RAHUL GANDHI ON HARYANA POLLS
RAHUL GANDHI ON VOTE CHORI
RAHUL GANDHI ON H FILES
RAHUL GANDHI ON EC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నలుగురిలో నచ్చినట్లు చేస్తారా? - కనీస 'ఇంగితజ్ఞానం' లేకపోతే ఎలా?

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

సీనియర్ హీరోకు మరాఠీ నటితో అఫైర్? 'రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంటేనే' భార్య షాకింగ్ కామెంట్స్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.