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సభలో నుంచి పారిపోవద్దు రాహుల్- సజావుగా పనిచేయకుండా అడ్డుకోవడమే వారి ఉద్దేశం: బీజేపీ

గత 15 రోజులుగా పార్లమెంటుకు ఉద్దేశపూర్వకంగా అంతరాయం కలిగిస్తున్నారని కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా ధ్వజం- అమిత్ షా ఇచ్చే సమాధానాన్ని వినే ధైర్యం కాంగ్రెస్‌కు ఉందా అని రిజిజు ప్రశ్న

JP Nadda on Rahul Gandhi
కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 8:57 PM IST

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JP Nadda on Rahul Gandhi : లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. గత 15 రోజులుగా పార్లమెంటుకు ఉద్దేశపూర్వకంగా అంతరాయం కలిగిస్తూ, దేశాన్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని విమర్శించారు. రాహుల్​ గాంధీ డిమాండ్‌ను అంగీకరించి, నీట్ పేపర్ లీక్ అంశంపై పార్లమెంటులో చర్చించడానికి ప్రభుత్వం ఒప్పుకుందని, కానీ ఆయన పదేపదే మాట మారుస్తూనే ఉన్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

"రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంటులో, జాతీయ చర్చలోనూ రోజూ తన వాదనలను మారుస్తూనే ఉన్నారు. చర్చలు జరపడం కాదు, గందరగోళం సృష్టించడమే ఆయన లక్ష్యం. పార్లమెంటు సమావేశాలు ప్రారంభంలో ఆయన నీట్​పై చర్చ జరపాలని డిమాండ్ చేశారు. మేము దానికి అంగీకరించినప్పుడు ఆయన ఆ విషయాన్ని రామ మందిర్ ట్రస్ట్ వైపు మళ్లించారు. ఆ తర్వాత, జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన ఘటనపై హోం మంత్రి ఒక ప్రకటన చేయాలని పట్టుబట్టారు. ముఖ్యంగా, సభ సజావుగా పనిచేయకుండా అడ్డుకోవడమే ఆయన ఉద్దేశం. సభ పనిచేయడం ఆయనకు ఇష్టం లేదు. అందుకే గత 15 రోజులుగా సభా కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగిస్తూనే, ఒకవైపు జంతర్ మంతర్ విషయంపై చర్చ జరపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంతకుముందు మీరు SIR అంశంపై చర్చను కోరారు. దానిపై సమగ్రమైన చర్చ కూడా జరిగింది. కానీ మేము సమాధానం ఇచ్చే సమయానికి మీరు సభ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు. ధరల పెరుగుదలపై చర్చను కోరారు. మేము దానిపై చర్చను చేపట్టాము. ప్రభుత్వం సమాధానం ఇస్తున్నప్పుడు, సభలో కూర్చుని వినే ధైర్యం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేకుండా పోయింది. ఇదే వారి చరిత్ర, ఇదే వారి రికార్డు. అందుకే, వారు చర్చ కోరిన ఏ రాజకీయ అంశంపై అయినా సరే చర్చించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. రాహుల్ గాంధీని మరోసారి సభకు రావాలని సవాలు చేస్తున్నాను. మేము చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీకు తగిన సమాధానం లభిస్తుంది. అలాగే, తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రచారం చేయవద్దని నేను స్పష్టం చేయాలనుకుంటున్నాను. జంతర్ మంతర్ వద్ద ఎలాంటి కాల్పులు జరగలేదు. అలాగే అక్కడ కాల్పులు జరపాలని ఎటువంటి ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వలేదు."
----జేపీ నడ్డా, కేంద్ర మంత్రి

"ఝార్ఖండ్‌లో విద్యార్థుల గొంతుకలు వారికి వినిపించడం లేదా? నా సమాచారం ప్రకారం, అక్కడ ముళ్ల కంచెలను వారి సూచన మేరకే ఏర్పాటు చేశారు. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్న పార్టీ వారి ఇండీ కూటమిలో అంతర్భాగమే కదా. అక్కడ విద్యార్థుల ఆవేదన వారికి వినిపించడం లేదా? రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుసరిస్తున్న ద్వంద్వ ప్రమాణాలు, దేశ భవిష్యత్తు లేదా దేశ పురోగతి పట్ల వారికి ఎలాంటి నిజమైన శ్రద్ధ లేదని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. వారి చర్యలు ఎప్పుడూ అరాచకాన్ని సృష్టించడం, ప్రతికూల రాజకీయాలు చేయడం, బాధ్యతారహితమైన ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించడం వరకే పరిమితమయ్యాయి. నేను దీనిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను." అని కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా అన్నారు.

రాహుల్ గాంధీ పారిపోవద్దని నేను కోరుతున్నాను : రిజిజు
పార్లమెంటులో నెలకొన్న ప్రతిష్టంభన వేళ విద్యార్థుల నిరసనలపై చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు సోమవారం మరోసారి స్పష్టం చేశారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఇచ్చే సమాధానాన్ని వినే ధైర్యం కాంగ్రెస్‌కు ఉందా అని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ ఎంపీ, లోక్​సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ విలేకరుల సమావేశంపై స్పందిస్తూ రిజిజు ఈమేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

"నీట్ విషయంలో విద్యార్థుల నిరసనలపై చర్చించడానికి ప్రభుత్వం పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉందని నేను ఇప్పటికే స్పష్టంగా చెప్పాను. పార్లమెంటులో పూర్తి స్థాయి సమాధానం ఇవ్వడానికి హోం మంత్రి అమిత్ షా సంసిద్ధంగా ఉన్నారు. పార్లమెంట్​లో చర్చ, హోం మంత్రి సమాధానం కోసం రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మేము దానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. చర్చ నుంచి ఎవరు పారిపోతారో ఇప్పుడు చూద్దాం. విద్యార్థుల నిరసనలపై చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. అమిత్ షా గారి సమాధానాన్ని వినే ధైర్యం కాంగ్రెస్‌కు ఉందా లేక వారు పారిపోతారా అనేది ఇప్పుడు తేలుతుంది"
--కిరణ్ రిజిజు, కేంద్ర మంత్రి

"మీరు (రాహుల్ గాంధీ) ఆరోపణలు చేసి పారిపోతారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. మీరు దీన్ని ఎదుర్కోవాలి. కాంగ్రెస్ కోరుకున్నంత సేపు చర్చించడానికి, సమాధానం ఇవ్వడానికి హోం మంత్రి సిద్ధంగా ఉన్నారు. రాహుల్ గాంధీ పారిపోవద్దని నేను కోరుతున్నాను. సాకులు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రధాన మంత్రి నుంచి సమాధానం కోరడం లేదా క్షమాపణ చెప్పాలని పట్టుబట్టడం కేవలం నాటకం. మేము లోక్‌సభలో సూటిగా చర్చ జరగాలని కోరుకుంటున్నాం. రాహుల్ గాంధీ దీని నుంచి పారిపోలేరు. చర్చను డిమాండ్ చేసి పారిపోవడం పిరికివాడి లక్షణం. స్పీకర్ ఎప్పుడు సమయం కేటాయిస్తే అప్పుడు అది మంగళ, బుధవారం చర్చకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ పారిపోకూడదు." అని కిరణ్ రిజిజు అన్నారు.

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JP NADDA ON RAHUL GANDHI
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JP NADDA ON RAHUL GANDHI

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