హరియాణాలో 25 లక్షల ఓట్లు చోరీ- లేదంటే మేమే గెలిచే వాళ్లం : రాహుల్ గాంధీ
ఓట్ చోరీపై రాహుల్ గాంధీ మీడియా సమావేశం- హైడ్రోజన్ బాంబు అంటు చెబుతున్న హెచ్ పైల్స్ను బయటపెట్టిన రాహుల్
Published : November 5, 2025 at 1:18 PM IST
Rahul Gandhi On EC : ఓట్ల చోరీ అంశంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఓట్ల చోరీ జరగకుంటే, 2024 హరియాణా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ గెలిచి ఉండేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. హరియాణాలో 25 లక్షల ఓట్ల చోరీ జరగగా, 12.5 శాతం ఓట్లు నకిలీవని వెల్లడించారు. ఆ ఎన్నికల్లో నకిలీ, డూప్లికేట్, బల్క్ ఓటింగ్ జరగబట్టే బీజేపీ గెలిచిందని ఆరోపించారు. ఈ సమాచారంతో కూడిన డాక్యుమెంట్లను 'హెచ్ ఫైల్స్' గా రాహుల్ అభివర్ణించారు. బీజేపీ ఓట్ల చోరీకి ఎన్నికల సంఘం సహకరిస్తోంది అనేందుకు హెచ్ ఫైల్స్ రుజువులుగా నిలుస్తాయన్నారు. ఈ అంశాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలని దేశంలోని జెన్-జీకి ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఎందుకంటే ఓట్లచోరీ ద్వారా జెన్-జీ నుంచి భవిష్యత్తును లాక్కుంటున్నారని ధ్వజమెత్తారు. బుధవారం న్యూదిల్లీలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " all (exit) polls pointed to a congress victory (in haryana)...the other things that was surprising to us that for the first time in haryana's electoral history ever, postal votes were different than the actual voting...this had… pic.twitter.com/oUCMLzqxkL— ANI (@ANI) November 5, 2025