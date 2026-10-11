'భయపడొద్దు! అక్టోబర్ 12న సుప్రీంకు ర్యాలీగా వెళ్దాం- దేశమంతా కదిలిరండి'- రాహుల్ గాంధీ పిలుపు
అక్టోబర్ 12న యువత, ప్రతిపక్షాలు, పౌర సంఘాలతో కలిసి సుప్రీం కోర్టుకు మార్చ్ నిర్వహిస్తామని రాహుల్ గాంధీ ప్రకటించారు. పెద్ద ఎ్తతున తరలిరావాలని ఆయన ఎక్స్లో పిలుపునిచ్చారు.
Published : October 11, 2026 at 10:19 PM IST
Rahul Gandhi Supreme Court March : ఓట్ల చోరీ ఆరోపణలు, ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో (SIR) అవకతవకల ఆరోపణల నేపథ్యంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామాకు డిమాండ్లు ఊపందుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఒకవైపు దిల్లీలో పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మరో నిరసన కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చారు. అక్టోబర్ 12న (సోమవారం) యువత, ప్రతిపక్ష పార్టీలు, పౌర సమాజ సంఘాలతో కలిసి సుప్రీం కోర్టు వరకు మార్చ్ నిర్వహిస్తామని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) జస్టిస్ సూర్యకాంత్కు వినతి పత్రం సమర్పిస్తామని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆదివారం రోజు రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. పార్టీలు, లింగం, కులం, మతం, రాష్ట్రాలకు అతీతంగా భారతీయులంతా ఏకమై ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొంటారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని విశ్వసించే, భారత రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ తమతో కలిసి రావాలని, దేనికీ భయపడొద్దని పిలుపునిచ్చారు.
ఓట్ల చోరీని ఆపాలి- సీఈసీ రాజీనామా చేయాలి: రాహుల్
తాము 3 ప్రధాన డిమాండ్లతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని సుప్రీం కోర్టుకు సమర్పించనున్నట్లు రాహుల్ గాంధీ వెల్లడించారు. ఓట్ల చోరీని ఆపడం, సర్ ప్రక్రియను నిలిపివేయడం, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయడం తమ డిమాండ్లు అని స్పష్టం చేశారు. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ డోభాల్, ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్లు భారత ప్రజల గొంతును అణచివేయలేరని, వారి బెదిరింపులకు భయపడబోమని పేర్కొన్నారు. వారు తప్పుకోవాల్సిందే అని రాహుల్ వ్యాఖ్యానించారు. శనివారం రోజు యువత ఎలాంటి కోపం, ద్వేషం లేకుండా ప్రేమతోనే శాంతియుతంగా నిరసనలు చేసేందుకు దిల్లీకి వస్తే వారిపై దాడులు జరిగాయని రాహుల్ మండిపడ్డారు.
Yesterday, the nation's young came out in Delhi to peacefully protest. They came with love in their hearts, not hatred or anger. They were beaten, both by cops and BJP goons. This is not the India we want. Tomorrow, we will march to the Supreme Court as Indians, united beyond party, gender, caste, community and state. Youth, all opposition parties, civil society groups, all those who believe in democracy and stand by the Constitution of India, will walk with us. We will submit a memorandum to the Chief Justice on behalf of the nation, demanding an end to vote chori, halting of SIR and the resignation of Gyanesh Kumar. Narendra Modi, Amit Shah, Ajit Doval and Mohan Bhagwat cannot silence India's voice. These cowards cannot intimidate us. They will have to step aside. We will march together, with love, brotherhood and patriotism. Daro mat. Tomorrow, all of India will march to the Supreme Court. कल दिल्ली में देश का युवा शांतिपूर्ण विरोध के लिए सड़कों पर उतरा। उनके दिलों में नफ़रत या गुस्सा नहीं, मोहब्बत थी। लेकिन उन्हें पुलिस और BJP के गुंडों, दोनों ने पीटा। ऐसा भारत हम नहीं चाहते। कल, सोमवार 12 अक्टूबर को, हम भारतीय होने के नाते सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। पार्टी, महिला-पुरुष, जाति, समुदाय और राज्य की हर दीवार से ऊपर उठकर, हम सब एक साथ चलेंगे। देश का युवा, तमाम विपक्षी दल, सिविल सोसाइटी और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, भारत के संविधान के साथ खड़े सभी लोग हमारे साथ चलेंगे। हम देश की ओर से मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी माँग है - वोट चोरी बंद हो, SIR पर रोक लगे और ज्ञानेश कुमार इस्तीफ़ा दें। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोभाल और मोहन भागवत भारत की आवाज़ को दबा नहीं सकते। ये कायर हमें डरा नहीं सकते। इन्हें पीछे हटना ही होगा। हम सब साथ चलेंगे - मोहब्बत, भाईचारे और देशभक्ति के साथ। डरो मत। कल पूरा भारत सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा। #ChaloDilli— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 11, 2026
'నిన్న దేశ యువత శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపేందుకు వస్తే వారిని పోలీసులు, బీజేపీ మూకలు కొట్టారు. మనం కోరుకునే భారత్ ఇది కానే కాదు. సోమవారం రోజు పార్టీలు, కులమతాలకు అతీతంగా మనమందరం సుప్రీం కోర్టుకు మార్చ్ చేద్దాం. మోదీ, అమిత్ షా, అజిత్ డోభాల్, మోహన్ భగవత్ ప్రజల గొంతును అణగదొక్కలేరు. ఈ బెదిరింపులకు భయపడేది లేదు. వారు కచ్చితంగా తప్పుకోవాల్సిందే. ప్రేమ, సోదర భావం, దేశ భక్తితో అంతా కలిసి మార్చ్ నిర్వహిస్తాం. డరో మత్ (భయపడొద్దు). రేపు భారతదేశమంతా సుప్రీంకోర్టు వైపు కదులుతుంది'
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ రాజీనామాకు డిమాండ్ చేస్తూ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) ఆధ్వర్యంలో శనివారం రోజు జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమానికి పోలీసుల అనుమతి లేనందున భారీగా బలగాలను మోహరించి పెద్ద సంఖ్యలో నిరసనకారులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సీజేపీ నేతలు అభిజీత్ దీప్కే, సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాను కూడా ముందస్తు నిర్బంధంలోకి తీసుకున్న అనంతరం ఆదివారం రోజు ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ ఎదుట హాజరుపరిచి విడుదల చేశారు. అయితే ఏడాది పాటు శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించకూడదన్న షరతులతో వారిని కోర్టు విడుదల చేసినట్లు సీజేపీ లీగర్ అఫైర్స్ హెడ్ రత్నా సింగ్ తెలిపారు. విడుదల తర్వాత అభిజీత్ దీప్కే తాము వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసనలు కొనసాగిస్తామని, ఎలాంటి బాండ్పై తాము సంతకం చేయలేదని పేర్కొన్నారు.
మార్చ్ విరమించుకోండి రాహుల్: ఆదిష్ అగర్వాలా
మరోవైపు అక్టోబర్ 12న సుప్రీం కోర్టు వరకు నిర్వహించనున్న మార్చ్ను విరమించుకోవాలని సీనియర్ న్యాయవాది, సుప్రీం కోర్టు బార్ అసోసియేషన్ (SCBA) మాజీ అధ్యక్షుడు ఆదిష్ సి. అగర్వాలా, రాహుల్ గాంధీని కోరారు. ఈ మేరకు ఆయన రాహుల్కు ఒక లేఖ రాశారు. ఇలాంటి మార్చ్ స్వతంత్ర న్యాయ ప్రక్రియలో జోక్యం చేసుకోవడమే అవుతుందని, న్యాయవ్యవస్థపై అనవసరమైన రాజకీయ ఒత్తిడిని కలిగించవచ్చని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా కోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్న, రాజకీయ వివాదాస్పద అంశాలకు సంబంధించి ఇది మరింత ప్రభావం చూపుతుందని హెచ్చరించారు. అలానే సీజేఐ తన అధికార పరిధిలో సీఈసీని రాజీనామా చేయమని ఆదేశించే లేదా ఆయనను పదవి నుంచే తొలగించే అధికారం లేదని అగర్వాలా స్పష్టం చేశారు.