'ఓటును, దేశాన్ని కాపాడుకుందాం'- నవంబర్ 1న భారీ ర్యాలీకి రాహుల్ గాంధీ పిలుపు
నవంబర్ 1న రాంలీలా మైదాన్లో భారీ ర్యాలీని రాహుల్ గాంధీ పిలుపునిచ్చారు. అక్టోబర్ 30 నుంచి నవంబర్ 1 వరకు దిల్లీలోనే ఉండాలని పార్టీ ఎంపీలకు మల్లికార్జున ఖర్గే సూచించారు.
Published : October 25, 2026 at 12:32 PM IST
Rahul Gandhi Calls Ramlila Maidan Rally : ఓటర్ల జాబితాలో పేర్ల తొలగింపు, ఓట్ల చోరీ ఆరోపణలపై నిరసనగా నవంబర్ 1న దిల్లీలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నట్లు లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ప్రకటించారు. 'సేవ్ ది ఓట్ సేవ్ ది కంట్రీ' పేరుతో జన మార్చ్, భారీ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, రైతులు, కార్మికులు, మహిళలు, యువత, వ్యాపారులు సహా ప్రజాస్వామ్యంపై విశ్వాసం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'ఓటర్ల జాబితాల నుంచి పేర్లను తొలగిస్తున్నారు. నిబంధనలను, చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తున్నారు. అక్రమాలపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తిన వారిపై లాఠీలతో దాడులు చేశారు. దీనిని ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ప్రజలు మౌనంగా సహించరు. నవంబర్ 1న దిల్లీకి పదండి. ఓటును, దేశాన్ని కాపాడుకుందాం. ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించేందుకు పౌరులు ఉద్యమంలో భాగస్వాములు కావాలి. ఓటు మీది. పోరాటమూ మీదే' అంటూ రాంలీలా మైదాన్, దిల్లీ అని పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు. అలాగే గమనిక అని తమ కార్యక్రమానికి విస్తృత ప్రచారం కల్పిస్తున్న బీజేపీ, దాని మిత్రపక్షాలకు వ్యంగ్యంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ర్యాలీకి ముందు మరో ఏడు రోజులపాటు ఇదే ఉత్సాహంతో ప్రచారం కొనసాగించాలని వ్యాఖ్యానించారు.
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हमारा वोट चुराया जा रहा है और ये हम किसी हाल में चुपचाप नहीं सहेंगे। मतदाता सूचियों से नाम काटे गए। नियम-कानून तोड़े गए। और सवाल पूछने वालों पर लाठियां चलीं। अब जवाब देश देगा। 1 नवंबर - चलो दिल्ली। वोट बचाओ - देश बचाओ जन मार्च और महारैली। छात्र, किसान, मज़दूर, महिलाएं, नौजवान और व्यापारी - जिस-जिस को लोकतंत्र की फ़िक्र है, वो ज़रूर आए। वोट आपका है। लड़ाई भी आपकी है। 📍 रामलीला मैदान, नई दिल्ली PS: BJP और उसके साथियों का दिल से धन्यवाद, जो इस कार्यक्रम का इतना ज़ोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बस अगले 7 दिन भी यही जोश और लगन बनाए रखिए! #ChaloDilli #RamlilaMarch— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 25, 2026
మూడు రోజులపాటు దిల్లీలోనే ఎంపీలు
ఇదిలా ఉండగా, ర్యాలీ నేపథ్యంలో పార్టీ ఎంపీలకు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే కీలక సూచనలు చేశారు. అక్టోబర్ 30,31, నవంబర్ 1 తేదీల్లో ఎంపీలంతా దిల్లీలో అందుబాటులో ఉండాలని కోరారు. ఓట్ల చోరీ ఆరోపణలు, ఎన్నికల ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమాల్లో ఎంపీలు పాల్గొనేలా కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎన్నికల అక్రమాలు, ఓట్ల తొలగింపును నిరసిస్తూ అక్టోబర్ 30న దిల్లీలోని అశోక్ హోటల్ వేదికగా విపక్షాలు మాక్ పార్లమెంట్ నిర్వహించనున్నాయి. రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవిలో ఉన్న CEC తీరును ఎండగడుతూ ప్రతీకాత్మకంగా ఆయనపై ఈ వేదికగా ప్రజా అభిశంసన చేపట్టనున్నారు. ఇండియా కూటమికి చెందిన ఎంపీలు, అగ్రనేతలంతా హాజరయ్యే ఈ సమావేశంలో CECకి వ్యతిరేకంగా ఒక బహిరంగ ప్రజా తీర్పును కూడా వెల్లడించనున్నారు. ఈ మాక్ పార్లమెంట్ ముగిసిన అనంతరం నవంబర్ 1న ఓట్ చోరీకి వ్యతిరేకంగా పదిలక్షల మందితో రాంలీలా మైదానానికి దిల్లీ చలో మార్చ్ నిర్వహించాలని కాంగ్రెస్ తలపెట్టింది.
రామమందిర విరాళాలపై జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నలు
ఇదిలా ఉండగా, అయోధ్యలోని శ్రీరామ జన్మభూమి ఆలయ విరాళాల వ్యవహారాన్ని కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేశ్ మరోసారి ప్రస్తావించారు. ప్రధాని మోదీ ఉత్తరప్రదేశ్ పర్యటన నేపథ్యంలో ఈ అంశంపై ఆయన స్పందించారు. ఆలయానికి వచ్చిన విరాళాలు, కానుకల లెక్కలపై అనుమానాలు ఉన్నాయని పేర్కొంటూ నిష్పక్షపాత దర్యాప్తు జరపాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆలయ ట్రస్టీల నియామకంపైనా ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. బీజేపీ, విశ్వహిందూ పరిషత్, ఆర్ఎస్ఎస్తో సంబంధాలున్న వ్యక్తులను ట్రస్టీలుగా నియమించారని ఆరోపించారు. విరాళాల వ్యవహారంలో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలను ప్రస్తావిస్తూ, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. 2021లో నిధి సమర్పణ కార్యక్రమం, కార్పస్ విరాళాల ద్వారా మొత్తం రూ.3,264 కోట్లు సేకరించినట్లు ఆర్ఎస్ఎస్, ఆలయ ట్రస్టు వెల్లడించిన గణాంకాలను జైరాం రమేశ్ ప్రస్తావించారు. 2024లో తొమ్మిది నెలల్లో 13.55 కోట్ల మంది భక్తులు అయోధ్యకు వచ్చారని, 2025 మహాకుంభమేళా సమయంలో మరో పది కోట్ల మంది వరకు సందర్శించారని పేర్కొన్నారు. 2025 ఏప్రిల్ 1 నుంచి 2026 ఫిబ్రవరి 28 వరకు సుమారు 16 కోట్ల మంది భక్తులు వచ్చినట్లు చెబుతున్నప్పటికీ, హుండీలు, కౌంటర్ల ద్వారా రూ.82.78 కోట్ల కానుకలు మాత్రమే వచ్చినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయని ఆయన అన్నారు. ఈ గణాంకాల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసంపై స్పష్టత ఇవ్వాలని కోరారు.
चंदा चोरी, आस्था धोखा भगवान को समर्पित धन, देव द्रव्य की चोरी अर्थात चंदा और चढ़ावा चोरी को महापाप माना गया है। ऐसा ही महापाप भाजपा-आरएसएस के लोगों द्वारा अयोध्या के श्रीराम मंदिर में सामने आया है, लेकिन पूरे मामले को दबाने और बड़े चोरों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि जिन भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ट्रस्टी के रूप में बिना सार्वजनिक चर्चा के चुना था, अब जब यह साबित हो चुका है कि उनकी निगरानी में देश के करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुँचाने वाला यह घृणित पाप हुआ है, तो राम मंदिर का श्रेय लेने में सबसे आगे रहने वाले प्रधानमंत्री अब मौन साधकर महापापियों को बचाने का कुत्सित प्रयास क्यों कर रहे हैं? सवाल यह है कि जब: आरएसएस और ट्रस्ट के अनुसार, निधि समर्पण अभियान (2021) में निधि समर्पण और कॉर्पस दान मिलाकर ₹3,264 करोड़ एकत्र हुए। वर्ष 2024 के 9 महीनों में 13.55 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुँचे। वहीं, 2025 में महाकुंभ के दौरान लगभग 10 करोड़ अतिरिक्त श्रद्धालु अयोध्या आए। ऐसे में 1 अप्रैल 2025 से 28 फ़रवरी 2026 तक 16 करोड़ श्रद्धालुओं का आना बताया गया, जबकि कुल चढ़ावा मात्र ₹82.78 करोड़ (प्रति व्यक्ति औसतन ₹5) बताया गया, जो श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या के सामने बेहद संदिग्ध माना जा रहा है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भी माना है कि यह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि “डाका” हुआ है। फिर भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ व्यापक जाँच कराने के बजाय चोरों के पाप पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं? माना जाता है कि न्याय होना भी चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में न तो न्याय हुआ है और न ही न्याय करने की कोई कोशिश दिखाई दे रही है। देश की जनता के मन में चार प्रमुख सवाल हैं, जिनका जवाब देना सरकार की ज़िम्मेदारी है: * देश भर में कुल कितने करोड़ लोगों द्वारा कितने हज़ार करोड़ रुपये का चंदा दिया गया? * दान-पात्रों (हुंडी/काउंटरों) में कुल कितना चढ़ावा एकत्र हुआ? * यह चंदा और चढ़ावा चोरी कुल कितने हज़ार करोड़ रुपये की है, और सरकार इस पर निष्पक्ष जाँच कराने के बजाय मौन क्यों है? * लगभग तीस करोड़ श्रद्धालुओं के चढ़ावे का हिसाब कहाँ है? एसआईटी ने 80 लाख की चोरी बताकर मामले को रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश क्यों की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश जा रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दौरे पर वे इस गंभीर मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और देशवासियों के सवालों का जवाब देंगे। अगर वे एक बार फिर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप रहकर किसी अन्य मामले की आड़ लेकर देश का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं तो वे जान लें कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर सच्चाई सामने लाकर ही रहेगी। जिन महापापियों ने चंदा और चढ़ावा चोरी की है, उन्हें संविधान के अनुसार सज़ा ज़रूर दिलाई जाएगी।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 25, 2026
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