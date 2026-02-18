ఏఐ సమ్మిట్లో చైనా రోబో- మోదీ సర్కార్ భారత్ పరువు తీసింది: రాహుల్ గాంధీ
మేక్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి చైనా రోబోలను ప్రదర్శిస్తారా?- మోదీ ప్రభుత్వం దేశ పరువు తీసింది- అంతర్జాతీయంగా నవ్వులపాలయ్యామని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆగ్రహం
Rahul Gandhi Slams AI Summit : ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ సదస్సులో చైనాకు చెందిన రోబోలను భారతీయ ఆవిష్కరణలుగా ప్రదర్శించడంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సదస్సును ఆయన 'పబ్లిసిటీ స్టంట్'గా అభివర్ణించారు. భారతీయ ప్రతిభను, డేటాను వినియోగించుకోవాల్సింది పోయి, చైనా ఉత్పత్తులను ప్రదర్శిస్తూ, భారతీయ డేటాను అమ్మకానికి పెట్టారని ఆయన మోదీ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు.
దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో జరుగుతున్న ఏఐ సదస్సులో గల్గోటియాస్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్ వివాదానికి కేంద్ర బిందువుగా మారింది. గల్గోటియాస్ యూనివర్సిటీ తమ స్టాల్లో ఒక రోబోటిక్ కుక్కను ప్రదర్శించింది. దానికి 'ఓరియన్' అని పేరు పెట్టింది. అయితే, టెక్ నిపుణులు, విమర్శకులు అది భారతీయ ఆవిష్కరణ కాదని పసిగట్టారు. అది చైనాకు చెందిన 'యూనిట్రీ గో2' రోబో అని, దానిపై ఉన్న లేబుల్ మార్చి సొంత ఆవిష్కరణగా చెప్పుకుంటున్నారని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. చైనా తయారు చేసిన రోబోను, ఇండియాలో తయారు చేసినట్లు చూపించడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వచ్చాయి.
వర్సిటీకి ఉద్వాసన
వివాదం ముదరడంతో అధికారులు వెంటనే దిద్దుబాటు చర్యలకు ఉపక్రమించారు. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, గల్గోటియాస్ యూనివర్సిటీని వెంటనే ఎక్స్పో నుంచి వెళ్లిపోవాలని ఆదేశించారు. వారి స్టాల్ను తక్షణమే ఖాళీ చేయించారు. చైనా రోబోను తమదిగా చెప్పుకోవడంపై ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ వేదికల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
రాహుల్ గాంధీ ధ్వజం
ఈ ఘటనపై రాహుల్ గాంధీ 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు. "భారతదేశ ప్రతిభను, డేటాను వాడుకోవాల్సింది పోయి, ఏఐ సమ్మిట్ను ఒక పబ్లిసిటీ స్టంట్గా మార్చేశారు. ఇక్కడ భారతీయ డేటా అమ్మకానికి ఉంది. చైనా ఉత్పత్తులేమో ప్రదర్శనకు ఉన్నాయి" అని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. మోదీ ప్రభుత్వం ఏఐ విషయంలో భారత్ను ప్రపంచ దేశాల ముందు నవ్వులపాలు చేసిందని మండిపడ్డారు.
కాంగ్రెస్ విమర్శల వర్షం
కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఈ అంశంపై అధికారికంగా స్పందించింది. "ఏఐ సమ్మిట్లో చైనా రోబోలను మనవిగా ప్రదర్శిస్తున్నారు. చైనా మీడియా మనల్ని చూసి ఎగతాళి చేస్తోంది. ఇది భారతదేశానికి నిజంగా అవమానకరం. ఐటీ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ కూడా ఈ అబద్ధంలో భాగమయ్యారు. భారతీయ సదస్సులో చైనా రోబోలను ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. దేశం ఇమేజ్కు మోదీ ప్రభుత్వం పూడ్చలేని నష్టం చేసింది. ఏఐ రంగాన్ని ఒక జోక్గా మార్చేశారు. మనకున్న డేటా శక్తితో మనం ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించాల్సింది పోయి, ఇలా దిగజారడం సిగ్గుచేటు" అని కాంగ్రెస్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది.
వర్సిటీ వివరణ ఇదే!
మరోవైపు గల్గోటియాస్ యూనివర్సిటీ ఈ ఆరోపణలను ఖండించింది. తమపై దుష్ప్రచారం జరుగుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. "మా విద్యార్థులకు ఏఐ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పించడంలో భాగంగానే ఆ రోబోను ఉపయోగించాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉన్న టూల్స్, వనరులను ఉపయోగించుకుని విద్యార్థులకు నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తున్నాం. అంతేకానీ అది మా సొంత తయారీ అని చెప్పలేదు. విద్యార్థుల మనోధైర్యాన్ని దెబ్బతీసేలా ఇలాంటి ప్రచారం చేయడం తగదు" అని యూనివర్సిటీ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఇంతటి వివాదం నడుమనే 'ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్' కొనసాగుతోంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోమవారమే 'ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ ఎక్స్పో 2026'ను ప్రారంభించారు. గురువారం ఆయన ఈ సదస్సులో ఉపన్యాసం చేయనున్నట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. "పీపుల్, ప్లానెట్, ప్రోగ్రెస్" (ప్రజలు, గ్రహం, ప్రగతి) అనే మూడు సూత్రాల ఆధారంగా ఈ సదస్సు జరుగుతోంది. 20కి పైగా దేశాధినేతలు, 60 మంది మంత్రులు, 500 మంది గ్లోబల్ ఏఐ లీడర్లు ఇందులో పాల్గొంటున్నారు. గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల్లో జరుగుతున్న తొలి అంతర్జాతీయ ఏఐ సదస్సు ఇదే కావడం విశేషం.