RSSపై రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు- 'రాష్ట్రీయ సరెండర్ సంఘ్' అంటూ కామెంట్స్​

సీనియర్ ఆర్ఎస్ఎస్ నేత రామ్​ మాధవ్​ చేసిన వ్యాఖ్యలు- ఆ సంస్థ అసలు స్వరూపం బయటపడిందని రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు

Congress leader Rahul Gandhi
Congress leader Rahul Gandhi (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 25, 2026 at 4:05 PM IST

Rahul Gandhi Alleges On Rss : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ ఆర్ఎస్ఎస్‌పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ఆర్​ఎస్​ఎస్​ను 'రాష్ట్రీయ సరెండర్ సంఘ్'గా అభివర్ణించారు. అమెరికాలో ఆర్ఎస్ఎస్ సీనియర్ లీడర్ రామ్ మాధవ్​ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆ సంస్థ అసలు స్వరూపాన్ని బయటపెట్టాయని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్ చేశారు.

ఇటీవల వాషింగ్టన్ డీసీలో హడ్సన్ ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన 'న్యూ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్'లో భారత్-అమెరికా సంబంధాల భవిష్యత్తుపై చర్చ జరిగింది. ఈ చర్చలో రామ్ మాధవ్ పాల్గొని మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కొన్ని కీలక కామెంట్స్ చేశారు. భారత్ తన ప్రయోజనాలను పక్కన పెట్టి మరీ అమెరికాకు సహకరిస్తోందని చెప్పుకొచ్చారు.

అమెరికాతో స్నేహం కోసం భారత్ కొన్ని త్యాగాలు చేసిందని, తమ దేశంలోని విపక్షాల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు ఎదురైనప్పటికీ, ఇరాన్ నుంచి చమురు కొనడం ఆపేసినట్లు వెల్లడించారు. అలాగే రష్యా నుంచి కూడా చమురు దిగుమతులను నిలిపివేయడానికి అంగీకరించామన్నారు. అమెరికా విధించిన 50 శాతం టారిఫ్‌లను స్వీకరించాల్సి వచ్చిందని, ఇంత చేస్తున్నా అమెరికాకు భారత్ సహకారం అందించడం లేదని ఎలా అంటారు? అని ఓ ప్రశ్నకు సమాధానంగా రామ్​ మాధవ్ సమాధానం ఇచ్చారు.

రామ్ మాధవ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. విపక్షాలు ఎదురుదాడికి దిగాయి. ఈ క్రమంలో ఈ వీడియోపై రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్ వేదికగా తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. ఆర్ఎస్ఎస్ అంటే 'రాష్ట్రీయ సరెండర్ సంఘ్' అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. ఆ సంఘం ద్వంద్వ నీతితో వ్యవహరిస్తోందన్నారు. నాగపూర్‌లో కూర్చొని జాతీయవాదం గురించి మాట్లాడతారని, అమెరికాలో ఆ దేశానికి విధేయతగా ఉంటారంటూ దుయ్యబట్టారు. రామ్ మాధవ్ సంఘ్ అసలు స్వభావాన్ని బయటపెట్టరాని రాహుల్ విమర్శించారు.

రామ్​ మాధవ్​ చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశీయంగా రాజకీయ దుమారం రేపాయి. దీనిపై రామ్ మాధవ్ స్పందించారు. తాను చెప్పిన విషయాలు తప్పు అని, రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు ఆపడానికి భారత్ ఎప్పుడూ ఒప్పుకోలేదన్నారు. 50 శాతం టారిఫ్‌లపై భారత్ గట్టిగానే నిరసన తెలిపిందని గుర్తు చేశారు. చర్చలో భాగంగా సమాధానం చెప్పే క్రమంలో ఈ తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చానని, దీనికి క్షమాపణ కోరుతున్నట్లు ట్విట్ చేశారు.

చమురు నిల్వలపై క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం
మరోవైపు, ఇంధన భద్రత అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇదివరకే స్పష్టతనిచ్చింది. దేశంలో క్రూడ్ ఆయిల్, ఎల్పీజీ నిల్వలు సరిపడా ఉన్నాయని, సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని పేర్కొంది. భారత్ 2022 నుంచి రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు పెంచిందని వర్గాలు తెలిపాయి. ఆ సంవత్సరం మొత్తం దిగుమతుల్లో రష్యా వాటా 0.2 శాతం మాత్రమే ఉండగా, ఇటీవల అది 20 శాతానికి పెరిగిందని పేర్కొన్నాయి. అలాగే దేశానికి అవసరమైన క్రూడ్ ఆయిల్‌లో సుమారు 40 శాతం హర్మూజ్​ ద్వారానే వస్తోందని పేర్కొన్నాయి. మిగిలిన 60 శాతం ఇతర ప్రాంతాల నుంచి సరఫరా అవుతోందని తెలిపాయి.

